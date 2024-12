Mora v invalidsko upokojitev, a še nima 15 let delovne dobe. Bo to težava? #pravni nasvet

Star sem 58 let in imam 14 let, 8 mesecev in 28 dni delovne dobe. Sem tudi invalid 3. kategorije, zdaj pa mi je osebni zdravnik in ortoped dejal, da ne bom mogel več delati in da bo, ko končal zdravljenje, dal vlogo za invalidsko upokojitev. Zanima me, ali moram imeti 15 let delovne dobe ali pa se to računa drugače? Ali bom moral dokupiti tri mesece in tri dni do 15 let delovne dobe? Hvala za odgovor, Roselito S.

Pravnik na dlani odgovarja:

Višina invalidske pokojnine je odvisna od vaše starosti, vzroka nastanka invalidnosti, dopolnjene pokojninske dobe in vaših plač oziroma osnov zavarovanja.

Invalidska pokojnina se vam začne izplačevati od prenehanja obveznega zavarovanja, če niste zavarovani, pa od dneva nastanka invalidnosti, če je bila zahteva za ugotovitev invalidnosti vložena v roku šestih mesecev po nastanku invalidnosti. Prvo nakazilo pokojnine prejmete predvidoma v enem mesecu po prejemu odločbe.

Z dnem upokojitve vas vključijo tudi v obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS.

Za pridobitev pravice do invalidske pokojnine mora biti ugotovljena ustrezna kategorija invalidnosti , poleg tega pa morate izpolnjevati še nekatere druge pogoje.

Pravico do invalidske pokojnine pridobi:

zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost I. kategorije,

zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s polnim delovnim časom brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je starejši od 55 let,

zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. kategorije in ni zmožen za drugo delo s krajšim delovnim časom od polnega najmanj štiri ure dnevno brez poklicne rehabilitacije, ta pa mu ni zagotovljena, ker je starejši od 50 let,

zavarovanec, pri katerem je nastala invalidnost II. ali III. kategorije in mu ni zagotovljena ustrezna zaposlitev, ker je dopolnil 65 let starosti.

Če je vzrok za nastanek invalidnosti poškodba pri delu ali poklicna bolezen , pridobite pravico do invalidske pokojnine ne glede na to, koliko pokojninske dobe ste dopolnili.

V primeru, da je vzrok za nastanek invalidnosti poškodba zunaj dela ali bolezen, pridobite pravico do invalidske pokojnine, če imate ob njenem nastanku dopolnjeno pokojninsko dobo, ki pokriva najmanj tretjino obdobja od dopolnjenega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti. To dobo imenujemo delovna leta in zajema časovno obdobje od zavarovančevega 20. leta starosti do nastanka invalidnosti.

Invalidska pokojnina se odmeri od osnove, izračunane na enak način kot za odmero starostne pokojnine .

Izjema od takšnega izračuna velja za zavarovanca, ki pridobi pravico do invalidske pokojnine s krajšo zavarovalno dobo od obdobja, iz katerega se sicer upoštevajo osnove za izračun pokojninske osnove za odmero starostne pokojnine (krajšo od 24 let). Tem zavarovancem se pokojninska osnova izračuna na podlagi osnov, od katerih so bili plačani prispevki v posameznem letu zavarovanja tudi za manj kot šest mesecev, razen iz koledarskega leta, v katerem je uveljavljena pravica do invalidske pokojnine.

Zavarovancu, ki razen v letu, v katerem uveljavlja pravico do invalidske pokojnine, ni bil zavarovan, se invalidska pokojnina odmeri od najnižje pokojninske osnove.

Višina odstotka za odmero invalidske pokojnine v tem primeru ni odvisna le od dolžine dejansko dopolnjene pokojninske dobe, temveč tudi od starosti zavarovanca na dan nastanka invalidnosti, kar vpliva na izračun t. i. prištete dobe. Prišteta doba je navidezna pokojninska doba, ki se prišteje k dejansko dopolnjeni pokojninski dobi zavarovanca, ki še ni dopolnil 65 let starosti, in tako zviša odstotek za odmero invalidske pokojnine. Dolžina prištete dobe je odvisna od starosti zavarovanca na dan nastanka invalidnosti.

Če je invalidnost nastopila pred dopolnjenim 60. letom starosti, znaša prišteta doba dve tretjini obdobja od datuma nastanka invalidnosti do datuma, pri katerem bi zavarovanec dopolnil 60 let starosti, ter polovico obdobja med datumom, ko bi zavarovanec dopolnil 65 let starosti, in datumom, ko bi dopolnil 60 let starosti.

V vašem primeru ste torej upravičeni do invalidske pokojnine. Niste sicer napisali, ali gre za poškodbo med delom ali zunaj dela. Kljub temu pa vam priporočamo, da naredite izračun pokojnine tudi za izpolnjeno minimalno delovno dobo 15 let in izračun za invalidsko pokojnino ter se potem odločite, katera možnost bo za vas ugodnejša.