Torek,
24. 3. 2026,
8.44

golf Tiger Woods

Tiger Woods znova v pogonu

Tiger Woods se po daljši odsotnosti vrača v tekmovalni ritem. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški golfist Tiger Woods se po daljši odsotnosti vrača v tekmovalni ritem. Petnajstkratni zmagovalec turnirjev serije major bo v tem tednu nastopil v dvoranski ligi TGL, ki združuje tehnologijo in igralce s turneje PGA, hkrati pa je previdno napovedal nastop na slovitem mastersu, ki bo med 9. in 12. aprilom v Augusti.

Eden najbolj vznemirljivih igralcev v zgodovini golfa je oktobra lani prestal operacijo zamenjave medvretenčne ploščice. V zadnjem desetletju je imel številne zdravstvene težave, pred petimi leti pa je v prometni nesreči utrpel hude poškodbe noge.

Petdesetletni Woods je nazadnje na turnirjih serije major nastopil pred dvema letoma na odprtem prvenstvu Velike Britanije. Že prejšnji mesec je namignil, da resno razmišlja o nastopu na bližnjem najprestižnejšem turnirju na svetu v ameriški zvezni državi Georgia.

V Augusti je doslej petkrat oblekel zeleni suknjič, nazadnje leta 2019, ko je tudi končal svojo 11-letno sušno obdobje brez zmag na turnirjih serije major.

"Po operativnem posegu skušam izboljšati vzdržljivost svojega telesa in doseči stopnjo, da lahko igram na najvišji kakovostni ravni," je v zvezi s tem dejal Woods.

Poleg petih zmag na mastersu (1997, 2001, 2002, 2005 in 2019) je še štirikrat slavil na turnirju PGA Championship (1999, 2000, 2006 in 2007) ter po trikrat na odprtih prvenstvih ZDA (2000, 2002 in 2008) in Velike Britanije (2000, 2005 in 2006).

Na večni lestvici zmagovalcev turnirjev serije major je na drugem mestu, tri končne zmage več ima njegov legendarni rojak Jack Nicklaus.

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.