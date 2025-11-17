Hrvatica Lana Jurčević je s svojimi sledilci na družbenem omrežju Instagram delila veselo novico, da bo kmalu drugič postala mamica. Pevka, ki se je prvorojenke razveselila pred dvema letoma, se je v času prve nosečnosti spopadala s številnimi zdravstvenimi težavami, več mesecev pa je preživela tudi v bolnišnici.

Da bosta s partnerjem Filipom Kratofilom, s katerim sta par od leta 2017, drugič postala starša, je 41-letnica razkrila z objavo posnetka, na katerem je pokazala nosečniški test. Pod objavo so se že zvrstili številni komentarji, ki paru izrekajo čestitke.

Lana Jurčević, ki jo javnost pozna po uspešnicah Ludo Ljeto, Majica in Neke se noći ne spavaju, se je rojstva prvorojenke Mayle Lily razveselila novembra 2023. V času prve nosečnosti je imela sicer nemalo zdravstvenih težav, zaradi katerih je morala več mesecev preživeti v bolnišnici. Takrat je povedala, da zdravniki za njeno stanje skoraj niso imeli upanja, zaradi zdravstvenih zapletov pa je v 40 dneh prejela več kot 70 odmerkov antibiotikov.

Drugo nosečnost je pevka naznanila dober teden po izidu svoje nove pesmi Dio mene, ki govori o njenem boju med prvo nosečnostjo in vsem, kar je prestala, da bi rodila zdravo deklico.

