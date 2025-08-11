Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
20.36

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19

Natisni članek

Natisni članek
Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 20.36

40 minut

Sta se Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez zaročila?

Srčna izbranka Cristiana Ronalda objavila ljubko fotografijo, vsul se je plaz čestitk

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,19
Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez | Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez od leta 2023 živita v Savdski Arabiji. | Foto Guliverimage

Cristiano Ronaldo in Georgina Rodriguez od leta 2023 živita v Savdski Arabiji.

Foto: Guliverimage

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo že dolgo spada med najbolj priljubljene športnike na svetu. V zadnjih desetih letih je njegovo srce omrežila Georgina Rodriguez, sodeč po njeni zadnji objavi, ki je deležna ogromne pozornosti, pa bi lahko srečen par kmalu stopil pred oltar. Španka je namreč namignila, da sta se zaročila.

Cristiano Ronaldo
Sportal Cristiano Ronaldo navdušil na Portugalskem #video

Kdaj se bo poročil 40-letni Portugalec Cristiano Ronaldo? Odkar je njegova srčna izbranka Georgina Rodriguez, s katero ima tudi dva otroka, hkrati pa v družinskem domu Ronaldovih opravlja vlogo mačehe še trem drugim njegovim otrokom, ne manjka govoric, da bi lahko "vsak čas" storila ogromen korak, po katerem bi dahnila usodni da.

Očitno bodo resnično kmalu zadoneli poročni zvonovi, saj je brhka Španka na socialnem omrežju Instagram objavila še kako viralno fotografijo s pomenljivo vsebino. Na njenem prstancu se lesketa čudovit diamantni prstan. Ker je vse skupaj pospremila z besedami: ''Da, sprejmem. V tem in v vseh mojih življenjih,'' je 31-letnica sprožila val čestitk. Kot kaže jo je Ronaldo tokrat zasnubil, tako da bo svet v prihodnosti bogatejši za poroko, na kateri zagotovo ne bo manjkalo blišča in superzvezdnikov tako iz sveta športa kot tudi drugod.

Georgina Rodríguez
Trendi Zaradi prekratkega krila se je na Ronaldovo Georgino vsul plaz kritik #foto
Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.