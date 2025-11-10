Cristiano Ronaldo razkril, kako je za roko zaprosil svojo Georgino

Nogometni velezvezdnik Cristiano Ronaldo je v najnovejšem intervjuju, ki ga je opravil z novinarjem in svojim velikim oboževalcem Piersom Morganom, poleg podrobnosti iz svojega zasebnega in profesionalnega življenja razkril tudi, kako je za roko zaprosil izbranko in mater svojih otrok Georgino Rodriguez.

40-letni nogometni velezvezdnik, eden najbolj znanih ljudi na svetu ter tudi prvi milijarder med nogometaši Cristiano Ronaldo se je v intervjuju z medijsko osebnostjo, novinarjem in televizijskim voditeljem Piersom Morganom dotaknil podrobnosti avgustovske zaroke s svojo 31-letno zdaj zaročenko Georgino Rodriguez.

Tako kot leta 2022 je Ronaldu tudi letos britanski voditelj, ki ima z nogometašem zelo dober odnos, privoščil poglobljen intervju, tokrat na nogometaševem domu v Savdski Arabiji.

"Vedel sem, da jo bom nekega dne zaprosil za roko, vendar nisem vedel, kako," je v epizodi podkasta Piersa Morgana Uncensored povedal 40-letni Cristiano in ob tem poudaril, da dobre stvari vedno pridejo ob pravem času. Za to se je odločil ne le zaradi pravega trenutka, ampak tudi zato, ker je Georgina mati njegovih otrok, oseba, ki jo ljubi, in ljubezen njegovega življenja, je še priznal superzvezdnik. "Prosila me je za prstan, ker so njene sanje nositi dober kamen na prstanu. Dolgo sem ga iskal in končno našel takega, ki ji je bil všeč," je Ronaldo razkril v podkastu.

Georgino zaprosil ob spontani večerji, pomagali sta mu tudi hčerki

Dodal je, da se v njunem odnosu po poroki ne bo spremenilo nič, ampak priznal, da je to čudovito novo poglavje v njegovem življenju. Na vprašanje Morgana, kako je zaprosil Georgino, je Cristiano odgovoril: "Ura je bila okoli 1. ure zjutraj, moji hčerki (Alana in Eva) pa sta spali v postelji," je pripovedoval Ronaldo. "Eden izmed prijateljev mi je dal prstan, da bi ga podaril Georgini, in ko sem ji ga dajal, sta prišli moji hčerki in rekli: 'Očka, boš prstan dal mami in jo prosil za roko?' In takrat sem si rekel: Vau, to je pravi trenutek, da jo vprašam," je razkril Ronaldo in to naposled tudi storil, čeprav ni vedel, da se bo to zgodilo prav tisti večer.

Morganu je priznal tudi, da je vse posnel njegov prijatelj, a pri vprašanju ni pokleknil na koleno. Vse skupaj se je zgodilo v njegovem slogu, brez posebnega pretiravanja: "Nisem zelo romantičen tip človeka, ki bi vsak teden svoji izbranki domov prinašal rože," je povedal Cristiano in dodal, da je romantičen na svoj način.

Celoten intervju si lahko pogledate v spodnjem podkastu:

Na vprašanje, ali je njegova zaročenka zavlačevala z odgovorom, se je Ronaldo pošalil, da seveda ni, in dodal: "Za prstan ji ni bilo mar," je v podkastu priznal Ronaldo. "Vprašala me je, ali govorim resnico. Rekla je: 'Si iskren?' In jaz sem rekel: 'Da, iskren sem. Želim te. Želim se poročiti s tabo.' Ampak sprva mi ni verjela," je še povedal 40-letni nogometni velezvezdnik, ki v zadnjih sezonah brani barve Al Nassra.

Solze v njegovih očeh tudi zaradi cene prstana? Ronaldo temu v smehu pritrdil.

Odgovoril je, da pri zaroki sicer ni potočil solza, vseeno pa so se mu solze v očeh nabrale zaradi Georgininega odziva. "Je bilo to morda zaradi cene prstana ali zaradi trenutka samega?" ga je v šaljivem tonu vprašal Morgan, na kar je Cristiano v smehu odvrnil: "Da, zaradi obojega."

Cristiano Ronaldo je Georgino Rodriguez avgusta zaprosil z velikim diamantnim prstanom. Foto: Guliverimage

Z Morganom sta se dotaknila tudi težkega trenutka v Cristianovi družini, ko jima je z Georgino ob rojstvu umrl sin Angel. Nogometaš je ob tem priznal, da ju je ta preizkušnja z Georgino še bolj povezala in da vedno podpirata drug drugega ter skušata v razmerju, ki je tako kot vse stvari polno vzponov in padcev, ohranjati ravnovesje.

31-letna Georgina in portugalski zvezdnik imata osemletna dvojčka Evo Mario in Matea, sedemletno Alano ter triletno Bello, sestrico pokojnega Angela. O najmlajši hčerki je Ronaldo povedal, da je središče (kraljica) njihove družine, ki njihov dom navdaja z veseljem. "Vse se zgodi z razlogom, o tem sem prepričan. Smo blagoslovljena družina," je še povedal CR7, čigar najstarejši 15-letni sin Cristiano Ronaldo Jr. že pogumno stopa po očetovih nogometnih stopinjah.

Portugalec je kariero začel v Sportingu v Lizboni. Kasneje je igral za Manchester United, Real Madrid, Juventus, spet Manchester United, leta 2023 pa se je pridružil Al Nasru. Kljub za nogometaša visoki starosti je še vedno član portugalske reprezentance, za katero je na 225 nastopih dosegel 143 golov.

