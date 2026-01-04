Po tretji tekmi 74. novoletne turneje smučarjev skakalcev v Innsbrucku so si ekipe, katerih tekmovalci so zasedli oder za zmagovalce, v ciljni areni slovite skakalnice Bergisl privoščili imenitno zabavo. Člani reprezentanc Japonske, Slovenije in Avstrije so se zabavali kot razposajeni otroci in skupinsko po zadnjicah spustili v dno arene.

Prav posebej evforični so bili po današnji tekmi v japonskem taboru, saj jih je Ren Nikaido razveselil s svojo premierno zmago v svetovnem pokalu. Za nameček mu je ta uspela na tretji postaji prestižne novoletne turneje. "Iskreno, trenutno težko najdem besede. Nisem pričakoval, da bom tukaj zmagal," se je po zmagovitem debiju veselil Nikaido, ki je bil danes za pičle pol točke boljši od Domna Prevca.

🤸🏼❄️ Es Navidad, se permite 𝒉𝒂𝒄𝒆𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒃𝒓𝒂 😅



El tradicional 'tobogán' del #4HillsTournament en Innsbruck, con los responsables de los equipos tirándose trampolín abajo



📺 Disfruta el mejor #FISskijumping con @jlcorralp en Eurosport y @StreamMaxES pic.twitter.com/4cSjHJzauO — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 4, 2026

Slovenski as je z drugim mestom še povišal prednost v skupnem seštevku novoletne turneje, saj je njegov najresnejši tekmec v boju za zlatega orla, Avstrijec Jan Hörl, tekmo končal na nehvaležnem četrtem mestu. Domači navijači, ki so dodobra napolnili tribune skakalnice Bergisel so vseeno lahko slavili tretje mesto Stephana Embacherja.

Po tekmi – najverjetneje na pobudo presrečnih Japoncev – so se člani vseh treh reprezentanc, ki so imele svoje tekmovalce na stopničkah še radostno zapeljali po značilnem strmem delu izteka innsbruške skakalnice in seveda navdušili navijače.

Foto: Reuters

Turneja se seli na zadnjo postajo v Bischofshofen, kjer bodo jutri ob 16.30 na sporedu kvalifikacije, tekma pa bo v torek, prav tako ob 16.30.