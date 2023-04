Pomor žab blizu Škofje Loke. "Kraki so verjetno končali na krožnikih."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Dvoživke so pomemben člen v ekosistemih, njihovo število nam tudi sporoča, da je stanje v naravi vse slabše," je za televizijo povedala Ana Dolenc s kranjske enote zavoda za varstvo narave. Fotografija je simbolična. Foto: East News/STA

Prostovoljka tamkajšnjega društva za zaščito živali je v Godešiču pri Škofji Loki našla ostanke več sto sprednjih delov rjavih žab, medtem ko so kraki verjetno končali na krožnikih. Dogodek preiskuje škofjeloška policija, saj so žabe v Sloveniji zaščitene z zakonom. Podoben pomor obravnava tudi policija na Vrhniki, kjer naj bi storilec žabe pomoril v Bistri, poroča Televizija Slovenija.

V Godešiču je Zala Prevoršek iz društva za pomoč živalim Žverca s svojimi otroki prenašala mrest, ko je naletela na sprednje dele stotine trupelc rjavih žab. Najdbo je prijavila na škofjeloško policijsko postajo, ta pa trenutno še zbira obvestila o okoliščinah dogodka.

Podoben primer obravnava tudi policija na Vrhniki. "Objavljeno je bilo na Facebooku, kjer je storilec sam objavil trupla nabranih rjavih žab in jih pozneje pojedel. To se je zgodilo v Bistri," je navedla Prevorškova.

Vseh 13 vrst žab v Sloveniji je ogroženih in zato spadajo med zavarovane živalske vrste. "Dvoživke so pomemben člen v ekosistemih, njihovo število nam tudi sporoča, da je stanje v naravi vse slabše," je za televizijo povedala Ana Dolenc s kranjske enote zavoda za varstvo narave.

Varstvo zaščitenih prostoživečih živali in rastlin ureja kazenski zakonik, natančneje 344. člen, ki za storilca predvideva kazen zapora do treh let.

Na Gorenjskem je to prvi letošnji primer tovrstnega kaznivega dejanja. Lani policija ni obravnavala niti enega, v letu 2021 pa tri.