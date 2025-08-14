Razkritje Kremlja pred velikim srečanjem: "Verjetno je vsem jasno, ..."

Osrednja tema srečanja predsednika Rusije Vladimirja Putina in njegovega ameriškega kolega Donalda Trumpa bo rešitev ukrajinske krize, je danes potrdil svetovalec Kremlja Jurij Ušakov. Ob tem je razkril, da se bo srečanje na Aljaski predvidoma začelo ob 21.30 po srednjeevropskem času, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Verjetno je vsem jasno, da bo osrednja tema rešitev ukrajinske krize," je dejal Ušakov. Dodal je, da bodo med temami tudi širša vprašanja zagotavljanja miru in varnosti, pereča mednarodna in regionalna vprašanja ter gospodarsko sodelovanje med Rusijo in ZDA.

Ob tem je pojasnil, da se bo srečanje predsednikov v aljaškem mestu Anchorage predvidoma začelo ob 11.30 po lokalnem času (21.30 po srednjeevropskem). "Sledila bodo pogajanja med delegacijami, ki se bodo nadaljevala med delovnim kosilom," je dejal in dodal, da bosta imela predsednika ob koncu pogovorov tudi skupno novinarsko konferenco.

Kdo bo prišel s Putinom?

Rusko delegacijo bodo po besedah Ušakova med drugim sestavljali zunanji minister Sergej Lavrov, obrambni minister Andrej Belousov, finančni minister Anton Siluanov in gospodarski pogajalec Kiril Dmitrijev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Putin bo z udeležbo na srečanju, ki predstavlja vrhunec Trumpovih prizadevanj za končanje vojne v Ukrajini, prvič po desetih letih obiskal ZDA.