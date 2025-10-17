Naslednji dnevi bodo še zadnji letos, ko se bomo množično odpravili v naše lepe gore. Razlog so macesni oz. njihove iglice, ki so dobile zlato barvo. Večina se jih ta čas drenja na Slemenovi špici, ki je najlažje dostopna za širši krog ljudi, a zlate macesne lahko vidimo marsikje po Sloveniji. Zato smo zbrali še nekaj drugih lokacij in pešpoti do njih. Ne pozabite na topla oblačila in malico, saj so visokogorske koče večinoma zaprte.

Slemenova špica

Slemenova špica in pogled na Jalovec. Foto: Peter Kastelic Slemenova špica (1.911 metrov) je najbolj priljubljena lokacija za občudovanje zlatih macesnov. S prelaza Vršič ali od Erjavčeve koče (nekaj nižje od Vršiča) je pot namreč nezahtevna, zložna, z manj kot 500 višinskimi metri in zato primerna za vse generacije in tudi manj izkušene pohodnike. Pot je markirana, Slemenova špica pa dosegljiva v dobri uri. Niso pa tam le macesni, temveč tudi osupljivi pogledi navzgor na greben Mojstrovk, pa na Jalovec in navzdol na Tamar oz. Planico.

Slemenova špica (1.911 metrov)



Izhodišče: Erjavčeva koča (1.525 metrov) ali Vršič (1.611 metrov)

Višinska razlika po poti: 430 oz. 350 metrov

Čas za vzpon: ura in 20 minut oz. dobra ura

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid planinskih poti na Slemenovo špico najdete : Erjavčeva koča (1.525 metrov) ali Vršič (1.611 metrov): 430 oz. 350 metrovura in 20 minut oz. dobra ura: tehnično nezahtevna markirana potplaninskih poti na Slemenovo špico najdete na maPZS

Dolina Triglavskih jezer

Zlati macesni v dolini Sedmerih jezer. Foto: Matej Podgoršek Še lepši prizori nas čakajo v dolini Triglavskih jezer, saj se zlati macesni lesketajo tudi v Dvojnem jezeru in Ledvici. Možnih izhodišč in poti do Sedmerih jezer je več, najbolj priljubljeni sta s planine Blato in od koče Savica. Tehnično nezahtevna je pot s planine Blato, kjer gremo mimo planine pri Jezeru, Dednega polja, čez Ovčarijo, po poti čez Štapce do Dvojnega jezera oz. koča pri Dvojnem jezeru. Ta del poti vzame približno tri ure (700 višinskih metrov). Še ura hoje in dodatnih 150 višincev je po dolini naprej do jezera v Ledvici. Pot iz doline oz. od koče Savica je časovno podobno dolga, a na odseku čez Komarčo tehnično delno zahtevna (strma, izpostavljena in z nekaj klini ter jeklenicami). Od Savice do Dvojnega jezera se naredi 1.030 višincev, nato še 150 do Ledvičke.

Zlate macesne bomo našli še marsikje na Fužinskih planinah in tamkajšnjih vrhovih (izhodišče je planina Blato), ki smo jih letos že obiskali na turah na Prišivec in na Ograde (planina Krstenica in planina v Lazu). Z izhodišča pri Savici pa lahko krenemo tudi na Komno.

Dvojno jezero (1.658 metrov) in Jezero v Ledvici (1.831 metrov)



Izhodišče: planina Blato (1.147 metrov) ali koča pri Savici (653 metrov)

Višinska razlika po poti: 700 oz. 850 metrov iz Blata, 1.030 oz. 1.180 od Savice

Čas za vzpon: tri ure do Dvojnega jezera, štiri do Ledvice

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot iz Blata, tehnično delno zahtevna pot od Savice



Zemljevid planinskih poti do koče pri Triglavskih jezerih najdete : planina Blato (1.147 metrov) ali koča pri Savici (653 metrov): 700 oz. 850 metrov iz Blata, 1.030 oz. 1.180 od Savicetri ure do Dvojnega jezera, štiri do Ledvice: tehnično nezahtevna markirana pot iz Blata, tehnično delno zahtevna pot od Saviceplaninskih poti do koče pri Triglavskih jezerih najdete na maPZS

Krnsko jezero

Krnsko jezero Foto: Matej Podgoršek Do Krnskega jezera se povzpnemo iz doline Lepena. Turo do jezera in na Veliko Babo nad njim smo letos že opisali. Macesni rastejo v okolici planinskega doma pri Krnskih jezerih in pri jezeru. Koča je ta konec tedna (18. in 19. oktober) tudi odprta! Vzpon do koče in jezera je tako kondicijsko kot tehnično nezahteven in primeren za vse. V dobri uri opravimo s cikcakasto mulatjero do zgornje postaje tovorne žičnice. Nato se teren položi, v nekaj manj kot dveh urah smo pri koči, še 15 minut naprej pa je jezero.

Dom pri Krnskih jezerih (1.385 metrov) in Krnsko jezero (1.391 metrov)



Izhodišče: dom v Lepeni (700 metrov)

Višinska razlika po poti: 700

Čas za vzpon: dve uri

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid planinskih poti na Krnsko jezero najdete : dom v Lepeni (700 metrov): 700dve uri: tehnično nezahtevna markirana potplaninskih poti na Krnsko jezero najdete na maPZS

Trupejevo poldne

Zadnji del poti na Trupejevo poldne gre po mejnem grebenu Karavank. Foto: Matej Podgoršek/Planet TV

Zlati macesni so tudi na vzponu na Trupejevo poldne (1.931 metrov). Izhodišče je v Srednji vasi nad Mojstrano, kjer ni veliko parkirnih prostorov, zato je treba biti ob koncih tedna zgoden. Pot ni markirana s Knafelčevimi markacijami, je pa nekaj oznak za Juliana Trail. V vasi krenemo po levi cesti navzgor in nato še pred zadnjimi hišami desno navzgor prek travnika. Nato je pot lažje sledljiva, sprva po kolovozu ob potoku Jerman, višje pa po lepo uhojeni poti vse na mejni greben Karavank. V okolici so še številni drugi vrhovi in poti, obkroženi z macesni.

Trupejevo poldne (1.931 metrov)



Izhodišče: Srednja vas (960 metrov)

Višinska razlika po poti: 970 metrov

Čas za vzpon: dve uri in pol

Zahtevnost: tehnično nezahtevna nemarkirana pot



Zemljevid planinskih poti na Trupejevo poldne najdete : Srednja vas (960 metrov): 970 metrovdve uri in pol: tehnično nezahtevna nemarkirana potplaninskih poti na Trupejevo poldne najdete na maPZS

Velo polje

Vodnikov dom nad Velim poljem in pod Planiko oziroma Triglavom. Foto: Matej Podgoršek Lepo je ta čas tudi na Velem in Malem polju, ki sta obkroženi s številnimi dvatisočaki (Tosc, Vernar, Triglav, Mišelj vrh ...). Pot do tja je v času obiskovanja Triglava zelo priljubljena, zato ji rečejo tudi triglavska magistrala. S Pokljuke oz. Rudnega polja krenemo proti smučišču Viševnik, od tam pa sledimo oznakam za Vodnikov dom na Velem polju. Dvignemo se nad planino Konjščica, nato na Jezerce, pa na Studorski preval, sledi nekaj spusta in položna pot okrog Tosca (ko je sneg, tu ni varno zaradi plazov). Velo polje in Vodnikov dom tik nad njim osvojimo v približno treh urah (700 višinskih metrov). Tura kondicijsko res ni zahtevna, je sicer nekaj daljša, dobrih 200 višincev vzpona pa je še na povratku.

Vodnikov dom na Velem polju (1.817 metrov)



Izhodišče: Rudno polje (1.347 metrov)

Višinska razlika po poti: 700 metrov

Čas za vzpon: tri ure

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid planinskih poti na Velo polje najdete : Rudno polje (1.347 metrov): 700 metrovtri ure: tehnično nezahtevna markirana potplaninskih poti na Velo polje najdete na maPZS

Zgornja Krma

Vzpon po Krmi navzgor Foto: Matej Podgoršek Precej manj obiskana ob zgoraj naštetih je ta čas planina Zgornja Krma, a pravijo, da tudi tu ne manjka zlato obarvanih macesnov. Gre torej za prvo polovico poti do Planike in Kredarice. Parkiramo sredi doline Krma in nato krenemo po dolini naprej. Na koncu doline se začne vzpon do Zgornje Krme oz. do tamkajšnje planine s pastirsko kočo Prgarca. Do te je približno od dve do dve uri in pol hoje, ko naredimo skoraj 800 višinskih metrov. Nad planino rastejo številni macesni.

Planina Zgornja Krma (1.720 metrov)



Izhodišče: Krma (944 metrov)

Višinska razlika po poti: 770 metrov (v obe smeri)

Čas za vzpon: dve uri in pol

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid planinskih poti na Zgornjo Krmo najdete : Krma (944 metrov): 770 metrov (v obe smeri)dve uri in pol: tehnično nezahtevna markirana potplaninskih poti na Zgornjo Krmo najdete na maPZS

Zelenica

Zlati macesni na Zelenici (pod Begunjščico) Foto: Matej Podgoršek O tej turi smo podrobneje pisali lani. Še ena dobra novica: planinski dom na Zelenici je še odprt. Tura se začne pred predorom Ljubelj, kjer se krene po nekdanjem smučišču navzgor. V dobri uri precej strmega, a tehnično nezahtevnega vzpona smo na Zelenici pri planinskem domu. Od tu naprej se začnejo macesni. Nato je najboljša izbira krožna tura po Zelenici. Od koče krenemo po desni poti proti Vrtači. Hodimo vzdolž pobočja Vrtače, na razpotju Vrtača/dom pri izviru Završnice pa zavijemo navzdol. S sedelca Šija lahko "skočimo" na razgledni Srednji vrh, nato pa se spustimo do doma pri izviru Završnice. S tega se po Zelenici vrne do koče na Zelenici.

Dom na Zelenici (1.536 metrov) in Srednji vrh nad Završnico (1.769 metrov)



Izhodišče: Ljubelj (1.058 metrov)

Višinska razlika po poti: 750 metrov

Čas za vzpon: dobra ura do koče na Zelenici (slabe tri do Srednjega vrha)

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid planinskih poti na Zelenico najdete : Ljubelj (1.058 metrov): 750 metrovdobra ura do koče na Zelenici (slabe tri do Srednjega vrha): tehnično nezahtevna markirana potplaninskih poti na Zelenico najdete na maPZS

Dleskovška planota

Planina Ravne na Dleskovški planoti Foto: Matej Podgoršek Dleskovška planota je razgiban plato v Savinjskih Alpah med planinama Podvežak in Ravne na južni strani ter dvatisočaki na severni (Ojstrica, Velika Zelenica, Veliki vrh ...). Tu so številne markirane in nemarkirane pešpoti, ki se prepletajo, ki gredo okoli ali prek kucljev na planoti. Enostavno je treba vzeti pot pod noge in jih raziskovati. In v številnih kotičkih bomo našli zlate macesne. Ni se treba vzpeti na Veliki vrh, ki smo ga zapisali spodaj, je pa med bolj obiskanimi tu okoli. Že na planinah Podvežak in Ravne so macesni, pa na poti od Podvežaka proti Molički planini. Ali pa če krenemo s planine Ravne po desni, sprva markirani poti, a nato zavijemo desno na nemarkirano pot do planine Poljšak pod Križevnikom. Ta je obkrožena z macesni.

Na savinjskem koncu macesne najdemo tudi na Okrešlju, torej če se vzpnemo ob slapu Rinka.

Veliki vrh/Veža (2.110 metrov)



Izhodišče: planina Podvežak (1.500 metrov) ali planina Ravne (1.500)

Višinska razlika po poti: 750 metrov oz. 650 metrov

Čas za vzpon: dobri dve uri

Zahtevnost: tehnično nezahtevna markirana pot



Zemljevid planinskih poti na Velo polje najdete : planina Podvežak (1.500 metrov) ali planina Ravne (1.500): 750 metrov oz. 650 metrovdobri dve uri: tehnično nezahtevna markirana potplaninskih poti na Velo polje najdete na maPZS

Macesnovec

V tem primeru že ime pove, da so tu macesni. A gre za precej zahtevno turo in še nemarkirano, tako da je primerna samo za bolj vešče pohodnike. Vzpon iz doline Kot vzame dobre tri ure, naredimo skoraj tisoč višinskih metrov. Mestoma je pot izpostavljena, na skalnatih odsekih lahko spolzka. Macesnovec je visok 1.926 metrov.