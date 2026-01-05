Možič in Mujanović dobro začela klubsko leto 2026

Po prazničnem premoru odbojkarji v prvenstvih po Evropi in Aziji nadaljujejo klubske obveznosti. Prve nastope v letu 2026 slovenskih reprezentantov, ki so v letu 2025 na uradnih tekmah nastopili v dresu izbrane vrste, so zbrali pri Odbojkarski zvezi Slovenije. Za začetek leta sta se najbolj izkazala Rok Možič in Nik Mujanović.

V italijanski serie A sta se zmage nad Monzo v dresu Verone veselila Rok Možič in Uroš Planinšič. Možič je obračun končal s 13 točkami, Planinšič pa je v igro vstopil le za kratek čas.

Mija Šiftar v zasedbi Monvisa, ki je klonil v boju s Firencami, ni dobila priložnosti za dokazovanje, se je pa v ekipi Conegliana v dvoboju z Novaro izkazala Fatoumatta Sillah, ki je v statistiko vpisala 12 točk.

S tekmami 14. oziroma 15. kroga so državno prvenstvo nadaljevali v Franciji, kjer se je še enkrat izkazal Nik Mujanović s kar 25 doseženimi točkami in s tem veliko pripomogel k zmagi Toursa nad Parizom.

Rok Bračko za Chaumont tekme ni začel v prvi postavi, je pa nanj njegov strateg resneje računal v drugem in tretjem nizu, v katerih je mladi slovenski reprezentant zbral večino od doseženih sedmih točk.

Jan Kozamernik, ki so ga pred dnevi izbrali za najboljšega slovenskega odbojkarja leta 2025, je moral v japonskem prvenstvu s Tokiom dvakrat priznati premoč Osaki. Na prvem obračunu je dosegel pet, na drugem pa dve točki.

V Rusiji bosta Žiga Štern in Eva Pavlović Mori igrala v ponedeljek in v torek, na Poljskem, kjer igra Saša Planinšec, bo nov prvenstveni krog na vrsti 9. januarja, v Romuniji, kjer se dokazujejo Sašo Štalekar, Mirta Velikonja Grbac in Anja Mazej, pa bo prvenstvo spet potekalo od 10. januarja.

Nazadnje bo na igrišče stopila Lorena Lorber Fijok, ki bo tekmo 13. kroga nemškega prvenstva v dresu Dresdna igrala 21. januarja.