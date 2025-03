Ko gre za posege, ki spreminjajo naš videz, je ključno, da jih izvaja usposobljena oseba. "Pri estetskih posegih, ki posegajo v telo, gre za zelo natančne in strokovne postopke, zato je izjemno pomembno, da jih izvaja usposobljena oseba z ustreznim znanjem in izkušnjami," je opozorila kozmetologinja Tajka Selan.

Naj vas pri odločitvi ne vodi nižja cena

Če poseg izvede nekdo brez potrebnega medicinskega znanja, se tveganje za zaplete poveča, kar lahko vodi do dolgotrajnih težav ali celo trajnih poškodb. Specializirani dermatologi in estetski zdravniki ne poznajo le anatomije obraza, ampak so tudi sposobni prepoznati morebitne zaplete ter jih pravilno in varno odpraviti. "Ko gre za naš obraz in zdravje, je bolje, da ne tvegamo z neizkušenimi izvajalci in se za poseg ne odločimo zgolj zaradi nižje cene," je dodala Tajka.

Foto: Gaja Hanuna

Družbena omrežja ustvarjajo nerealna pričakovanja

Družbena omrežja imajo pomembno vlogo pri oblikovanju naših estetskih standardov. Filtri, retuširane fotografije in nerealni ideali lepote povzročajo, da vedno več ljudi verjame, da morajo slediti določenim trendom in biti videti popolno. "Družbena omrežja pogosto ustvarjajo nerealna pričakovanja o tem, kako bi morala biti videti popolna koža ali obraz, kar lahko vodi do večjega zanimanja za estetske posege," je povedala Tajka Selan.

Ključna za dolgoročno mladosten videz je še vedno nega kože. Pravilna rutina, ki vključuje vlaženje in zaščito pred soncem, lahko bistveno pripomore k zdravemu videzu kože. "Čeprav ne moremo doseči enakih rezultatov kot z estetskimi posegi, lahko s kakovostno nego močno upočasnimo proces staranja," je poudarila sogovornica. Konec koncev je odločitev za estetski poseg osebna, a pomembno je, da se posameznik vpraša, ali to počne zase ali zaradi zunanjih vplivov.

Ali so estetski posegi pri mladih smiselni?

Vedno več mladih se odloča za botoks in dermalna polnila, pogosto pod pretvezo preventivnega delovanja proti gubicam. Toda ali je to res potrebno? "Odločitev za estetske posege v mlajših letih lahko vodi v začarani krog. Ko enkrat izkusiš, kako preprosto je popraviti majhne nepravilnosti, lahko postaneš zasvojen s tem in začneš iskati vedno nove popravke," je opozorila Tajka Selan.

Foto: Gaja Hanuna

Pri mladih invazivni posegi pogosto niso potrebni, zato je pomembno, da se odločajo premišljeno in v mejah zdravega okusa. Ključno vlogo pri tem imajo vsekakor tudi starši, ki bi morali s svojimi otroki odkrito govoriti o pritiskih, samospoštovanju in resnični vrednosti lepote že od mladih nog. "Na koncu je vprašanje, ali res potrebujemo takšne posege za izboljšanje kakovosti svojega življenja ali gre zgolj za zunanje pritiske in pričakovanja," je sklenila Tajka Selan.

Vaša odločitev naj bo premišljena

Estetski posegi lahko izboljšajo samozavest in pomagajo pri odpravljanju določenih nepravilnosti, vendar s seboj prinašajo določena tveganja. V današnjem svetu velikokrat pozabimo, da se prava lepota skriva v zdravi koži, samozavesti in osebnem zadovoljstvu. Ne glede na to, ali se odločimo za estetske posege ali ne, je najpomembnejše, da ostanemo zvesti sami sebi in ne dovolimo, da bi družbeni pritiski narekovali našo podobo.

