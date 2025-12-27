Ameriški predsednik Donald Trump je ministrstvo za pravosodje, ki je prejšnji teden začelo objavljati dokumente iz preiskave pokojnega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, v petek pozval, naj objavi imena in osramoti vse demokrate, ki so sodelovali z Epsteinom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Demokrati so bili tisti, ki so sodelovali z Epsteinom, ne republikanci. Objavite vsa njihova imena, osramotite jih in se vrnite k pomoči naši državi," je Trump ministrstvu v petek sporočil prek svojega družbenega omrežja Truth Social. Poudaril je, da je pravosodno ministrstvo prisiljeno ves svoj čas nameniti prevari, ki naj bi jo navdihnili demokrati.

"Radikalna levica ne želi, da bi ljudje govorili o USPEHU TRUMPA IN REPUBLIKANCEV, ampak le o že dolgo mrtvem Jeffreyju Epsteinu – samo še en lov na čarovnice," je še zapisal Trump. Ameriški predsednik pa v objavi na Truth Social ni zapisal, kateri demokrati bi lahko bili navedeni v Epsteinovih dosjejih.

Ministrstvo Trumpu stopilo v bran

V dokumentih, ki so bili razkriti v torek, je bil večkrat imenovan Trump. Dokumenti med drugim opisujejo lete, ki jih je Trump opravil z Epsteinovim zasebnim letalom.

Pravosodno ministrstvo je v preteklih dneh ameriškega predsednika branilo s pojasnilom, da so v določenih dokumentih "neresnične in senzacionalne trditve", a ni natančno zapisalo, kateri dokumenti naj bi bili lažni.

Ministrstvo sicer še ni objavilo vseh Epsteinovih dosjejev, čeprav je poseben zakon zahteval, naj to stori najpozneje do 19. decembra. Namestnik pravosodne ministrice ZDA Todd Blanche je kot vzrok za zamudo navedel dejstvo, da morajo v dokumentih zabrisati imena vseh Epsteinovih žrtev.