Ena bolj nenavadnih gorniških knjig, ki sporoča – svet je lep

Izšla je knjiga, ki bo kot nalašč za vse ljubitelje gora in potovanj. "Svet je lep," pravi Andrej Stritar, neustavljivi raziskovalec sveta in pisec planinskih vodnikov, sicer pa mednarodno uveljavljen strokovnjak za jedrsko varnost. Svojevrstni življenjepis Svet je lep – Potepuške zgodbe z gora in iz sveta, ki je izšel pri Planinski založbi, je njegova deseta knjiga. Ta je optimističen mozaik gorniških in popotniških prigod in premislekov.

Andrej Stritar Foto: osebni arhiv Andreja Stritarja Neustavljiva radovednost, sla po odkrivanju in predanost goram so zaznamovali življenjsko pot Andreja Stritarja. Pravi, da mu je nekdo že v zibelko položil nemir, ki ga vse življenje preganja iz kraja v kraj. "Privlačijo me novosti, rad odkrivam nove kraje, spoznavam nove ljudi in skušam razumeti, kaj in zakaj se dogaja okoli nas. Preprosto povedano: sem radoveden! Kot študent sem postal alpinist, kar je usodno vplivalo na moje življenje. V mladosti sem preplezal večino klasičnih smeri po naših stenah, pozneje pa sva z Urško in najinima otrokoma Mojco in Rokom prelezla tako rekoč vse kotičke naših gora, pa še precej hribov v bližnji in daljni okolici Slovenije."

Tudi poklicna pot mu je pomagala pri potešitvi potepuške strasti. Kot jedrskega strokovnjaka so ga poslali v Avstralijo, Vietnam, Pakistan in celo v Burkina Faso. Sicer pa je vsako prosto uro posvetil odkrivanju skrivnosti gorskega sveta – sprva v domovini, pozneje pa tudi po vsem svetu, saj so oba z ženo zasvojila daljša potovanja v najbolj odmaknjene predele planeta, kjer sta se najraje lotevala gorniških izzivov. "Prekletstvo ali blagoslov gorništva in radovednega duha je dejstvo, da izzivov nikoli ne zmanjka," zatrjuje Stritar, ki je do zdaj obiskal 91 držav. Knjiga Svet je lep je pri Planinski založbi izšla pod uredniško taktirko Vladimirja Habjana.

Svet je lep – Potepuške zgodbe z gora in iz sveta, nova knjiga Planinske založbe izpod peresa Andreja Stritarja Foto: Mojca Stritar Kučuk

"V spominu so nama kot najbolj zanimive ostale dežele, ki so čim bolj drugačne od našega sveta. Taki so bili Nepal, Indija, Iran, Gadafijeva Libija, Uganda, Sibirija, Peru, Bolivija, celo Južna Koreja. Od vsega po teh državah so bili najzanimivejši stiki z ljudmi, ki živijo popolnoma drugače kot pri nas. Pisal sem že o ruski ženici, ki ni vedela, da poleg rubljev obstaja tudi tuj denar, pa o iranskih taksistih, ki so hoteli vrniti denar, o pakistanskih otrocih, prepuščenih samim sebi ob deročih rekah, ali o filozofiranju o smislu vojne na obzidju v Kurdistanu. To so utrinki, ki se te dotaknejo in jih ne pozabiš," pripoveduje Stritar in pojasni, da je ideja o knjigi zorela počasi, kot je desetletja tudi nabiral gradivo zanj.

"Andrejevo pisanje je navdihujoče in zelo iskreno"

"To je ena bolj nenavadnih gorniških knjig, kar sem jih kdaj bral in zato tudi tako zanimiva. Andrejevo pisanje je navdihujoče in ob obilici samoironije tudi zelo iskreno. V njem izvemo, kako pomembno mesto v njegovem osebnem in gorniškem življenju ima njegova žena Urša. Začetek njune skupne poti celo izpostavi kot najpomembnejši trenutek svojega življenja. In ko temu doda še uspešno poklicno pot, ugotovi, da so ti trije stebri najbolj prispevali k njegovemu dobremu počutju v življenju," je o knjigi zapisal alpinist in pisatelj Viki Grošelj.

"Najbolj pa me je prevzel optimizem, ki veje iz knjige, izražen že v naslovu. Potem nekje nadaljuje: 'Če pa pogledam s trezno glavo, v Sloveniji še nikoli v zgodovini nismo bili bolje preskrbljeni. Le malo je držav na svetu, kjer jim gre bolje ... Življenje je lepo! Lepo je toliko, kot si ga lepega naredimo sami! Škoda bi bilo dopustiti, da nam ga drugi kvarijo.' Če to napiše človek, ki je prepotoval skoraj ves gorski svet na planetu, ob tem pa je še ugleden, mednarodno uveljavljen jedrski strokovnjak ter častni član društva jedrskih strokovnjakov Slovenije, res ni razloga, da mu ne bi verjel."

Ne le gore in potovanja, Stritarjeva strast sta tudi analitično raziskovanje in sistematično zbiranje podatkov, zato nas ne sme presenetiti spodobna podatkovna baza 72-letnega aktivnega upokojenca, v kateri je 10.278 opisov izletov ali podobnih dogodkov, 4.823 Andrejevih in 5.499 Uršinih dni z zunanjimi dejavnostmi, 233.852 fotografij, 2.159 posnetih filmčkov in 10.519 sledi gpx. Od leta 2003, odkar ima GPS, je zabeležil 21.215 prehojenih kilometrov, okoli 1.500.000 višinskih metrov vzpona, 466.657 prevoženih kilometrov, 820.913 kilometrov z letalom, 6.413 preplutih, 14.949 prekolesarjenih, 6.320 presmučanih in 13.175 prepotovanih kilometrov z vlakom. Kot zanimivost, njegova fotokolekcija bolj ali manj grdih stranišč šteje 3.199 primerkov, tako da se pošali, da bo morda kdaj izdal fotomonografijo Sekreti tega sveta.