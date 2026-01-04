Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
4. 1. 2026,
19.03

Osveženo pred

1 ura, 7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Domen Prevc Domen Prevc Ren Nikaido novoletna turneja Innsbruck smučarski skoki

Nedelja, 4. 1. 2026, 19.03

1 ura, 7 minut

Smučarski skoki, novoletna turneja, Innsbruck

Skakalci so si na Bergislu privoščili še sankaško zabavo #video

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Innsbruck, novoletna turneja, zabava | Sankaška zabava skakalcev v Innsbrucku. | Foto Reuters

Sankaška zabava skakalcev v Innsbrucku.

Foto: Reuters

Po tretji tekmi 74. novoletne turneje smučarjev skakalcev v Innsbrucku so si ekipe, katerih tekmovalci so zasedli oder za zmagovalce, v ciljni areni slovite skakalnice Bergisl privoščili imenitno zabavo. Člani reprezentanc Japonske, Slovenije in Avstrije so se zabavali kot razposajeni otroci in skupinsko po zadnjicah spustili v dno arene.

Domen Prevc
Sportal Domen Prevc zadovoljen: Naredil sem dva dobra skoka, Ren pa dva odlična

Prav posebej evforični so bili po današnji tekmi v japonskem taboru, saj jih je Ren Nikaido razveselil s svojo premierno zmago v svetovnem pokalu. Za nameček mu je ta uspela na tretji postaji prestižne novoletne turneje. "Iskreno, trenutno težko najdem besede. Nisem pričakoval, da bom tukaj zmagal," se je po zmagovitem debiju veselil Nikaido, ki je bil danes za pičle pol točke boljši od Domna Prevca.

Slovenski as je z drugim mestom še povišal prednost v skupnem seštevku novoletne turneje, saj je njegov najresnejši tekmec v boju za zlatega orla, Avstrijec Jan Hörl, tekmo končal na nehvaležnem četrtem mestu. Domači navijači, ki so dodobra napolnili tribune skakalnice Bergisel so vseeno lahko slavili tretje mesto Stephana Embacherja.

Po tekmi – najverjetneje na pobudo presrečnih Japoncev – so se člani vseh treh reprezentanc, ki so imele svoje tekmovalce na stopničkah še radostno zapeljali po značilnem strmem delu izteka innsbruške skakalnice in seveda navdušili navijače.

Innsbruck, novoletna turneja, zabava | Foto: Reuters Foto: Reuters

Turneja se seli na zadnjo postajo v Bischofshofen, kjer bodo jutri ob 16.30 na sporedu kvalifikacije, tekma pa bo v torek, prav tako ob 16.30.

Nika Prevc
Sportal Fis potrdil čudovito novico, Niko Prevc čaka zgodovinski izziv
Timi Zajc
Sportal Polemike okoli Zajca ne pojenjajo: "To je absolutna manipulacija"
THUMB - Domen Prevc
Sportal Trenutek groze za Domna Prevca
Domen Prevc Domen Prevc Ren Nikaido novoletna turneja Innsbruck smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.