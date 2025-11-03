Rakete na čelu s Tejo Oblak odpirajo novo poglavje

Slovenske košarkarice bodo z nedeljskim zborom začele novo reprezentančno poglavje, saj jih čaka uvodni kvalifikacijski cikel za nastop na evropskem prvenstvu leta 2027. Novi slovenski selektor Dávid Gáspár je na seznam uvrstil 13 košarkaric, na mestu kapetanke ostaja Teja Oblak.

Slovenke so do zdaj zaigrale na zadnjih petih prvenstvih stare celine. Najboljšo uvrstitev so zabeležile na letošnjem EuroBasketu, ko so osvojile deveto mesto. Lov na šesti zaporedni nastop bodo začele v sredo, 12. novembra, ob 18. uri, ko bodo na parketu ljubljanske dvorane Kodeljevo gostile reprezentanco Latvije. V nadaljevanju uvodnega kvalifikacijskega cikla bodo #rakete 15. novembra gostovale v Estoniji in 18. novembra še na Nizozemskem.

Na seznamu 13 igralk novinka Tjaša Turnšek

Novi selektor slovenske izbrane vrste, madžarski strokovnjak Dávid Gáspár, je na reprezentančni seznam za uvodne tri tekme uvrstil 13 košarkaric, ki se bodo v nedeljo zbrale v Ljubljani.

Glede na to, da časa do uvodnega dvoboja proti Latviji ni veliko in bodo košarkarice predvidoma opravile zgolj šest treningov, se je oprl na preverjeno zasedbo, ki je dres izbrane vrste nosila na zadnjem evropskem prvenstvu.

Na seznamu je tako deset košarkaric z junijskega EuroBasketa na čelu s kapetanko Tejo Oblak in članicami udarne peterke Evo Lisec, Zalo Friškovec, Ajšo Sivka ter Jessico Shepard. Edina debitantka v članski zasedbi je 18-letna Tjaša Turnšek, ki je v letošnjem poletju slovenske barve branila na evropskih prvenstvih do 18 in 20 let.

Znanih je 13 košarkaric za novembrski kvalifikacijski cikel #EuroBasketWomen 🇸🇮 🏀🔥



Reprezentančni zbor #rakete v nedeljo v Ljubljani!



Znanih je 13 košarkaric za novembrski kvalifikacijski cikel #EuroBasketWomen 🇸🇮 🏀🔥

Reprezentančni zbor #rakete v nedeljo v Ljubljani!

🎟️ Vstopnice za domačo tekmo proti Latviji že na voljo na prodajnih mestih Eventim.

Na selektorjevem seznamu so Tina Cvijanović (Alama San Martino, Italija), Blaža Čeh (Partizan, Srbija), Lea Debeljak (Marburg, Nemčija), Zala Friškovec (Sopron, Madžarska), Mojca Jelenc (UNI Győr, Madžarska), Eva Lisec (UMMC Ekaterinburg, Rusija), Teja Oblak (Galataaray, Turčija), Sara Sambolić (Michigan State University, Združene države Amerike), Maruša Seničar (Cinkarna Celje, Slovenija), Jessica Shepard (Famila Schio, Italija), Ajša Sivka (Joventut, Španija), Zoja Štirn (Cinkarna Celje, Slovenija) in Tjaša Turnšek (LCC Klajpeda, Litva).

Selektor je v izjavi za javnost sporočil, da z velikim navdušenjem in zagnanostjo pričakuje uvodni zbor reprezentance ter začetek skupnega dela z ekipo. "Prepričan sem, da enako čutijo tudi igralke in člani strokovnega štaba. Veseli me, da igralke v svojih klubih kažejo dobro formo, saj nas čaka zahteven in intenziven kvalifikacijski cikel. V kratkem času bomo morali pokazati popolno zbranost, energijo in predanost, da dosežemo zastavljene cilje.''

Slavko Duščak bo pomočnik novega selektorja. Foto: Vid Ponikvar

V reprezentančni štab se vrača Slavko Duščak

V vlogi pomočnika bo selektorju Gáspárju pomagal Gianmarco Di Matteo, trener z dolgoletnimi izkušnjami v elitni italijanski košarki. V aktualni sezoni vlogo pomočnika trenerja opravlja v milanski ekipi GEAS Sesto San Giovanni, ki uspešno nastopa v evropskem pokalu. Na klop #rakete se kot pomočnik selektorja po EuroBasketu 2021 znova vrača trener ljubljanske Ježice Slavko Duščak.

