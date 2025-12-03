Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Pevka Miley Cyrus se je zaročila

Miley Cyrus je zaročena s šest let mlajšim izbrancem Maxxom Morandom.

Miley Cyrus je zaročena s šest let mlajšim izbrancem Maxxom Morandom.

Foto: Guliverimage

Glasbenica in pevka Miley Cyrus se je po štirih letih zveze zaročila s šest let mlajšim glasbenikom Maxxom Morandom.

33-letna pevka Miley Cyrus se je po poročanju portala People po štirih letih zveze zaročila. Njen partner, glasbenik Maxx Morando, se je odločil za naslednji korak v zvezi in zvezdnico zaprosil za roko.

Za zaroko para je javnost prvič izvedela po tem, ko se je par v ponedeljek udeležil premiere filma Avatar: Ogenj in pepel v Los Angelesu, kjer je na levem prstancu Cyrus nosila diamantni prstan. Pevka je z bleščečim prstanom pozirala tudi na rdeči preprogi ob boku svojega 27-letnega partnerja Moranda.

Cyrus so prvič z zaročnim prstanom opazili v sredini novembra, je poročal Deux Moi. Ta je viden tudi na fotografijah z njene rojstnodnevne večerje konec meseca. 

Trikratno dobitnico grammyja so prvič z njenim zaročencem Morandom začeli povezovati decembra leta 2021, v aprilu 2022 pa sta romanco tudi javno potrdila, ko so ju ujeli med poljubljanjem v Hollywoodu.

Prstan, ki ima obroč iz 14-karatnega rumenega zlata

Francesca Simons, predstavnica oblikovalke nakita Jacquie Aiche, je za portal People potrdila, da je Aiche prstan izdelala po meri in ima blazinasto obrušen kamen, ki je vstavljen na debel obroč iz 14-karatnega rumenega zlata.

Cyrus se je lani novembra v intervjuju za Harper's Bazaar dotaknila šestletne starostne razlike med njo in njenim zaročencem. Dejala je, da njuno razmerje kljub starostni razliki deluje, ker življenja preprosto ne jemljeta preveč resno, a pri tem poudarila, da njen izbranec Morando na življenje res gleda drugače kot ona sama.

Za njo je že en zakon

"Z njim je zelo srečna," je tedaj o njunem razmerju povedal vir in dodal: "Miley se je v zadnjih nekaj letih zelo spremenila. Zdi se bolj mirna in harmonična. Vsi imajo radi Maxxa. Je odličen fant. Je zaseben in ne mara biti v medijih. To ji je koristilo," je še dodal neimenovani vir.

Cyrus je bila sicer od decembra leta 2018 do avgusta 2019 poročena z igralcem Liamom Hemsworthom.

