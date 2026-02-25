Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
St. M., STA

Sreda,
25. 2. 2026,
13.04

Osveženo pred

3 minute

Sreda, 25. 2. 2026, 13.04

3 minute

Trump bo na Irskem lahko zgradil plesno dvorano, če reši ogroženega polža

Doonbeg, Irska | Donald Trump in njegov sin Eric se že desetletje borita z irskimi prostorskimi in okoljskimi interesi, ali letovišče predstavlja grožnjo za polže. Septembra lani je Eric Trump, ki od nakupa leta 2014 nadzira poslovne interese v Doonbegu, dvorano hvalil kot "najboljšo, kar jih bo kdaj videti". | Foto Guliverimage

Donald Trump in njegov sin Eric se že desetletje borita z irskimi prostorskimi in okoljskimi interesi, ali letovišče predstavlja grožnjo za polže. Septembra lani je Eric Trump, ki od nakupa leta 2014 nadzira poslovne interese v Doonbegu, dvorano hvalil kot "najboljšo, kar jih bo kdaj videti".

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je dobil dovoljenje za gradnjo plesne dvorane s 320 sedeži v svojem letovišču za ljubitelje golfa v okrožju Clare na zahodu Irske. Toda ključen pogoj za gradnjo novega objekta je, da zaščiti ogroženo vrsto drobnega polža, ki živi v bližnjih sipinah.

Svet okrožja Clare je v torek odobril gradnjo ameriškemu predsedniku v bližini njegovega hotela in golfskega kluba v Doonbegu na irski atlantski obali, poroča spletni portal Politico.

Ozki vrtenec | Foto: Guliverimage Ozki vrtenec Foto: Guliverimage Odločitev o gradnji je pogojena s tem, da Trumpovi svetovalci pripravijo verodostojen načrt, ki bo zaščitil ogroženo vrsto ozkega vrtenca, polža, skoraj nevidnega prostemu očesu. Temno rjavi polži, ki v višino dosežejo komaj dva milimetra, so bili nekoč endemični za irske obalne sipine in travnike. Danes njihova populacija upada, tudi ob vodnem robu na Trumpovem letovišču.

"Najboljša, kar jih bo kdaj videti"

Trump in njegov sin Eric se že desetletje borita z irskimi prostorskimi in okoljskimi interesi, ali letovišče predstavlja grožnjo za polže. Septembra lani je Eric Trump, ki od nakupa leta 2014 nadzira poslovne interese v Doonbegu, dvorano hvalil kot "najboljšo, kar jih bo kdaj videti".

Prejšnji mesec je sledil njegov neopazni lobistični obisk Irske, med katerim si je prizadeval za novo naložbo v Doonbegu in za vladno podporo za odprto prvenstvo Irske, največji golfski turnir na Irskem. Tega bo Doonbeg gostil septembra, irska vlada, ki bo letos pozneje predsedovala tudi EU, pa se že pripravlja na morebiten Trumpov obisk. Ameriški predsednik sicer Doonbega ni obiskal od leta 2023.

Odobren načrt za posodobitev letovišča v Doonbegu z gradnjo plesne dvorane družini Trump dovoljuje, da lahko poruši obstoječo hotelsko stavbo za prireditve, ki sprejme 260 gostov, v korist večjega objekta. Ta bo poleg plesne dvorane vseboval nove ceste in parkirišče, delno pokrito teraso, poročni apartma, več barov in postaje "s šampanjcem in čajem".

Knežja mušnica
Trendi Najlepša goba naših gozdov, ki je ne smete nabrati. Kazni so visoke.
Veliki leščur
Novice Madžarski turisti na Viru nabirali strogo zaščitene velike leščurje; v Jadranu jih je le še 26
žaba
Novice Pomor žab blizu Škofje Loke. "Kraki so verjetno končali na krožnikih."
