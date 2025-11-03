Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
9.10

Osveženo pred

58 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
nosečnost dojenček Sanjski moški Gregor Čeglaj

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 9.10

58 minut

Sanjski moški Gregor Čeglaj se bo razveselil naraščaja

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Gregor Čeglaj, Sanjski moški | Gregorja Čeglaja poznamo kot prvega slovenskega sanjskega moškega, leta 2021 pa je bil tudi med finalisti izbora Fatalni moški. | Foto Mediaspeed

Gregorja Čeglaja poznamo kot prvega slovenskega sanjskega moškega, leta 2021 pa je bil tudi med finalisti izbora Fatalni moški.

Foto: Mediaspeed

Gregor Čeglaj, ki smo ga pred leti spoznali v resničnostnem šovu Sanjski moški, se bo z ženo Katlyn prihodnje leto razveselil naraščaja. Lani sta se poročila na Floridi, letos pa bosta prvič postala starša.

Veselo novico je par sporočil z objavo videoposnetka na družbenih omrežjih, pod katerim sta zapisala: "Dojenček Čeglaj prihaja aprila 2026."

Prvega skupnega otroka se bosta razveselila slabi dve leti po sanjski poroki na Floridi, kjer sta si v krogu ožje družine in prijateljev maja 2024 obljubila večno zvestobo. Poročil ju je ženinov brat dvojček Uroš Čeglaj.

Gregorja Čeglaja poznamo kot prvega slovenskega sanjskega moškega, ki je v istoimenskem resničnostnem šovu zadnjo rdečo vrtnico podelil Anji Širovnik. Ljubezen med njima se po koncu šova ni izšla, se je pa Čeglaj kasneje preselil v ZDA, kjer se je zaljubil v postavno Američanko Katyln Alyso.

Preberite tudi: 

Gregor Čeglaj, Sanjski moški
Trendi Sanjski moški Gregor Čeglaj se je poročil #foto
Chris Evans, Alba Baptista
Trendi Zvezdnik se je s partnerko razveselil prvega otroka
Petra Parovel
Trendi Podjetnica Petra Parovel pričakuje še eno deklico
nosečnost dojenček Sanjski moški Gregor Čeglaj
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.