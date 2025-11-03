Ponedeljek, 3. 11. 2025, 9.10
Sanjski moški Gregor Čeglaj se bo razveselil naraščaja
Gregor Čeglaj, ki smo ga pred leti spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški, se bo z ženo Katlyn prihodnje leto razveselil naraščaja. Lani sta se poročila na Floridi, letos pa bosta prvič postala starša.
Veselo novico je par sporočil z objavo videoposnetka na družbenih omrežjih, pod katerim sta zapisala: "Dojenček Čeglaj prihaja aprila 2026."
Prvega skupnega otroka se bosta razveselila slabi dve leti po sanjski poroki na Floridi, kjer sta si v krogu ožje družine in prijateljev maja 2024 obljubila večno zvestobo. Poročil ju je ženinov brat dvojček Uroš Čeglaj.
Gregorja Čeglaja poznamo kot prvega slovenskega sanjskega moškega, ki je v istoimenskem resničnostnem šovu zadnjo rdečo vrtnico podelil Anji Širovnik. Ljubezen med njima se po koncu šova ni izšla, se je pa Čeglaj kasneje preselil v ZDA, kjer se je zaljubil v postavno Američanko Katyln Alyso.
