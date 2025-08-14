Četrtek, 14. 8. 2025, 23.00
1 ura, 1 minuta
Teniški globus, 14. avgust
Jannik Sinner v dobri uri napredoval v polfinale
Prvi nosilec Cincinnatija Jannik Sinner je zmagal drugi dan zapored, potem ko je v četrtfinalu gladko s 6:0 in 6:2 premagal 23. nosilca Felixa Auger-Aliassime. Igrala sta le uro in 15 minut. V ženski konkurenci sta v četrtfinale napredovali druga nosilka COco Gauff in sedma Jasmine Paolini.
Četrtfinale:
Jannik Sinner (Ita/1) - Felix Auger-Aliassime (Kan/23) 6:0, 6:2;
Cincinnati, WTA 1000 (4.436.419 evrov):
Osmina finala:
Coco Gauff (ZDA/2) - Lucia Bronzetti (Ita) 6:2, 6:4;
Jasmine Paolini (Ita/7) - Barbora Krejčikova (Češ) 6:1, 6:2.