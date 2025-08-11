Donald Trump šokiral: Odhajam v Rusijo

Ameriški predsednik Donald Trump je na današnji tiskovni konferenci v Beli hiši dejal, da se v petek odpravlja v Rusijo, domnevno na obisk k ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Petkovo srečanje med predsednikoma, na katerem bi domnevno govorila o končanju vojne v Ukrajini, je sicer res načrtovano, a naj ne bi potekalo v Rusiji, temveč na Aljaski, zvezni državi ZDA. Trump je nato dejal, da predsednik Rusije prihaja v ZDA, kasneje pa še enkrat ponovil, da "odhajajo v Rusijo".

Za zdaj še ni jasno, ali je ameriški predsednik, ki je Rusijo omenjal med današnjo napovedjo, da bo na ulice ameriške prestolnice Washingtona poslal nacionalno gardo, da bi zajezila domnevni val kriminala – ta je po opozorilih analitikov sicer najnižji v 30 letih – zamešal Rusijo in Aljasko.

Prejšnji teden je Donald Trump namreč oznanil, da se bo z rusko delegacijo na čelu z Vladimirjem Putinom srečal na Aljaski, najsevernejši ameriški zvezni državi.

Trump has just announced he’s heading to Russia this Friday, Aug. 15, for a high-stakes meeting with Putin. pic.twitter.com/kucRXY9GId — KyivPost (@KyivPost) August 11, 2025

Če se Trump ni zmotil in res namerava odpotovati v Rusijo, bi bil to njegov prvi predsedniški obisk v državi.

Trump je na novinarski konferenci kasneje dejal, da predsednik Rusije prihaja v ZDA in da ameriška delegacija ne odhaja v Rusijo, nato pa znova ponovil, da "gredo v Rusijo":

Trump: I’m going to Russia on Friday



Trump: The president of Russia is coming to our country as opposed to us going to his country



Trump: We’re going to Russia pic.twitter.com/xYpqo8hMmz — Acyn (@Acyn) August 11, 2025

O čem naj bi govorila Trump in Putin

Na Aljaski naj bi potekali pogovori o miru v Ukrajini, natančneje o ozemljih, ki bi se jima morali odreči tako Rusija kot Ukrajina. Ta bi morala Rusiji domnevno prepustiti vsa ozemlja, ki jih trenutno okupirajo ruske sile, pa tudi polotok Krim. Rusija bi Ukrajini medtem morala prepustiti dele regij, ki si jih je sicer enostransko priključila leta 2022, a jih ne nadzoruje v celoti.

Iz Kijeva so prejšnji teden sporočili, da zavračajo kakršnekoli mirovne pogovore, na katerih ne bo prisotna tudi ukrajinska delegacija, in posledično razkosavanje Ukrajine

Trump pričakuje konstruktiven pogovor s Putinom



Ameriški predsednik Donald Trump je danes izjavil tudi, da na petkovem srečanju pričakuje konstruktiven pogovor z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Ob tem je dodal, da ni zadovoljen z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ker je izključil možnost ozemeljske koncesije za končanje vojne.



"Govoril bom z Vladimirjem Putinom in mu bom rekel: 'To vojno moraš končati,'" je na novinarski konferenci v Beli hiši še dejal Trump.



Ameriški predsednik si od začetka mandata prizadeva doseči premirje v Ukrajini in poskuša vršiti pritisk na Rusijo, vendar mu to za zdaj ne uspeva. (STA)