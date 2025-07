Se lahko v Sloveniji upokoji, a še naprej dela v Nemčiji? #pravni nasvet

V Sloveniji imam 32 let in šest mesecev delovne dobe. Zdaj že deset let delam v Nemčiji. Stara sem 61 let. Zanima me delna pokojnina za leta v Sloveniji. Ali se lahko s svojimi delovnimi leti upokojim v Sloveniji? V Nemčiji še vedno delam, ker moram doseči 67 let za upokojitev. Hvala za odgovor, Marija G.

Pravnik na dlani odgovarja:

Za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine se sešteva vsa pokojninska doba , dopolnjena v različnih državah EU. Po sporazumih, ki jih je sklenila Slovenija, se sešteva pokojninska doba, dopolnjena v obeh državah pogodbenicah, če je to potrebno, pa tudi doba, dopolnjena v tretjih državah, s katerimi ima Slovenija sklenjene sporazume o socialnem zavarovanju. Ob tem je pomembno opozoriti, da se sešteva le tista pokojninska doba, ki se ne prekriva.

Kadar so pogoji za pridobitev pravice do pokojnine izpolnjeni le s seštevanjem pokojninske dobe, dopolnjene v drugih državah, se višina pokojnine odmeri v sorazmernem delu, za določitev pokojninske osnove za slovensko pokojnino pa se upoštevajo le plače, izplačane v Sloveniji. Določitev sorazmernega dela pomeni, da se pokojnina najprej odmeri v odstotku od osnove za vso skupno dobo (slovensko in tujo), tako izračunana višina pa se pomnoži s številom mesecev dobe, dopolnjene v Sloveniji, in deli s številom mesecev vse skupne dobe.

Če upokojenec uživa pokojnino v sorazmernem delu, se tudi druge pravice, kot sta dodatek za pomoč in postrežbo ter letni dodatek, odmerijo v sorazmernem delu. Pri določitvi letnega dodatka pa se upošteva tudi višina tuje pokojnine.

Splošni pogoji za starostno pokojnino so naslednji:

60 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa,

65 let starosti in 15 let zavarovalne dobe.

Uživalcu starostne, predčasne in vdovske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije začne ponovno delati oziroma opravljati dejavnost v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oziroma zavarovalnega časa, vendar zavarovanci iz 14. člena ZPIZ-2 najmanj dve uri dnevno ali deset ur tedensko in zavarovanci iz 15., 16. in 17. člena ZPIZ-2 najmanj s četrtino polnega zavarovalnega časa, se izplačuje sorazmerni del pokojnine, in sicer v višini:

75 odstotkov, ko zavarovanec dela dve uri dnevno ali znaša zavarovalni čas od 10 do 14 ur tedensko,

62,5 odstotka, ko zavarovanec dela tri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 15 do 19 ur tedensko,

50 odstotkov, ko zavarovanec dela štiri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko,

37,5 odstotka, ko zavarovanec dela pet ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko,

25 odstotkov, ko zavarovanec dela šest ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30 do 34 ur tedensko, in

12,5 odstotka, ko zavarovanec dela sedem ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.

Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati z dnem ponovne pridobitve lastnosti zavarovanca.

Vi ste torej skupno z delovno dobo v Sloveniji in tujini že dosegli pogoje za upokojitev v Sloveniji. Vendar je naša zakonodaja taka, da v primeru, kadar ste v tujini ponovno vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje, niste upravičeni do sorazmernega dela pokojnine.