Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo že dolgo spada med najbolj priljubljene športnike na svetu. V zadnjih desetih letih je njegovo srce omrežila Georgina Rodriguez, sodeč po njeni zadnji objavi, ki je deležna ogromne pozornosti, pa bi lahko srečen par kmalu stopil pred oltar. Španka je namreč namignila, da sta se zaročila.

Kdaj se bo poročil 40-letni Portugalec Cristiano Ronaldo? Odkar je njegova srčna izbranka Georgina Rodriguez, s katero ima tudi dva otroka, hkrati pa v družinskem domu Ronaldovih opravlja vlogo mačehe še trem drugim njegovim otrokom, ne manjka govoric, da bi lahko "vsak čas" storila ogromen korak, po katerem bi dahnila usodni da.

Očitno bodo resnično kmalu zadoneli poročni zvonovi, saj je brhka Španka na socialnem omrežju Instagram objavila še kako viralno fotografijo s pomenljivo vsebino. Na njenem prstancu se lesketa čudovit diamantni prstan. Ker je vse skupaj pospremila z besedami: ''Da, sprejmem. V tem in v vseh mojih življenjih,'' je 31-letnica sprožila val čestitk. Kot kaže jo je Ronaldo tokrat zasnubil, tako da bo svet v prihodnosti bogatejši za poroko, na kateri zagotovo ne bo manjkalo blišča in superzvezdnikov tako iz sveta športa kot tudi drugod.