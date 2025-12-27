Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sobota,
27. 12. 2025,
14.09

Osveženo pred

14 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
spolne zlorabe Jeffrey Epstein Demokrati Donald Trump

Sobota, 27. 12. 2025, 14.09

14 minut

Trump pozval k objavi imen vseh demokratov, ki so sodelovali z Epsteinom

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Donald Trump | "Demokrati so bili tisti, ki so sodelovali z Epsteinom, ne republikanci. Objavite vsa njihova imena, osramotite jih in se vrnite k pomoči naši državi," je Trump ministrstvu v petek sporočil prek svojega družbenega omrežja Truth Social. | Foto Reuters

"Demokrati so bili tisti, ki so sodelovali z Epsteinom, ne republikanci. Objavite vsa njihova imena, osramotite jih in se vrnite k pomoči naši državi," je Trump ministrstvu v petek sporočil prek svojega družbenega omrežja Truth Social.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump je ministrstvo za pravosodje, ki je prejšnji teden začelo objavljati dokumente iz preiskave pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, v petek pozval, naj objavi imena in osramoti vse demokrate, ki so sodelovali z Epsteinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Demokrati so bili tisti, ki so sodelovali z Epsteinom, ne republikanci. Objavite vsa njihova imena, osramotite jih in se vrnite k pomoči naši državi," je Trump ministrstvu v petek sporočil prek svojega družbenega omrežja Truth Social. Poudaril je, da je pravosodno ministrstvo prisiljeno ves svoj čas nameniti prevari, ki naj bi jo navdihnili demokrati.

"Radikalna levica ne želi, da bi ljudje govorili o USPEHU TRUMPA IN REPUBLIKANCEV, ampak le o že dolgo mrtvem Jeffreyju Epsteinu – samo še en lov na čarovnice," je še zapisal Trump. Ameriški predsednik pa v objavi na Truth Social ni zapisal, kateri demokrati bi lahko bili navedeni v Epsteinovih dosjejih.

Ministrstvo Trumpu stopilo v bran

V dokumentih, ki so bili razkriti v torek, je bil večkrat imenovan Trump. Dokumenti med drugim opisujejo lete, ki jih je Trump opravil z Epsteinovim zasebnim letalom.

Pravosodno ministrstvo je v preteklih dneh ameriškega predsednika branilo s pojasnilom, da so v določenih dokumentih "neresnične in senzacionalne trditve", a ni natančno zapisalo, kateri dokumenti naj bi bili lažni.

Ministrstvo sicer še ni objavilo vseh Epsteinovih dosjejev, čeprav je poseben zakon zahteval, naj to stori najpozneje do 19. decembra. Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je kot vzrok za zamudo navedel dejstvo, da morajo v dokumentih zabrisati imena vseh Epsteinovih žrtev.

Donald Trump
Novice Novi dosjeji razkrivajo: Trump je pogosto potoval z Epsteinovim zasebnim letalom
Donald Trump in Jeffrey Epstein
Novice Pravosodno ministrstvo ZDA objavilo nove Epsteinove dosjeje
posnetki Jeffreya Epsteina, fotografije
Novice Ministrstvo vrnilo fotografijo, na kateri je Trump: "Nismo je umaknili, da bi ga zaščitili"
spolne zlorabe Jeffrey Epstein Demokrati Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.