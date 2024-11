Vremenska napoved obeta še zadnji jesenski konec tedna v slovenskih gorah. Velja ga izkoristiti! Imamo še eno dolžnost. Da izpeljemo turo, ki nam jo je poleti ob predstavitvi akcije "Z JPP do dolin in peš do višin" predlagal oskrbnik Orožnove koče Franci Beguš: vzpon na Črno prst iz Podbrda in sestop v Bohinjsko Bistrico . Sam sem jo pred dnevi že in vam jo predstavljam v naslednjih vrsticah. Že res, da je vzpon strm in ga je za več kot 1.300 višinskih metrov, a je zato toliko lepši. Razgledi s Črne prsti pa za čisto desetko.

Megleno jutro v Bohinjski Bistrici Foto: Matej Podgoršek Ena od prednosti uporabe javnega prevoza za obisk gora je možnost različnega izhodišča in cilja planinske ture, da z vrha ne sestopamo po isti poti. Seveda pa lahko javni prevoz, v tem primeru vlak, uporabimo samo za del poti do izhodišča, vendarle smo že poleti ugotavljali, da pot z JPP vzame precej časa. Tako se lahko za pohod iz Baške grape prek Črne prsti v Bohinj z avtomobilom zapeljemo do Bohinjske Bistrice, parkiramo pri železniški postaji, nato pa nas za 1,60 evra vlak skozi predor pod Soriško planino v osmih minutah pripelje v Podbrdo. In tu se začne nepozabna tura, še posebej, če nas v jesenskih dneh, ko je Ljubljanska kotlina zavita v meglo, na južnih pobočjih Črne prsti greje sonce.

V videoposnetku poglejte, kako je videti pohod iz Podbrda čez Črno prst v Bohinjsko Bistrico:

V Vasi Trtnik krenemo strmo navzgor mimo sadovnjaka. Foto: Matej Podgoršek Sonce ali ne, hitro se bomo pošteno ogreli! Z železniške postaje v Podbrdu (508 metrov nadmorske višine) se po cesti spustimo do mosta čez reko Bačo, zavijemo levo in nekaj metrov naprej bomo pod stanovanjskimi bloki uzrli prvo planinsko tablo za Črno prst, ki nas usmeri navzgor po strmi asfaltni cesti proti vasi Trtnik. Približno 20 minut potrebujemo, da premagamo ta del poti. V vasi se pri hiši, kjer oddajajo sobe, s ceste v desno prek travnika odcepi pešpot na Črno prst. Vsaj še 20 minut bomo zaradi strmine globoko dihali. Ko dosežemo vlako, ki se nadaljuje v desno, je najhuje za nami. Od tu naprej je pot kot nekoliko strmejša mulatjera.

Po prvi tretjini vzpona pogled navzgor na naš cilj, Črna prst je levi vrh. Foto: Matej Podgoršek

Pot skozi lep bukov gozd Foto: Matej Podgoršek Po uri vzpona dosežemo gozdno cesto med zaselki na pobočju Črne prsti, s katere se nam že odpre pogled na naš cilj (levi vrh je Črna prst, na sredini je Rušni vrh, desno pa Kontni vrh). Tej sledimo nekaj minut do Kalarskega sedla (989 m), kjer je informativna tabla o rastlinstvu na Črni prsti. V desno se v smeri severa nadaljuje naša pešpot, ki spet postane nekoliko strmejša. Nekoliko višje so na dveh razglednih točkah postavljene klopce za počitek in pogled navzdol nad Baško grapo. Pod Babjim zobom (1.368) nas v tem letnem času pričaka zanimiv izziv: v manjši grapi je ogromno listja, morda nam bo seglo celo do kolen. Tako je potrebne nekaj previdnost, saj je, kot bi gazili po snegu: sploh ne veš, kam stopiš.

Pogled navzdol na Baško grapo, kjer so snemali prvi slovenski celovečerni film Na svoji zemlji. Foto: Matej Podgoršek

Zadnja tretjina vzpona po sončnem južnem pobočju Črne prsti. Foto: Matej Podgoršek Ko sta za nami dve uri vzpona, stopimo iz gozda in sledi še zadnjih 400 višinskih metrov. Poleti je tu gotovo peklensko vroče, zdaj pa uživamo ob vzponu in pogledih tako navzgor kot navzdol. Že ko dosežemo sedlo Čez Suho (1.760 m), je trud poplačan. Odpre se nam pogled prek grebena bohinjsko-tolminskih gora v Bohinj in na Julijske Alpe. Na razpotju nadaljujemo v levo, pred nami je samo še 15 minut vzpona. Dom Zorka Jelinčiča tik pod vrhom Črne prsti (1.844 m) je v tem času zaprt. Na vrhu oziroma na grebenu zna pihati, a nekje poiščemo zavetje in uživamo v neverjetnih razgledih za 360 stopinj. Za vzpon se potrebuje približno tri ure, dobrih 1.340 višinskih metrov je in šest kilometrov v dolžino.

Na sedlu Čez Suho se prvič odpre pogled prek grebena na Julijske Alpe s Triglavom. Krenemo levo proti vrhu. Foto: Matej Podgoršek

Črna prst, 1.844 metrov Foto: Matej Podgoršek V smeri severa, severozahoda so Julijske Alpe s Triglavom, pod nami levo Bohinjsko jezero, takoj za robom pa Lisec in Orožnova koča, nižje naš cilj: Bohinjska Bistrica. V smeri zahoda se nadaljuje greben bohinjsko-tolminskih gora, torej proti Rodici, Šiji, Voglu ... Proti jugu je pod nami Baška grapa, nad njo pa se dvigata Porezen in Kojca. V smeri vzhoda so najbližje vrhovi nad Soriško planino, na katere smo vas povabili pred tednom dni (Šavnik, Možic, Slatnik, Lajnar, Dravh), in za njimi Ratitovec. Nekoliko dlje v to smer bomo prepoznali silhueto Karavank in Kamniško-Savinjskih Alp.

Črna prst (1.844 metrov)



Izhodišče: Podbrdo (508 metrov)

Višinska razlika: 1.400 metrov

Dolžina: 14 km (s sestopom v Bohinjsko Bistrico)

Zahtevnost: tehnično nezahtevna, a strma markirana pot

Ob dnevu z odlično vidljivostjo je kot na dlani tudi Triglav. Foto: Matej Podgoršek

Pogled proti vzhodu na vrhove nad Soriško planino in Ratitovec Foto: Matej Podgoršek Če smo izkoristili vlak, torej lahko sestopimo v Bohinjsko Bistrico. Najprej se vrnemo do sedla Čez Suho, tam pa krenemo levo navzdol proti Orožnovi koči na planini za Liscem, ki smo jo prej opazovali s ptičje perspektive. Spust do nje vzame približno uro, je pa v tem času potrebne nekaj previdnosti. Ker je severno pobočje večji del dneva v senci, zna ob nizkih temperaturah drseti, nižje v gozdu pa je precej listja. Koča je ob koncih tedna odprta tudi v hladni polovici leta. Takole sredi novembra zadnje sončne žarke pred kočo ujamemo okoli pol treh popoldne. Ravno prav za malico in kratek klepet z oskrbnikom koče Francijem Begušem. Sonce zaide desno za Črno prstjo, s terase za kočo pa je lep pogled na Triglav.

Orožnova koča na planini za Liscem pod Črno prstjo je ob koncih tedna odprta tudi v hladnem delu leta. Foto: Matej Podgoršek

Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti je od oktobra naprej zaprt. Foto: Matej Podgoršek Da nas ne ujame tema, je sicer treba kar pohiteti v dolino. Ni tako blizu, saj nas čaka še vsaj uro in pol hoje. Poti proti Ravnam nad Bohinjsko Bistrico je več, na razpotju tik pod kočo gremo lahko po Drči ali skozi Snežno konto. Združita se na zgornji gozdni cesti, tam, kjer pot skozi Snežno konto doseže to cesto. Na drugi strani ceste se nadaljuje pešpot. Ko dosežemo spodnjo gozdno cesto nad Ravnami, tej sledimo v desno nekaj 10 metrov, nakar se z nje v levo nadaljuje pešpot proti Bistrici. Malo nižje je zaradi hudourniških voda precej zdelana in blatna.

Pogled nazaj proti Liscu, Črni prsti in Črni gori Foto: Matej Podgoršek Ko pridemo iz gozda, stopimo na pašnike nad Bohinjsko Bistrico. Strmina je za nami. Na naslednjem razpotju nas tabla za Bohinjsko Bistrico usmeri levo, a lahko izberemo tudi desno pot mimo starega vojaškega pokopališča. Ta je pravzaprav nekoliko bližja, če gremo do železniške postaje v Bohinjski Bistrici. Skupaj za celoten sestop s Črne prsti potrebujemo dve uri in pol. Celotna tura pa nanese 14 kilometrov, sestop je torej dva kilometra daljši od vzpona.