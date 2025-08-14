Mesto srečanja Trumpa in Putina buri duhove

Izbira Aljaske za zgodovinsko srečanje Donalda Trumpa in Vladimirja Putina sproža polemike. Nekdanji Trumpov svetovalec meni, da lahko že govorimo o prvi Putinovi zmagi. Prav tako bi ruski predsednik zgodovinski precedens prodaje Aljaske lahko uporabil za utemeljitev svojih ozemeljskih zahtev proti Ukrajini.

V petek se bosta na Aljaski sestala ameriški predsednik Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin. V ospredju pogovora bo končanje vojne v Ukrajini, čeprav bo srečanje potekalo brez navzočnosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. V Washingtonu sicer dopuščajo možnost, da bi na njem sodeloval. Trump je dejal, da Zelenski ni vabljen, a da lahko pride, če si to želi.

Težave z iskanjem države gostiteljice

Priprave na srečanje dveh predsednikov najpomembnejših držav sveta so potekale zelo na hitro – od izbire države, ki je bila sprejemljiva za obe strani, do iskanja primernega prizorišča.

Kot eno izmed možnih lokacij se je sprva omenjalo več evropskih destinacij, a bi tiralica Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) za Putinom organizacijo takšnega dogodka v Evropi močno otežila. Med možnimi lokacijami je bila v igri tudi Madžarska, katere premier Viktor Orban je blizu tako Putinu kot Trumpu. Putin je predlagal Združene arabske emirate, ki so že bili prizorišče mirovnih pogovorov, a niso bili sprejemljive za Trumpa, saj se je želel izogniti dolgi poti na Bližnji vzhod.

Izbrali ozemlje, ki je bilo nekoč del ruskega imperija

Na koncu sta se po dolgem pregovarjanju obe strani strinjali za organizacijo vrha na Aljaski. Ameriški uradniki so bili zadovoljni in nekoliko presenečeni, da se je ruski predsednik strinjal s srečanjem na ameriških tleh, na ozemlju, ki je bilo nekoč del ruskega imperija. ZDA so jo namreč leta 1867 za 7,2 milijona dolarjev (6,2 milijona evrov) odkupile od carske Rusije. Leta 2021 bi bilo to z upoštevanjem inflacije vredno okoli 135 milijonov dolarjev (116 milijonov evrov).

"Mislim, da je zelo spoštljivo, da ruski predsednik prihaja v našo državo, namesto da bi mi šli v njegovo državo ali celo v tretjo državo," je dejal Trump, medtem ko je njegova ekipa hitela z dokončanjem podrobnosti vrha.

"Edino boljše mesto za Putina od Aljaske bi bilo, če bi vrh potekal v Moskvi," pa je dejal nekdanji Trumpov svetovalec za nacionalno varnost John Bolton, ki se je z njim sprl v času njegovega prvega mandata. "Mislim, da je izbira lokacije vrha velika zmaga za Putina," je poudaril Bolton.

Težave z iskanjem primernega prizorišča

Ker poletje na Aljaski predstavlja vrhunec turistične sezone, so bile razpoložljive možnosti za sprejem obeh svetovnih voditeljev zelo omejene. Ko je do nekaterih vidnih prebivalcev Aljaske prišla informacija, da prihajata Trump in Putin, se jih je po navedbah CNN nekaj začelo celo obračati na Trumpovo administracijo s predlogom, da bi lahko bil njihov dom ena od možnosti za srečanje. Ni jasno, ali so te ponudbe sploh kdaj prišle do uradnikov Bele hiše, ki so iskali lokacije v glavnem mestu Juneau in mestih Anchorage in Fairbanks.

Organizatorji vrha so kmalu spoznali, da varnostne zahteve za zgodovinsko srečanje na prostrani Aljaski izpolnjuje le ameriška vojaška baza Elmendorf-Richardson na severnem robu Anchoragea. Gre za največjo vojaško bazo na Aljaski, ki združuje letalske in kopenske sile. V njej živi 32 tisoč ljudi, kar predstavlja desetino prebivalstva Anchoragea. Baza je ključno vlogo odigrala že v obrambi ZDA pred Sovjetsko zvezo v času hladne vojne. Bela hiša je sicer ves čas upala, da se bo izognila gostovanju ruskega voditelja in njegovega spremstva v vojaški bazi.

Foto: Guliverimage

Teritorialno morje Aljaske se v Beringovem prelivu dotika teritorialnega morja Rusije, meja poteka med Diomedovima otokoma. Mali Diomed v ameriški jurisdikciji in Veliki Diomed, ki pripada Rusiji, sta oddaljena manj kot štiri kilometre. Gre torej za najbližji točki ozemlja ZDA in Rusije.

Izbira Aljaske, ki pozornost priteguje zaradi svoje geostrateške simbolike, je tudi že tarča kritik analitikov. Nekdanji britanski veleposlanik v Belorusiji Nigel Gould-Davies je zaskrbljen, da bi Putin lahko uporabil zgodovinski precedens prodaje Aljaske za utemeljitev svojih ozemeljskih zahtev proti Ukrajini. "Zlahka si predstavljamo, da bi Putin rekel: 'Dali smo vam Aljasko. Zakaj nam Ukrajina ne more dati dela svojega ozemlja?'" je po poročanju Sky News opozoril Britanec.