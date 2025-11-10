Znižajte stroške ogrevanja – izkoristite subvencije in do sedemletno jamstvo Daikin

Cene energentov so nepredvidljive, sezona ogrevanja pa vedno znova odpira isto vprašanje: kako ohraniti toplino doma, ne da bi trpela denarnica? Slovenci vse pogosteje odgovarjamo z izbiro, ki združuje učinkovitost, trajnost in udobje — toplotno črpalko Daikin. Daikin že desetletja velja za vodilno blagovno znamko na področju ogrevanja in hlajenja, zdaj pa s kombinacijo visokih subvencij, sedemletnega jamstva in prestižnega priznanja Best Buy Award ponuja še več razlogov, da postane prva izbira tudi v vašem domu.

Daikin je prva izbira pri ogrevanju

Toplotne črpalke Daikin niso le energetsko učinkovite – zasnovane so za dolgo življenjsko dobo in udobje v vsakem letnem času. Delujejo tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, pri tem pa porabijo občutno manj električne energije kot klasični ogrevalni sistemi.

Subvencije do 4.500 evrov – kombinacija, ki olajša odločitev

Če razmišljate o zamenjavi starega ogrevalnega sistema, je zdaj pravi čas. Daikin skupaj z Eko skladom omogoča subvencijo do 4.500 evrov:

do 2.500 evrov iz Daikinovega sklada v obliki popusta,

do 2.000 evrov iz Eko sklada.

Daikin svojim kupcem olajša prehod na učinkovitejše ogrevanje: del zneska krije v obliki popusta ob nakupu, del pa subvencija Eko sklada. Tako lahko izberete okolju prijazno rešitev po bistveno nižji ceni.

Do sedem let popolne brezskrbnosti

Nakup toplotne črpalke je dolgoročna naložba, zato je zanesljivost še toliko pomembnejša. Daikin svojim uporabnikom zagotavlja do sedem let jamstva, kar prinaša dodatno varnost in brezskrbno uporabo brez neprijetnih presenečenj zaradi morebitnih stroškov popravil ali zamenjav delov.

Ta program podaljšanega jamstva je jasen znak zaupanja v kakovost izdelkov in servisno mrežo. V praksi to pomeni, da lahko uporabniki uživajo do sedem let popolne brezskrbnosti – brez dodatnih stroškov in s hitrim odzivom strokovnjakov v primeru težav.

Priznanje Best Buy Award – preverjeno najboljše razmerje med ceno in kakovostjo

Kupci so tisti, ki najbolje vedo, kaj pomeni kakovost. Prav zato je priznanje Best Buy Award, ki ga je Daikin prejel za svoje toplotne črpalke, še posebej pomembno. Gre za neodvisno raziskavo, v kateri potrošniki izberejo blagovne znamke, ki po njihovem mnenju ponujajo najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Daikin je to priznanje prejel v kategoriji toplotnih črpalk, kar potrjuje, da uporabniki ne izbirajo le energetsko učinkovitega sistema, temveč tudi preverjeno vrednost za denar.

Omrežnine in raba energije – toplotne črpalke ostajajo najboljša izbira

Čeprav so se z uvedbo novega sistema obračuna omrežnin spremenili načini zaračunavanja električne energije, toplotne črpalke Daikin ostajajo med najbolj ekonomičnimi rešitvami za ogrevanje doma. Zaradi visoke učinkovitosti ter možnosti povezave s sončno elektrarno so toplotne črpalke Daikin še vedno najbolj cenovno ugodna rešitev za ogrevanje sodobnega doma.

Trajnost, ki prinaša udobje

Daikin trajnost razume kot del svojega razvoja, ne le kot cilj. Letos je v Gentu v Belgiji odprl novo evropsko razvojno središče (EDC), namenjeno razvoju naslednje generacije trajnostnih toplotnih črpalk ter ogrevalnih in klimatskih rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske objekte. Dejavnosti centra so usmerjene v iskanje še učinkovitejših, okolju prijaznih in dolgoročno zanesljivih rešitev, ki bodo oblikovale prihodnost ogrevanja in hlajenja v Evropi.

Preudarna odločitev, ki se dolgoročno obrestuje

Toplotna črpalka Daikin je več kot ogrevalni sistem – je naložba v udobje, trajnost in brezskrbnost. Z najvišjimi subvencijami na trgu, sedemletnim jamstvom, priznanjem Best Buy in pametnim delovanjem, ki sledi sodobnim energetskim smernicam, Daikin še naprej postavlja standarde v svetu ogrevanja.