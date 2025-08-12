Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
12. 8. 2025,
11.19

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
zaroka prstan Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo

Torek, 12. 8. 2025, 11.19

16 minut

Toliko naj bi Cristiano Ronaldo odštel za zaročni prstan

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Georgina Rodriguez | Zaročni prstan Georgine Rodriguez, s katerim jo je zaročil Cristiano Ronaldo, bi lahko bil po oceni strokovnjakov vreden celo več kot deset milijonov dolarjev (več kot 8,6 milijona evrov). | Foto Guliverimage

Zaročni prstan Georgine Rodriguez, s katerim jo je zaročil Cristiano Ronaldo, bi lahko bil po oceni strokovnjakov vreden celo več kot deset milijonov dolarjev (več kot 8,6 milijona evrov).

Foto: Guliverimage

Cristiano Ronaldo se je po devetih letih zveze ter dveh skupnih otrocih odločil za naslednji korak v zvezi s Španko Georgino Rodriguez in pred njo pokleknil. Fotografijo velikega diamantnega zaročnega prstana je na družbenih omrežjih delila prav 31-letnica. Številni strokovnjaki so že podali svojo oceno, kakšno vrednost bi lahko dosegal prstan.

Po tem, ko je partnerka in zdaj že zaročenka Cristiana Ronalda, 31-letna mati dveh njegovih otrok Georgina Rodriguez, na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo osupljivega diamantnega prstana in ob njem zapisala: ''Da, sprejmem. V tem in v vseh svojih življenjih,'' so vrednost prstana ocenili številni strokovnjaki. Eden izmed strokovnjakov za nakit je tako za Elle Australia povedal, da bi bil lahko prstan vreden več kot deset milijonov dolarjev (več kot 8,6 milijona evrov).

Številni strokovnjaki so tako na podlagi fotografije ocenili, da ima osrednji ovalni diamant več kot 22 karatov. Drugi je domneval, da bi lahko imel diamant med 25 in 30 karati, njegova cena pa bi se lahko gibala med dva in štiri milijoni ameriških dolarjev (od 1,7 do 3,45 milijona evrov). Stran Page Six je poročala še o večjem cenovnem razponu, in sicer med dva in pet milijoni ameriških dolarjev, pri čemer so omenili možnost brezhibnega osrednjega kamna barve D, ki tehta do 30 karatov, v kombinaciji z velikimi stranskimi diamanti v platinastem okvirju.

Glede na velikost in kakovost bi lahko bil prstan vreden več deset milijonov dolarjev

Pri Elle Australia so se odločili povprašati dve strokovnjakinji za nakit, da bi čimbolj natančno razjasnili zmedo v ocenjeni vrednosti prstana. Anna Whiting, generalna direktorica podjetja Cushla Whiting, je za ELLE Australia povedala, da naj bi imel ovalni osrednji diamant več kot 25 karatov.

"Ovalni brus s svojo podolgovato obliko poveča učinek diamanta, hkrati pa prstu daje laskav videz," je pojasnila Whiting. "Na obeh straneh glavnega diamanta sta dva manjša kamna, verjetno približno vsak z enim karatom, ki ustvarjata uravnotežen dizajn s tremi kamni," je še dodala.

Whiting je še ocenila, da je prstan izdelan iz platine ali belega zlata in uporablja preprosto 'dvojno krempljevo vstavitev', ki dvigne osrednji diamant, kar omogoča vstop svetlobe in poudarja njegov sijaj. Ta vstavitev poudari glavni kamen, hkrati pa ga varuje". Whiting še dodaja, da bi bil prstan lahko vreden še več kot prejšnje ocene. "Glede na velikost in kakovost diamantov ter izdelavo bi bila lahko vrednost prstana več deset milijonov dolarjev," je še dodala.

Kdo je oblikoval in izdelal zaročni prstan Georgine Rodriguez, za zdaj še ni znano.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez
Sportal Cristiano Ronaldo zaprosil prelepo Georgino
THUMB Tratnik
Sportal Slovenski kolesar se je poročil, med svati tudi Primož Roglič
zaroka prstan Georgina Rodriguez Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.