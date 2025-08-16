Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Srečanje Trumpa in Putina končano, na novinarska vprašanja nista odgovarjala

Vladimir Putin in Donald Trump na novinarski konferenci v mestu Anchorage na Aljaski | Foto Reuters

Foto: Reuters

Pogovori med ZDA in Rusijo na Aljaski so se po nekaj manj kot treh urah končali. Predsednika ZDA in Rusije Donald Trump in Vladimir Putin na skupni novinarski konferenci nista predstavila konkretnih sklepov srečanja, niti nista sprejemala vprašanj novinarjev. Trajala je le dvanajst minut, večino časa je imel besedo Putin. Pogovore sta sicer označila kot produktivne.

Predsednik ZDA Donald Trump in predsednik Rusije Vladimir Putin sta v petek zvečer po srednjeevropskem času na Aljaski začela pogovore, ki sta jih po slabih treh urah končala in stopila pred novinarje.

Putin izkazal interes za končanje vojne

Trump je na začetku novinarske konferenci besedo prepustil Putinu. Zatrdil je, da ga iskreno zanima končanje konflikta, ki ga je označil za tragedijo. Ob tem je poudaril, da mora Rusija odpraviti primarne vzroke konflikta in opozoril Ukrajino in Evropo, naj ne sabotirata pogajanj. Srečanje je ocenil kot izhodišče za rešitev. Svoj odnos s Trumpom je opisal kot poslovnega. Strinjal se je s Trumpovo trditvijo, da do vojne ne bi prišlo, če bi ostal na oblasti po volitvah leta 2020.

Vladimir Putin in Donald Trump na novinarski konferenci v mestu Anchorage na Aljaski | Foto: Reuters Foto: Reuters Trump previdno optimističen

Trump je potrdil, da med njima še vedno obstajajo določena nesoglasja. Poudaril je, da soglasja ni, dokler ne bo dosežen dogovor. Kljub napredku je priznal: "Nismo dosegli dogovora." Izjavil je, da je bilo dogovorjenih veliko tem, a da jih je nekaj ostalo, od katerih je "ena najpomembnejša," vendar ni natančno povedal katera.

Napovedal je, da se bo kmalu po telefonu pogovoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in evropskimi voditelji, ter dodal, da bo odločitev na koncu odvisna od njih.

Vladimir Putin in Donald Trump na novinarski konferenci v mestu Anchorage na Aljaski | Foto: Reuters Foto: Reuters

Novo srečanje na obzorju?

Trump je na koncu svojega govora dejal, da se bo verjetno kmalu spet srečal z ruskim voditeljem, na kar je Putin brez zadržkov odgovoril: "Naslednjič v Moskvi."

Pogovora na štiri oči ni bilo

Voditelja se v nasprotju s prvotnimi napovedmi nista pogovarjala na štiri oči, z njima so bili namreč ves čas svetovalci. Trumpu sta ob boku stala zunanji minister Marco Rubio in posebni odposlanec Steve Witkoff, Putinu pa zunanji minister Sergej Lavrov in svetovalec Jurij Ušakov.

Po prvotnem načrtu bi se morala Putin in Trump sicer sprva srečati sama, šele nato naj bi se pogovarjali širši delegaciji.

