V svetu, v katerem se modni trendi menjujejo hitreje kot letni časi, je pletenje tih upor. Upor proti hitremu potrošništvu in površinskosti oblačil, ki jih ne znamo več čutiti. Pletenje nas vrača k dotiku, k telesu, k času. Vsaka zanka zahteva prisotnost, vsaka nit potrpežljivost in, najpomembnejše, srce. V rokah ustvarjalca pletenina ni le tekstil, temveč zgodba. Je tihi dialog med ustvarjalcem in tistim, ki jo bo nosil. O tem smo govorili z Urško Draž, ki z bratom Tomažem že več kot 35 let piše pletilsko zgodbo pod znamko Draž.

To je dotik, ki traja

Oblačila iz pletenin imajo sposobnost, da nas objamejo drugače kot katerikoli drug material. Prinašajo toplino, dihajo z nami, starajo se počasi, podobno kot koža. Ko jih oblečemo, začutimo bližino, ne le materiala, ampak tudi človeka, ki ga je ustvaril.

Urška Draž pravi, da pletenine zanjo niso rezervirane le za zimo, saj dobro delujejo skozi različna obdobja. "Naše kolekcije temeljijo na pletenju vse leto. Materiale uporabljamo tako, da nam poleti dajejo zračnost in hlajenje, pozimi pa toploto. Pri tem se izogibamo stoodstotni volni ali kašmirju, saj številnim ljudem takšni materiali povzročajo nelagodje ali alergije, poleg tega se hitro pojavijo sledovi obrabe. Raje uporabljamo viskozo, bombaž in mešanice volne. Naš priljubljeni material pa je tudi reciklirana viskoza, pridobljena iz plastičnih steklenic, saj je topla, kosmatena, pralna in ima plemenit videz. To je edini reciklirani material, ki ga uporabljamo, ker ponuja toliko prednosti," nam je zaupala.

Ročno izdelan kos znamke Draž, pri katerem šteje vsak detajl. Foto: Jure Makovec

Med tradicijo in sodobnostjo

Danes se k pletenju vračajo oblikovalci, ki v njem prepoznavajo več kot nostalgično ročnost. V njem vidijo priložnost za preplet tradicije in tehnologije, čustva in inovacije. Znamka Draž to počne že več desetletij in njihove kreacije presegajo klasično dojemanje pletenin. Ne gre le za puloverje ali šale, temveč skulpture, ki sledijo gibu telesa.

Urška in Tomaž Draž svoje kose že leta predstavljata na Ljubljanskem tednu mode. Foto: Mediaspeed

Za znamko so značilni natančna struktura pletenja, kombinacija različnih materialov in popolno razumevanje telesne linije. A kako pomembna je pravzaprav tekstura pri njihovem delu? "Odvisno od izdelka. Če delamo plašče, ti niso neposredno za na telo, zato si lahko privoščimo bolj grobo strukturo. Če pa gre za pulover ali obleko, mora biti material prijeten in mehak, da ne draži kože. Pri tem pa je ključna tudi tehnika pletenja," je dejala Urška.

Ključ do uspešno pletenega kosa je v natančnosti. Foto: Jure Makovec

Počasnost je danes razkošje

V sodobni modi je počasnost postala luksuz. Pletenje je naravno počasno, zahteva čas, mir in potrpežljivost, ravno v tem pa je njegova moč. V času, ko nas algoritmi silijo v nenehne novosti, je pletenina tisti redki spomin, da je trajnost več kot samo beseda.

Urška in njen brat svojo filozofijo gradita na trajnosti, tako v odnosu do časa kot do materialov. "Verjamemo, da se tehnični materiali ne morejo primerjati z dobrimi naravnimi. Zdrava kmečka pamet še vedno pravi, da je naravno tisto, kar spada na telo. Naravni materiali prinašajo dolgoživost in klasiko, zato jim ostajamo zvesti," je pojasnila.

Telo, ki govori skozi teksturo

Znamka Draž je v letih obstoja razvila unikaten vizualni jezik, ki presega modni okvir. Njihova oblačila ne govorijo le o estetiki, ampak o povezanosti z lastnim telesom, materiali in naravo. Toda kako poskrbijo, da njihovi pleteni kosi niso le lepi na pogled, ampak tudi obstojni in primerni za vsakdan? "Pomembna je že sama izdelava oziroma postopki te. Ko spletemo pletenino, jo operemo, posušimo in s tem stabiliziramo. Tako vnaprej vemo, kako se bo material obnašal, ali se bo krčil, raztezal, kako diha in podobno. S tem opravimo že 60 odstotkov dela, da je izdelek res obstojen. Če je material sam po sebi občutljiv, recimo čipka, ga preoblikujemo oziroma preslikamo. Poustvarimo jo s tehniko, ki ohrani videz rahločutnosti, a je trpežnejša. Tam se srečata tehnična in umetniška plat našega dela," nam je povedala.

Stajling, ki je na letošnjem tednu mode naredil vtis. Foto: Jure Makovec

Gibanje, ki oblikuje

Pletenina ima skoraj kiparsko naravo, saj se oblikuje okoli telesa in se prilagaja gibu. Oblikovanje krojev zato ni prepuščeno naključju. "Nismo privrženci ozkih, ravnih krojev, saj jih je težje prilagoditi različnim tipom teles. Naša oblačila so zasnovana tako, da pristajajo več velikostim, od S do L," je poudarila Urška.

Vzorec ustvari obliko telesa

"Vzorec lahko telo poudari ali ga skrije. S pravilno postavitvijo ga lahko vizualno podaljšamo, zožimo ali uravnotežimo. Zato vedno razmišljamo, kako bo tkanina zaživela na telesu. Ko delamo po naročilu, pa se poglobimo v obliko telesa ženske, ki bo kos nosila, in šele tako lahko ustvarimo oblačilo, ki je res njeno," je opisala.

Vzorci so tisti, ki lahko preoblikujejo telo. Foto: Jure Makovec

Kaj je danes luksuz?

V času, ko se modni trendi menjajo iz dneva v dan, se v ospredje znova vrača vrednost ročnega dela, natančne izdelave in kakovostnih materialov. Logotipi in prepoznavne znamke niso več sinonim za razkošje, temveč pogosto le prikaz statusa. Pravi luksuz so danes oblačila, v katera so vloženi čas, znanje in občutek za detajle. Ročno ustvarjene pletenine, pri katerih vsaka zanka nosi pečat ustvarjalčeve potrpežljivosti, nas opominjajo, da je bistvo mode v njeni trajnosti, dotiku in iskrenosti. Vrednost oblačila se ne meri v imenu na etiketi, temveč v zgodbi, ki jo nosi.

Preberite še: