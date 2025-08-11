Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
18.20

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08

Natisni članek

Natisni članek
Vojna v Ukrajini Donald Trump Vladimir Putin

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 18.20

3 minute

Donald Trump šokiral: Odhajam v Rusijo

Matic Tomšič

Avtor:
Matic Tomšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,08
Donald Trump | Če se Trump ni zmotil in res namerava odpotovati v Rusijo, bi bil to njegov prvi predsedniški obisk v državi.  | Foto Reuters

Če se Trump ni zmotil in res namerava odpotovati v Rusijo, bi bil to njegov prvi predsedniški obisk v državi. 

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je na današnji tiskovni konferenci v Beli hiši dejal, da se v petek odpravlja v Rusijo, domnevno na obisk k ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Petkovo srečanje med predsednikoma, na katerem bi domnevno govorila o končanju vojne v Ukrajini, je sicer res načrtovano, a naj ne bi potekalo v Rusiji, temveč na Aljaski, zvezni državi ZDA. Trump je nato dejal, da predsednik Rusije prihaja v ZDA, kasneje pa še enkrat ponovil, da "odhajajo v Rusijo".

Za zdaj še ni jasno, ali je ameriški predsednik, ki je Rusijo omenjal med današnjo napovedjo, da bo na ulice ameriške prestolnice Washingtona poslal nacionalno gardo, da bi zajezila domnevni val kriminala – ta je po opozorilih analitikov sicer najnižji v 30 letih – zamešal Rusijo in Aljasko. 

Vladimir Putin
Novice Šef zveze Nato: Vladimir Putin ne bo dobil tega, kar hoče

Prejšnji teden je Donald Trump namreč oznanil, da se bo z rusko delegacijo na čelu z Vladimirjem Putinom srečal na Aljaski, najsevernejši ameriški zvezni državi.

Če se Trump ni zmotil in res namerava odpotovati v Rusijo, bi bil to njegov prvi predsedniški obisk v državi. 

Trump je na novinarski konferenci kasneje dejal, da predsednik Rusije prihaja v ZDA in da ameriška delegacija ne odhaja v Rusijo, nato pa znova ponovil, da "gredo v Rusijo":

O čem naj bi govorila Trump in Putin

Na Aljaski naj bi potekali pogovori o miru v Ukrajini, natančneje o ozemljih, ki bi se jima morali odreči tako Rusija kot Ukrajina. Ta bi morala Rusiji domnevno prepustiti vsa ozemlja, ki jih trenutno okupirajo ruske sile, pa tudi polotok Krim. Rusija bi Ukrajini medtem morala prepustiti dele regij, ki si jih je sicer enostransko priključila leta 2022, a jih ne nadzoruje v celoti.

David Čičkan
Novice Na bojišču v Ukrajini umrl znani ukrajinski umetnik

Iz Kijeva so prejšnji teden sporočili, da zavračajo kakršnekoli mirovne pogovore, na katerih ne bo prisotna tudi ukrajinska delegacija, in posledično razkosavanje Ukrajine

Trump pričakuje konstruktiven pogovor s Putinom

Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil tudi, da na petkovem srečanju pričakuje konstruktiven pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ob tem je dodal, da ni zadovoljen z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ker je izključil možnost ozemeljske koncesije za končanje vojne.

"Govoril bom z Vladimirjem Putinom in mu bom rekel: 'To vojno moraš končati,'" je na novinarski konferenci v Beli hiši še dejal Trump. 

Ameriški predsednik si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in poskuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. (STA)

Vojna v Ukrajini Donald Trump Vladimir Putin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.