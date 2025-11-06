V Gentu bodo razvijali tehnologije, ki bodo Evropo ogrevale brez fosilnih goriv

Evropa pospešeno išče poti do energetske neodvisnosti in samozadostnosti ter ogrevanja brez ogljičnih emisij. Ena izmed ključnih rešitev za ta prehod so toplotne črpalke – naprave, ki energijo iz zraka, zemlje ali vode pretvarjajo v toploto za domove in poslovne stavbe. V žarišče te preobrazbe je vstopil novi evropski raziskovalno-razvojni center v belgijskem Gentu, ki bo imel ključno vlogo pri razvoju naslednje generacije teh trajnostnih sistemov.

Tehnološki park Tech Lane Gent Science Park je bogatejši za nov sodoben raziskovalni in razvojni center, ki je s 30.600 kvadratnimi metri laboratorijev in testnih komor eden izmed najnaprednejših razvojnih objektov na področju ogrevalne in hladilne tehnike v Evropi. Namenjen bo razvoju sistemov z direktno ekspanzijo tudi za področje Bližnjega vzhoda ter Afrike in vključuje namensko ekipo za rešitve na področju hlajenja.

Za njegovo odprtje je zaslužna evropska podružnica japonske družbe Daikin, ki je pri ustvarjanju tesno sodelovala tudi s tamkajšnjo univerzo in predstavniki mesta. To sodelovanje se bo nadaljevalo ne le pri razvoju novih tehnologij, temveč tudi pri razvoju sistemskih politik, ki bodo lahko vzor vsej stari celini. Ta center je obenem tudi globalno raziskovalno-razvojno središče skupine Daikin za toplotne črpalke.

V laboratoriju prihodnosti preizkušajo trajnostno ogrevanje od polarnih krajev do tišine podeželja

Daikinov razvojni in raziskovalni center zajema 23 naprednih testnih komor, med njimi snežno sobo, zvočno sobo in prostore za elektromagnetno združljivost. Tako je omogočeno preizkušanje delovanja naprav v najrazličnejših pogojih, od arktične zime do tihega podeželskega okolja.

Snežna soba je primerna za preizkušanje naprav v zahtevnih pogojih hladnega podnebja. Foto: Srdjan Cvjetović

Z naložbo, vredno 140 milijonov evrov, je podjetje podvojilo svoje testne zmogljivosti v Belgiji in ustvarilo okolje, kjer se prepletata znanost in trajnost. Izbira lokacije ni naključna: pred dobrimi petimi desetletji je Daikin, ki so ga utemeljili davnega leta 1924 v japonski Osaki, svojo evropsko pot začel prav v Gentu, le kakšne pol ure stran je na obrobju mesta Oostende njihov velik proizvodni obrat, kjer so že prej imeli veliko skromnejši nabor testnih komor, ki pa bodo še naprej obratovale.

Pot do nizkoogljične Evrope vodi prek toplotnih črpalk

Toplotne črpalke so eden najučinkovitejših načinov za zmanjšanje porabe fosilnih goriv pri ogrevanju. Delujejo tako, da energijo iz okolice (zraka, zemlje ali vode) pretvarjajo v toploto, pri čemer porabijo bistveno manj električne energije kot klasični grelni sistemi.

V novem raziskovalnem in razvojnem središču v Gentu poteka razvoj prihodnjih generacij toplotnih črpalk zrak–voda, ki bodo še učinkovitejše in prijaznejše do okolja. Pri Daikinu so zlasti ponosni na nov model Daikin Altherma 4, ki deluje s hladilnim sredstvom R290 (propan) – naravnim plinom z zelo nizkim potencialom globalnega segrevanja.

Zvočna soba, natančneje gluha soba, je ena izmed najnaprednejših svoje vrste v Evropi in le ena od 23 najrazličnejših preizkusnih sob v Daikinovem razvojno-raziskovalnem središču v Gentu. Foto: Srdjan Cvjetović

Že ob odprtju so v Gentu predstavili tudi prvi sistem VRV na svetu z ogljikovim dioksidom kot hladilnim sredstvom. VRV je sicer kratica za Variable Refrigerant Volume, kar pomeni spremenljivi volumen hladilnega sredstva. Gre za tehnologijo, ki omogoča natančno prilagajanje količine hladilnega sredstva glede na dejanske potrebe posameznega prostora, razvila pa jo je prav družba Daikin v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Evropska lega, globalni vpliv

Gent je bil izbran kot strateška lokacija zaradi dinamičnega inovacijskega okolja in bližine akademskih institucij, kot je Univerza v Gentu. Takšna okolja omogočajo sodelovanje med raziskovalci, študenti in podjetji ter spodbujajo razvoj trajnostnih tehnologij in zelenih delovnih mest, so povedali ob odprtju.

Belgija se lahko pohvali tudi z odlično lego in prometnimi povezavami, bližina Bruslja, sedeža evropskih institucij, je idealno izhodišče za usklajevanje raziskav in zakonodajnih smernic, ki bodo oblikovale energetsko prihodnost Evrope, so še povedali.

Podpredsednik družbe Daikin Europe za storitve in rešitve ter korporativne zadeve Wim De Schacht ob odprtju raziskovalno-razvojnega središča za toplotne črpalke v Gentu Foto: Srdjan Cvjetović

Trajnost ni samo cilj, temveč pot

Novi raziskovalni center v Gentu opisujejo kot znanstveno vozlišče, kjer bodo z raziskavami omogočili učinkovitejše, tišje in čistejše ogrevanje prihodnosti. V času, ko se Evropa, delno zaradi povečane zavesti, a delno zato, ker jo v to silijo geostrateške razmere, oddaljuje od fosilnih goriv, postajajo tehnološki razvoj, izobraževanje kadrov in pametne rešitve ključni elementi energetske preobrazbe. Gent je tako še okrepil svojo vlogo pomembnega dejavnika na tej poti.

Toda trajnost ni zgolj zgodba o podjetjih ali razvojno-raziskovalnih središčih, saj se trajnost dotakne vsakogar izmed nas v naših domovih, naših denarnicah in edinem planetu, ki nam je na razpolago. Raziskave, ki se danes izvajajo v Gentu, bodo že čez nekaj let vplivale na to, kako učinkovito bomo ogrevali hiše, kako bomo hlajeni v poletni vročini in koliko energije bomo pri tem porabili.