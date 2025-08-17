Zelenski: Rusija še ni določila, kdaj bo prenehala z ubijanjem

Rusija z zavračanjem dogovora o prekinitvi ognja zapleta prizadevanja za končanje vojne, je opozoril ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo sicer v ponedeljek odpotoval v Washington na pogovore z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom o končanju vojne.

"Vidimo, da Rusija zavrača številne pozive k prekinitvi ognja in še ni določila, kdaj bo prenehala z ubijanjem. To zapleta razmere," je v soboto zvečer na družbenih omrežjih zapisal Volodimir Zelenski.

"Če jim primanjkuje volje za izvedbo preprostega ukaza, da prenehajo z napadi, bo morda potrebno veliko truda, da Rusija pridobi voljo za izvedbo veliko večjega projekta - mirnega sobivanja s svojimi sosedami v naslednjih desetletjih," je še dodal.

Zelenski bo v ponedeljek odpotoval v Washington na pogovore z Donaldom Trumpom o končanju vojne v Ukrajini. Njegov obisk bo sledil pogovoru s Trumpom, v katerem ga je ta seznanil z vsebino petkovega srečanja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom na Aljaski.

Ukrajinski predsednik je pred srečanjem voditeljev ZDA in Rusije opozarjal, da dogovora o Ukrajini ni mogoče skleniti brez nje. Trump in Putin medtem na petkovem srečanju konkretnih rezultatov nista dosegla.

Trump je sicer po srečanju izjavil, da je najboljši način za konec vojne sklenitev mirovnega dogovora. Kot je pojasnil v objavi na omrežju Truth Social, bi mirovni dogovor končal vojno, medtem ko dogovori o prekinitvi ognja pogosto ne zdržijo.

Kaj zahteva Putin?

Po poročanju medijev naj bi Putin na srečanju kot pogoj za končanje vojne zahteval umik ukrajinskih sil iz Donecka in Luganska. Ob tem naj bi omenil možnost zamrznitve frontne črte v južnih regijah Herson in Zaporožje.

Po pisanju časnika New York Times, ki se sklicuje na dva evropska uradnika, je Trump evropskim sogovornikom povedal, da podpira načrt za sklenitev miru, po katerem bi Ukrajina Rusiji odstopila ozemlja, ki so jih v času vojne zasedle ruske sile. O tem naj bi se v ponedeljek tudi pogovarjal z Zelenskim.