Kaj v negi kože zares deluje in kaj je marketinški trik? Vprašali smo strokovnjakinjo.

Nasičenost trga s kozmetičnimi izdelki in neprestano bombardiranje z lepotnimi triki nas lahko hitro zmede, še posebej takrat, ko iščemo izdelek, ki naj bi nam resnično pomagal. Katerim trditvam o učinkovitosti lahko verjamemo? Da bi razjasnili te dileme, smo se obrnili na kozmetologinjo Tajko Selan. Razkrila nam je marketinške trike v lepotni industriji, ključne korake pravilne nege kože, pomembne sestavine za vsakodnevno rutino in še veliko več.

Kako družbena omrežja vplivajo na naše zaznavanje kože in odločitve pri njeni negi? Kaj svetujete ljudem, ki si prizadevajo doseči popolno kožo, kot jo vidimo na fotografijah mnogih zvezdnic?

Družbena omrežja ustvarjajo nerealna pričakovanja o popolni koži, saj so slike pogosto obdelane, osvetlitev prilagojena, obraz pa naličen. Podoben pritisk so v preteklosti povzročale revije z retuširanimi fotografijami. Moj nasvet je, da preprosto prenehate slediti profilom, ob katerih se počutite slabo. Koža ima naravno teksturo, pore in nepravilnosti – to je povsem normalno. Pomembno je imeti realna pričakovanja in se osredotočiti na zdravo nego, ne pa na popolnost s filtri.

Ne verjemite vsemu, kar vidite na družbenih omrežjih. Foto: Shutterstock

Ali menite, da viralni izdelki, ki jih promovirajo vplivneži, dejansko ponujajo kakovost ali gre pogosto le za marketinške poteze? Kako naj potrošniki prepoznajo vrednost takšnih izdelkov?

Viralen izdelek ni nujno tudi kakovosten. Vplivneži imajo sicer velik vpliv, a niso strokovnjaki za kožo, poleg tega so njihove ocene pogosto povezane s promocijskimi interesi. Kar ustreza eni osebi, ne bo nujno delovalo pri vseh. Trend hitrega lansiranja izdelkov pogosto postavlja marketing pred kakovost. Najbolje je, da se ne zanašate le na mnenja drugih, temveč izdelek preizkusite sami in spremljate, kako vaša koža nanj reagira.

Danes smo lahko priča številnim trendom pri negi kože, ki se pojavljajo na družbenih omrežjih. Ali ste v zadnjem času zasledili kakšnega, ki bi bil za kožo nekoristen in celo nevaren?

Pri vseh teh trendih na družbenih omrežjih je pomembno razmisliti, ali so dejansko koristni za našo kožo ali je to le začasen "hype". Na primer uporaba elastik za napenjanje kože okoli ušes morda ne povzroči neposredne škode, vendar se lahko hitro pojavijo vprašanja o tem, ali to sploh prispeva k izboljšanju videza kože. Pogosto gre za ponavljanje nečesa, kar nam je bilo predstavljeno kot učinkovito, zaradi česar postanemo prepričani, da mora biti res. Pomembno je, da o vsakem trendu kritično razmislimo in preverimo, ali ima znanstveno podlago ali gre zgolj za marketinški trik.

Ali so trditve na izdelkih zmeraj pokazatelj kakovosti in varnosti izdelka?

Izrazi, kot sta "stoodstotno naravno" ali "brez kemikalij", so večinoma marketinški prijemi, ki ne zagotavljajo boljše kakovosti izdelka. Vse sestavine, ki so odobrene v EU, so strogo preverjene in varne za uporabo. Ključno je, da se ne osredotočamo na trditve na izdelkih, temveč na sestavine in učinek izdelka. Izdelke izbirajmo glede na potrebe svoje kože in preverimo, ali vsebujejo aktivne učinkovine, ki jih ta potrebuje.

"Viralen izdelek ni nujno tudi kakovosten," opozarja kozmetologinja Tajka Selan. Foto: Gaja Hanuna

Kako gledate na trend korejske kozmetike?

Korejska kozmetika je zelo osredotočena na preventivo, osnovno nego in zaščito pred soncem, kar se pri njih začne že v mladosti. V nasprotju z nami, kjer mnogi začnejo skrbeti za svojo kožo šele, ko se pojavijo težave.

Pomembna razlika med nami in Korejci je tudi genetska predispozicija ter okoljski dejavniki, ki vplivajo na videz kože. Koža se lahko obnaša različno glede na njen tip, okolje in genetiko, zato ni nujno, da bodo rezultati, ki jih vidimo pri drugih, enaki za nas. Korejska kozmetika je učinkovita, vendar je pomembno, da se zavedamo, da ne moremo pričakovati čudežev.

Eden izmed mojih najljubših korejskih izdelkov so zaščitne kreme, saj so lahke, učinkovite in idealne kot podlaga pod ličila. Korejci dajejo velik poudarek na svetlo in zdravo polt, kar je del njihove preventivne nege. Pri nas pa je še vedno običajno, da se brez pomislekov izpostavljamo soncu, kar ima lahko dolgoročne posledice na koži. Korejske sončne kreme so odličen primer, kako lahko kombiniramo zaščito pred soncem z vsakodnevno nego, kar pripomore k lepši koži.

V zadnjem času so eden največjih viralnih trendov kolagenske maske za obraz – so res učinkovite ali gre bolj za marketinški trik?

Kolagenske maske zagotavljajo takojšnje rezultate, saj vsebujejo sestavine, ki vežejo vodo v kožo, kar ji daje napolnjen in navlažen videz. Ta učinek zmanjšuje videz dehidracijskih gub in površinskih linij, vendar je le kratkotrajen. Dolgoročno enak ali boljši rezultat dosežemo z redno uporabo kakovostnih vlažilnih krem ali serumov. Poleg tega so te maske za enkratno uporabo problematične tudi s trajnostnega vidika, saj ustvarjajo veliko nepotrebnih odpadkov.

"Pri nas pa je še vedno običajno, da se brez pomislekov izpostavljamo soncu, kar ima lahko dolgoročne posledice na koži." Foto: Gaja Hanuna

Katere korake v negi kože bi morali upoštevati vsi, ne glede na tip kože, in katere napake so najpogostejše pri osnovni rutini?

Osnovna nega kože vključuje tri ključne korake: čiščenje, vlaženje in zaščito pred soncem. Zvečer je čiščenje nujno, da odstranimo nečistoče, tudi če ne uporabljamo ličil. Nato sledi vlaženje s primerno kremo, zjutraj pa še nanos kreme z zaščitnim faktorjem, ki ščiti kožo pred staranjem. Serumi in drugi izdelki so le dodatki.

Najpogostejše napake so neustrezno čiščenje, na primer uporaba le micelarne vodice brez izpiranja ali pomanjkljivo odstranjevanje ličil. Prav tako škodi zelo kompleksna rutina, saj lahko preveč izdelkov obremeni kožo. Veliko ljudi tudi ne uporablja dovolj kreme z zaščitnim faktorjem – za cel obraz je potrebna vsaj četrtina čajne žličke.

Kako naj posameznik ugotovi, kaj njegova koža zares potrebuje, ne da bi se izgubil v množici ponudbe?

Najprej je ključno, da opazujemo svojo kožo in spremljamo, kako se odziva na različne izdelke. Za to sta vsekakor potrebna čas in dosledna uporaba, da ugotovimo, ali izdelek res ustreza. Osnovna nega je enaka za vse, a pomembno je, da se kljub temu izobrazimo o negi kože, podobno kot o prehrani ali gibanju. Tako bomo lažje izbrali ustrezen izdelek, kljub sicer veliki izbiri na spletnih in drogerijskih policah. Danes je na voljo veliko brezplačnih virov, od izobraževalnih profilov na družbenih omrežjih do blogov, ki nudijo uporabne informacije.

"Pogosto ljudje zmotno verjamejo, da je naravna kozmetika varnejša." Foto: Gaja Hanuna

Kako gledate na vedno večjo priljubljenost naravne kozmetike? Ali lahko doseže enake rezultate kot izdelki s kompleksnejšimi formulacijami?

Izbira naravne kozmetike je predvsem stvar osebnih želja, pogosto pa ljudje zmotno verjamejo, da je naravna kozmetika varnejša. To ne drži, saj so tudi sintetične sestavine enako (ali bolj) učinkovite in varne kot naravne. Pri naravnih izdelkih je lahko izziv standardizacija – koncentracija aktivnih učinkovin v naravnih izvlečkih lahko niha.

Sama raje izbiram konvencionalno kozmetiko zaradi njenih stabilnih formulacij in prijetnih tekstur, vendar je kakovost vedno odvisna od posamezne znamke. Prav tako velja biti previden pri oznakah naravno, saj gre pogosto za marketinške trike, ki ne zagotavljajo večje učinkovitosti ali varnosti izdelka.

Katere sestavine v kozmetiki so ključne za zdravo kožo?

Zdrava koža pomeni različne stvari za različne ljudi, odvisno od genetskih predispozicij in težav, ki jih želijo odpraviti. Splošno gledano pa so ključne sestavine tiste, ki podpirajo zdravo kožno bariero. Med najpomembnejše spadajo vlažilne sestavine, kot so glicerol, hialuronska kislina, urea, laktati in ceramidi. Te pomagajo ohranjati kožo hidrirano, prožno in zaščiteno pred zunanjimi vplivi.

"Ključno je, da opazujemo svojo kožo in spremljamo, kako se odziva na različne izdelke." Foto: Gaja Hanuna

Kako pravilno v rutino vključiti izdelke z aktivnimi sestavinami, kot so kisline, vitamin C ali retinol? Ali obstajajo kombinacije, ki jih moramo izključiti, da ne bi poškodovali kože?

Aktivne sestavine je treba uvajati postopoma in spremljati odziv kože. Najbolje jih je razporediti – na primer eno zjutraj, drugo zvečer – ali jih uporabljati izmenično po dnevih. Če izdelek že vsebuje več aktivnih učinkovin, je tveganje za draženje manjše, saj so sestavine že stabilizirane skupaj.

Pri uvajanju nove učinkovine začnite z uporabo od enkrat do trikrat tedensko in postopoma povečujte pogostost. Ključna je tudi dobra osnovna rutina, predvsem redna uporaba zaščitnega faktorja, saj kisline, retinol in vitamin C povečajo občutljivost kože na sonce.

Na kakšen način lahko ljudje s celovitim pristopom (zdrava prehrana, hidracija, življenjski slog) najbolj pripomorejo k zdravju in mladostnemu videzu kože?

Ključ do zdravja in mladostnega videza kože je v celostnem pristopu. Redna nega kože, četudi gre le za osnovne korake, je pomembna, a še pomembnejši so zdrav življenjski slog, dovolj spanca, hidracija in redna telesna dejavnost. Zdrava prehrana, bogata s hranili, prav tako igra ključno vlogo. Vse to se medsebojno dopolnjuje in pripomore ne samo k lepši koži, temveč tudi k splošnemu zdravju telesa.

Preberite še: