Med zimskimi olimpijskimi igrami je zelo odmevala zgodba slovenskega trenerja Igorja Medveda, potem ko so ga zaradi težav z alkoholom predčasno poslali domov. Slovenskega strokovnjaka pa ne bo tudi na naslednji tekmi svetovnega pokala.

V finskem skakalnem taboru je močno odmevala zgodba, v katero je bil vpleten slovenski trener Igor Medved. Slovenca so poslali domov, razlog so bile težave z alkoholom, kar je potrdila tudi finska smučarska zveza.

Niso še sprejeli dokončne odločitve

Kakšna je nadaljnja usoda Medveda, za zdaj še ni znano. Jasno je le, da Medveda na naslednji tekmi svetovnega pokala ne bo ob zaletišču oziroma na ploščadi, kjer stojijo trenerji.

"Dokončne odločitve še nismo sprejeli. Situacijo smo med olimpijskimi igrami umirili. Pozneje bomo vse skupaj temeljito obravnavali. Tudi v takšnih primerih moramo spoštovati človeka," je za finski medij Iltalehti povedala Marleena Valtasola, izvršna direktorica finske smučarske zveze.

Glede tega primera je bil zadržan tudi vodja vrhunskega športa Petter Kukkonen, ki ni želel komentirati podrobnosti. "V javnosti kroži veliko govoric. V kratkem bomo opravili pogovore z ljudmi iz ekipe in takrat bo več jasno."

Fotografija je simbolična. Foto: Reuters

Pomagali naj bi mu celo lokalni policisti

O tem primeru je na dan prišlo še nekaj drugih podrobnosti. Po poročanju finskega medija naj bi bil Medved v olimpijski vasi večkrat pod vplivom alkohola. Na večer ene izmed tekem naj bi mu celo pomagala lokalna policija, saj naj bi se močno opotekal. Finska zveza teh govoric ni želela komentirati. "Imamo informacije o tem, kaj se je zgodilo med olimpijskimi igrami. Na podlagi tega smo sprejeli odločitev, ki je že znana. O drugih špekulacijah ne bom govorili."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kriv je bil prazen želodec

Medved se je na zgodbo odzval zgolj za finsko televizijo. Povedal je, da je proslavljal zlato medaljo slovenske skakalne reprezentance. Pil je na prazen želodec in alkohol je naredil svoje. A Tomi Trbovc, ki je na naši krovni organizaciji zadolžen za stike z mediji, je za Iltalehti to odločno zanikal. Tudi slovenskim skakalcem naj bi bilo med igrami prepovedano komentirati omenjeni primer.

Preberite še: