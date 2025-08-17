Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
N. V., STA

Nedelja,
17. 8. 2025,
9.22

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski

Nedelja, 17. 8. 2025, 9.22

8 minut

Zelenski: Rusija še ni določila, kdaj bo prenehala z ubijanjem

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Volodimir Zelenski | Foto Reuters

Foto: Reuters

Rusija z zavračanjem dogovora o prekinitvi ognja zapleta prizadevanja za končanje vojne, je opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo sicer v ponedeljek odpotoval v Washington na pogovore z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o končanju vojne.

"Vidimo, da Rusija zavrača številne pozive k prekinitvi ognja in še ni določila, kdaj bo prenehala z ubijanjem. To zapleta razmere," je v soboto zvečer na družbenih omrežjih zapisal Volodimir Zelenski.

"Če jim primanjkuje volje za izvedbo preprostega ukaza, da prenehajo z napadi, bo morda potrebno veliko truda, da Rusija pridobi voljo za izvedbo veliko večjega projekta - mirnega sobivanja s svojimi sosedami v naslednjih desetletjih," je še dodal.

Zelenski bo v ponedeljek odpotoval v Washington na pogovore z Donaldom Trumpom o končanju vojne v Ukrajini. Njegov obisk bo sledil pogovoru s Trumpom, v katerem ga je ta seznanil z vsebino petkovega srečanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski.

Ukrajinski predsednik je pred srečanjem voditeljev ZDA in Rusije opozarjal, da dogovora o Ukrajini ni mogoče skleniti brez nje. Trump in Putin medtem na petkovem srečanju konkretnih rezultatov nista dosegla.

Putin - Trump, Aljaska
Novice Melania Trump je Putinu prek moža poslala pismo

Trump je sicer po srečanju izjavil, da je najboljši način za konec vojne sklenitev mirovnega dogovora. Kot je pojasnil v objavi na omrežju Truth Social, bi mirovni dogovor končal vojno, medtem ko dogovori o prekinitvi ognja pogosto ne zdržijo.

Kaj zahteva Putin?

Po poročanju medijev naj bi Putin na srečanju kot pogoj za končanje vojne zahteval umik ukrajinskih sil iz Donecka in Luganska. Ob tem naj bi omenil možnost zamrznitve frontne črte v južnih regijah Herson in Zaporožje.

Po pisanju časnika New York Times, ki se sklicuje na dva evropska uradnika, je Trump evropskim sogovornikom povedal, da podpira načrt za sklenitev miru, po katerem bi Ukrajina Rusiji odstopila ozemlja, ki so jih v času vojne zasedle ruske sile. O tem naj bi se v ponedeljek tudi pogovarjal z Zelenskim.

Volodimir Zelenski, Ukrajina
Novice Zelenski že zavrnil Putinov in Trumpov načrt
Donald Trump Vladimir Putin Volodimir Zelenski
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.