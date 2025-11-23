Italija kljub odsotnosti Sinnerja tretjič zapored osvojila Davisov pokal

Italija je postala prva reprezentanca, ki je trikrat zapored osvojila Davisov pokal v tenisu. Čeprav brez dveh najboljših igralcev, je v finalu zaključnega turnirja v Bologni premagala Španijo z 2:0.

Italija je nastopila brez drugega igralca na svetovni lestvici Jannika Sinnerja in osmega tenisača na svetu Lorenza Musettija. Vseeno je nalogo opravila z odliko; vse tri tekmece na poti do naslova je premagala z 2:0, tako da dvojica Andrea Vavassori/Simone Bolelli sploh ni dobila priložnosti za igro.

V finalu proti Španiji, ki je bila brez prvega igralca sveta Carlosa Alcaraza, je prvo točko osvojil Matteo Berrettini, ki je bil boljši od Pabla Carrena Buste s 6:3 in 6:4, drugo pa Flavio Cobolli proti Jaumeju Munarju z 1:6, 7:6 in 7:5.

Drugo leto zapovrstjo je Italija zmagala v obeh ekipnih tekmovanjih. Dekleta so septembra v Shenzhenu osvojila pokal Billie Jean King, fantje pa so četrtič v zgodovini dvignili pokal International Lawn Tennis Challenge Trophy, ki ga je leta 1900 za prvo izvedbo tega tekmovanja med Veliko Britanijo in ZDA prispeval Dwight Filley Davis. Prvi naslov so Italijani osvojili leta 1976.

Španija je enajstič igrala v finalu Davisovega pokala in ostaja pri šestih naslovih. Nazadnje je slavila 2019.

Italija je na zaključnem turnirju najboljše osmerice v Bologni pred finalom premagala Avstrijo in Belgijo, Španija pa je imela precej težjo pot prek Češke in Nemčije, ki ju je ugnala z 2:1.

Davisov pokal, finale: Bologna: Italija - Španija 2:0

Matteo Berrettini - Pablo Carreno Busta 6:3, 6:4

Flavio Cobolli - Jaume Munar 1:6, 7:6 (5), 7:5

Simone Bolelli/Andrea Vavassori - Marcel Granollers/Pedro Martinez