Avtor:
STA

Četrtek,
14. 8. 2025,
23.00

Teniški globus, 14. avgust

Jannik Sinner v dobri uri napredoval v polfinale

STA

Jannik Sinner | Jannik Sinner | Foto Reuters

Jannik Sinner

Foto: Reuters

Prvi nosilec Cincinnatija Jannik Sinner je zmagal drugi dan zapored, potem ko je v četrtfinalu gladko s 6:0 in 6:2 premagal 23. nosilca Felixa Auger-Aliassime. Igrala sta le uro in 15 minut. V ženski konkurenci sta v četrtfinale napredovali druga nosilka COco Gauff in sedma Jasmine Paolini.

Jannik Sinner
Cincinnati, masters ATP 1000 (7.915.693 evrov):

Četrtfinale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Felix Auger-Aliassime (Kan/23) 6:0, 6:2;

Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov):

Osmina finala:
Coco Gauff (ZDA/2) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:2, 6:4;
Jasmine Paolini (Ita/7) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:1, 6:2.
Venus Williams
