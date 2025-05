Invalidsko upokojen želi še kaj delati. Pa sploh lahko? #pravni nasvet

Sem invalidsko upokojen, po možganski kapi sem invalid II. kategorije. Zanima me, ali lahko kaj priložnostno delam, glede na to, da imam nizko invalidsko pokojnino. Celestin G.

Pravnik na dlani odgovarja:

Ne glede na to, ali je pri vas podana splošna ali poklicna invalidnost, in ne glede na to, katera kategorija invalidnosti je podana (I., II. ali III. stopnje), če kot uživalec invalidske pokojnine vstopite v obvezno zavarovanje, izgubite pravico do invalidske pokojnine in na podlagi te iste invalidnosti ne boste mogli več pridobiti pravice do invalidske pokojnine.

Torej pravico do invalidske pokojnine izgubite, če boste začeli v Republiki Sloveniji ponovno delati ali opravljati dejavnost v obsegu, ki ima za posledico ponovno pridobitev lastnosti zavarovanca kot:

delavca v delovnem razmerju,

samozaposlene osebe,

družbenika gospodarske družbe oziroma ustanovitelja zavoda (zadruge) s funkcijo poslovodne osebe ali

kmeta.

Kot invalidski upokojenec pa vseeno niste popolnoma omejeni pri delu, pri čemer je pomembno, ali je pri vas podana splošna ali poklicna invalidnost . Uživalci invalidskih pokojnin se namreč razlikujejo glede na ugotovljeno invalidnost oziroma izgubljeno ali zmanjšano delovno zmožnost, pri čemer:

splošna invalidnost pomeni, da tak uživalec invalidske pokojnine ni zmožen opravljati nobenega organiziranega pridobitnega dela na trgu dela, zato tudi ne more opravljati dela v okviru drugega pravnega razmerja, začasnega ali občasnega dela, osebnega dopolnilnega dela, kratkotrajnega dela, dopolnilne dejavnosti na kmetiji;

pomeni, da tak uživalec invalidske pokojnine ni zmožen opravljati nobenega organiziranega pridobitnega dela na trgu dela, zato tudi ne more opravljati dela v okviru drugega pravnega razmerja, začasnega ali občasnega dela, osebnega dopolnilnega dela, kratkotrajnega dela, dopolnilne dejavnosti na kmetiji; poklicna invalidnost pomeni, da tak uživalec invalidske pokojnine ni zmožen opravljati svojega poklica niti nima več preostale delovne zmožnosti oziroma izpolnjuje druge pogoje za pridobitev pravice do invalidske pokojnine (41. člen ZPIZ-2). Tak uživalec invalidske pokojnine lahko opravlja delo v okviru drugega pravnega razmerja, začasno ali občasno delo, osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo, dopolnilno dejavnost na kmetiji, če tako delo ni povezano z ugotovljeno invalidnostjo.