Se dodatki obračunavajo na osnovo ali vrednost minimalne pokojnine? #pravni nasvet

Izračun moje pokojnine za 40 let delovne dobe je približno 500 evrov. Torej bi prejemala minimalno pokojnino v višini 780 evrov. Še vedno delam in prejemam 40 odstotkov pokojnine. Kolikšna bo moja pokojnina po treh letih, ko naj bi se povečala za devet odstotkov? Bo to 780 evrov plus devet odstotkov ali 500 evrov plus devet odstotkov? Če zadnje, bo torej izplačilo v vsakem primeru 780 evrov? Hvala, Marinka S.

Pravnik na dlani odgovarja:

Obdelajmo najprej pogoje za upokojitev , kot jih določa veljavna zakonodaja. Za pridobitev pravice do starostne pokojnine morate izpolniti naslednje pogoje:

predpisano starost,

zavarovalno dobo ali pokojninsko dobo brez dokupa v določenem trajanju in

prenehanje obveznega zavarovanja.

Pogoji (na splošno) so naslednji – 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa ali 65 let in najmanj 15 let delovne dobe.

Napisali ste, da imate 40 let delovne dobe ter še vedno delate in prejemate 40 odstotkov pokojnine po odločbi Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ).

40 odstotkov starostne pokojnine se lahko skupno izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas. Po treh letih uživanja 40 odstotkov starostne pokojnine zavod po uradni dolžnosti začne izplačevati 20 odstotkov starostne pokojnine, če ste še vedno obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni ali zavarovalni čas. Del starostne pokojnine 20 odstotkov se odmeri od osnove, ki je bila podlaga za odmero 40 odstotkov starostne pokojnine, upoštevaje uskladitve pokojnin.

Iz vašega vprašanja izhaja, da vam je bila odmerjena pokojnina za polno delovno dobo v višini okoli 500 evrov, kar pomeni, da bi od ZPIZ prejemali še razliko do najmanjše pokojnine, ki se izplačuje po zakonu, in to je v tem trenutku 774,67 evra.

Vsi dodatni odstotki, ki jih boste pridobili z nadaljevanjem dela, se bodo obračunavali na odstotek in znesek izračunane pokojnine iz primarne odločbe ZPIZ. Tako da najverjetneje ne boste prejeli večje pokojnine, kot je zajamčena.