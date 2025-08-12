Toliko naj bi Cristiano Ronaldo odštel za zaročni prstan

Cristiano Ronaldo se je po devetih letih zveze ter dveh skupnih otrocih odločil za naslednji korak v zvezi s Španko Georgino Rodriguez in pred njo pokleknil. Fotografijo velikega diamantnega zaročnega prstana je na družbenih omrežjih delila prav 31-letnica. Številni strokovnjaki so že podali svojo oceno, kakšno vrednost bi lahko dosegal prstan.

Po tem, ko je partnerka in zdaj že zaročenka Cristiana Ronalda, 31-letna mati dveh njegovih otrok Georgina Rodriguez, na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo osupljivega diamantnega prstana in ob njem zapisala: ''Da, sprejmem. V tem in v vseh svojih življenjih,'' so vrednost prstana ocenili številni strokovnjaki. Eden izmed strokovnjakov za nakit je tako za Elle Australia povedal, da bi bil lahko prstan vreden več kot deset milijonov dolarjev (več kot 8,6 milijona evrov).

Številni strokovnjaki so tako na podlagi fotografije ocenili, da ima osrednji ovalni diamant več kot 22 karatov. Drugi je domneval, da bi lahko imel diamant med 25 in 30 karati, njegova cena pa bi se lahko gibala med dva in štiri milijoni ameriških dolarjev (od 1,7 do 3,45 milijona evrov). Stran Page Six je poročala še o večjem cenovnem razponu, in sicer med dva in pet milijoni ameriških dolarjev, pri čemer so omenili možnost brezhibnega osrednjega kamna barve D, ki tehta do 30 karatov, v kombinaciji z velikimi stranskimi diamanti v platinastem okvirju.

Glede na velikost in kakovost bi lahko bil prstan vreden več deset milijonov dolarjev

Pri Elle Australia so se odločili povprašati dve strokovnjakinji za nakit, da bi čimbolj natančno razjasnili zmedo v ocenjeni vrednosti prstana. Anna Whiting, generalna direktorica podjetja Cushla Whiting, je za ELLE Australia povedala, da naj bi imel ovalni osrednji diamant več kot 25 karatov.

"Ovalni brus s svojo podolgovato obliko poveča učinek diamanta, hkrati pa prstu daje laskav videz," je pojasnila Whiting. "Na obeh straneh glavnega diamanta sta dva manjša kamna, verjetno približno vsak z enim karatom, ki ustvarjata uravnotežen dizajn s tremi kamni," je še dodala.

Whiting je še ocenila, da je prstan izdelan iz platine ali belega zlata in uporablja preprosto 'dvojno krempljevo vstavitev', ki dvigne osrednji diamant, kar omogoča vstop svetlobe in poudarja njegov sijaj. Ta vstavitev poudari glavni kamen, hkrati pa ga varuje". Whiting še dodaja, da bi bil prstan lahko vreden še več kot prejšnje ocene. "Glede na velikost in kakovost diamantov ter izdelavo bi bila lahko vrednost prstana več deset milijonov dolarjev," je še dodala.

Kdo je oblikoval in izdelal zaročni prstan Georgine Rodriguez, za zdaj še ni znano.