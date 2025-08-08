Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
Pravnik na dlani

Petek,
8. 8. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 43 minut

bolniška pokojnina upokojitev Pravnik na dlani Pravni nasvet

Pravni nasvet

Se upokojiti kar med bolniško ali počakati na njen konec? #pravni nasvet

upokojenka | Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Pogoje za upokojitev izpolnim 1. septembra. V tem trenutku pa sem na bolniški in bom še verjetno pol leta. Zanima me, ali se mi izplača delovno razmerje podaljšati do konca zdravljenja ali pa ga končati s 1. 9., tudi glede na izplačilo odpravnine. Moja neto plača je bila okoli 2.100 evrov do začetka bolniške. Hvala za odgovor, Marija N.

Pravnik na dlani odgovarja:

Za pridobitev pravice do starostne pokojnine morate izpolniti naslednje pogoje:

  • predpisano starost,
  • zavarovalno dobo ali pokojninsko dobo brez dokupa v določenem trajanju in
  • prenehanje obveznega zavarovanja.

Splošni pogoji za upokojitev pa so 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa oziroma 65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe.

Če ste dopolnili najmanj 60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa ter odložite uveljavitev pravice do starostne pokojnine, se vam vsako nadaljnje leto pokojninske dobe brez dokupa, dopolnjeno v obveznem zavarovanju po 1. januarju 2020, vendar največ do treh let zavarovanja, ovrednoti tako, da je vsakih šest mesecev pokojninske dobe brez dokupa vrednih 1,5 odstotka.

Poleg ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa imate (tako moški kot ženske) v primeru, če ostanete obvezno vključeni v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas, možnost, da se vam izplačuje 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni na dan njene uveljavitve. Ta del pokojnine se lahko izplačuje največ tri leta nadaljnje vključenosti v obvezno zavarovanje za polni delovni oziroma zavarovalni čas.

denar
Novice Upokojila se bo po bolniški odsotnosti. Kolikšna bo odpravnina? #pravni nasvet

Po treh letih se zavarovancem izplačuje 20 odstotkov starostne pokojnineDo izplačila 40 odstotkov pokojnine ste upravičeni, če ste vključeni v obvezno zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom in izpolnjujete pogoje za:

  • starostno pokojnino po veljavnem zakonu (ZPIZ-2) ali
  • starostno pokojnino po prejšnjem zakonu (ZPIZ-1).

V takih primerih se vam bo od prvega naslednjega dne po vložitvi zahteve za izplačevanje 40 odstotkov pokojnine izplačevalo 40 odstotkov starostne pokojnine, do katere bi bili upravičeni, če bi se na ta dan upokojili.

starejša ženska
Novice Zakaj kljub izpolnjenim 40 letom dela ne more do delne pokojnine? #pravni nasvet

Izplačilo odpravnine ob upokojitvi določa Zakon o delovnih razmerjih v 132. členu, in sicer je delodajalec delavcu, ki je bil pri delodajalcu zaposlen najmanj pet let in se upokoji, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi dolžan izplačati odpravnino v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. Delodajalec lahko izplača odpravnino v breme posebnega zavarovanja.

V drugem odstavku je določeno: Če se delavec po upokojitvi ponovno zaposli, ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi nima pravice do odpravnine po prejšnjem odstavku. To pomeni, da se odpravnina ob upokojitvi lahko izplača le enkrat.

V vašem primeru bi bilo torej najbolje, da se upokojite po končanju bolniškega staleža, saj vam za vsakih šest mesecev dodatne delovne dobe pripada 1,5 odstotka višji odmerni odstotek pokojnine.

Starejša ženska
Novice Se lahko v Sloveniji upokoji, a še naprej dela v Nemčiji? #pravni nasvet
Starejša ženska
Novice Se lahko upokoji pri 60 letih s 37 leti delovne dobe? Načeloma ... #pravni nasvet

bolniška pokojnina upokojitev Pravnik na dlani Pravni nasvet
