Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da se bo v bližnji prihodnosti sestal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, poročajo tuje tiskovne agencije. Dodal je, da se do konca leta lahko sprejme veliko odločitev.

"Dogovorili smo se za srečanje na najvišji ravni – s predsednikom Trumpom – v bližnji prihodnosti. Veliko odločitev se lahko sprejme pred novim letom," je na družbenih omrežjih sporočil Zelenski.

Datuma srečanja ni navedel, ukrajinski mediji pa so pred tem ob sklicevanju na diplomatske vire poročali, da bi se srečanje lahko zgodilo v nedeljo na Floridi.

Ukrajinski predsednik se je v četrtek skupaj z nekaterimi drugimi predstavniki Ukrajine, ki sodelujejo v pogajanjih za končanje vojne, pogovarjal s posebnim odposlancem ZDA Stevom Witkoffom in zetom predsednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerjem. Pogovor je označil za zelo dober.

Pred tem je Zelenski v torek javnosti predstavil podrobnosti najnovejše različice predloga načrta za končanje vojne, s katero so se po njegovih besedah strinjali ameriški in ukrajinski pogajalci. Ta predvideva zamrznitev frontne črte in začetek pogovorov o demilitariziranih območjih.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova pa je prav tako v četrtek omenila napredek v pogovorih med Rusijo in ZDA.