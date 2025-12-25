V živo: začelo se je v New Yorku, ESPN: Luka Dončić bo igral

Božični dan bo že tradicionalno postregel s tekmami lige NBA. Pravkar prvo tekmo igrata ekipi New York Knicks in Cleveland Cavaliers, zatem bo sledil obračun Oklahome City Thunder in San Antonio Spurs, ob 23.00 pa bodo Dallas Mavericks na delu pri Golden State Warriors. Ob 2. uri po slovenskem času bodo na parket stopili košarkarji Los Angeles Lakers, ki se bodo na domačem parketu pomerili s Houston Rockets. Nastop slovenskega asa, Luke Dončića, je po težavah s poškodbo pod vprašajem, a je ESPN poročal, da naj bi Slovenec zaigral.

Navijači Luke Dončića nestrpno pričakujejo uradne novice iz ZDA glede stanja slovenskega asa, ki je po težavah s poškodbo za obračun s Houstonom pod vprašajem, a pri ESPN poročajo, da naj bi slovenski as pomagal svoji ekipi na obračunu s Houstonom. V tej sezoni je izpustil že sedem tekem, nazadnje pred dvema dnevoma, ko so Lakersi po mizerni predstavi s 108:132 izgubili proti Phoenix Suns.

Trener Lakersov, JJ Redick, je že povedal, da se o igranju Slovenca odločajo "dan za dnem", Shams Charania iz ESPN pa je poročal, da bo Slovenec nared za igro. Poleg Dončića je sicer pod vprašajem še nastop Jaxsona Hayesa, ki si je proti Phoenixu zvil gleženj, zagotovo ne bo zaigral Gabe Vincent, medtem ko je vrnitev Ruija Hachimure po poškodbi dimelj zelo verjetna.

Pri Lakersih so ob božiču postregli s posebnim videom, na katerem si Slovenec uvodoma nadene božično kapo, nato pa uspešno zadane za tri točke:

Slaba forma obeh ekip

Tako Lakersi kot Houston v zadnjem času nimajo pretiranih razlogov za zadovoljstvo. Rockets so izgubili na zadnjih štirih izmed petih tekem, medtem ko so bili Lakersi prekratki na zadnjih treh od petih. Jezernikom se je na zadnjem obračunu s Sunsi prvič v sezoni zgodilo, da so izgubili dve zaporedni tekmi. Trener Redick je po obračunu izpostavil predvsem težave v obrambi. "Obramba je odločitev ekipe in truda. Lahko ubiraš bližnjice ali pa narediš težko stvar in se potrudiš. V igri moraš sprejeti milijon odločitev in normalno je, da ti ne bodo uspele vse. Ali lahko narediš večino pravilno? To ti da potem možnost za zmago," je bil jasen Redick.

Kevin Durant Foto: Reuters

Posebna tekma bo to za LeBrona Jamesa, ki bo vknjižil že svoj 20. nastop na tekmah na božični dan, s 507 točkami pa je tudi prvi strelec. Houstonov Kevin Durant je z doseženimi 342 točkami na četrtem mestu strelcev na tekmah za božič. Za Rockets bo to še šesto in zadnje gostovanje v nizu. Hoston je zadnje tri tekme izgubil proti tekmam z dna zahodne konference, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings in LA Clippers, a Duranta to posebej ne skrbi.

"Vsak poraz lahko izgleda večji kot je v resnici in vsaka zmaga ti lahko da občutek, da si zmagal prvenstvo. A to je vse skupaj le pritisk po želji, da si dobra ekipa. Ti porazi nas bodo izboljšali kot ekipo. Pomagali nam bodo zgraditi karakter in kaj moramo storiti, da bomo kot ekipa bolj učinkoviti," je pred srečanjem z Lakersi poudaril Durant.

Za ekipi bo to prva medsebojna tekma v sezoni, dve od treh pa so lani dobili Lakersi. Lakersi so trenutno na četrtem mestu zahoda z izplenom 19-9, Rockets pa šesti s 17-10. Pri Houstonu bo zagotovo manjkal Fred VanVleet, pod vprašajem pa sta nastopa Alperena Senguna in Jae'Seana Tata.

