Policija identificirala žensko, ki so ji odrezali roke. Nedaleč našli živega dojenčka.

Nemška policija na meji | Preiskovalci se trudijo ugotoviti, kako so se ženske odrezane roke znašle na avtocesti in kako se je dojenček znašel pred samostanom. | Foto Guliverimage

Preiskovalci se trudijo ugotoviti, kako so se ženske odrezane roke znašle na avtocesti in kako se je dojenček znašel pred samostanom.

Foto: Guliverimage

Nemška policija še vedno preiskuje grozljivo odkritje, potem ko je neki voznik na avtocesti našel odrezane ženske roke. Le nekaj ur kasneje so dobrih sto kilometrov stran v otroškem vozičku pred samostanom našli še dojenčka, za katerega domnevajo, da je otrok ženske, ki je ostala brez rok.

Neki voznik je v ponedeljek okoli 3. ure policijo obvestil, da je na nemški avtocesti A45 blizu Olpeja v Severnem Porenju - Vestfaliji videl nekaj, kar je videti kot deli človeškega telesa.

Dojenčka našli menihi 

Približno 112 kilometrov stran so menihi v koptskem pravoslavnem samostanu v Kröffelbachu v Hessnu našli dojenčka, ki ga je nekdo pustil pred vrati samostana. Otrok ni bil poškodovan, pred samostanom pa so ga najverjetneje odložili zato, da bi ga hitro našli. 

Prstni odtisi razkrili identiteto

Nemški Bild poroča, da so s prstnimi odtisi ugotovili, da gre za roke mlade Eritrejke, ki živi v azilnem centru v Bonnu. Lokalni mediji navajajo, da je prav ta ženska mati otroka. Ženske niso prijavili kot pogrešane, preiskovalci pa so pojasnili, da še ni jasno, ali je še živa. 

Policisti nadaljujejo preiskavo z intenzivnim iskanjem partnerja ženske, ki naj bi bil tudi oče otroka. Kriminalisti sicer še niso potrdili, ali je osumljenec, vendar pravijo, da ga morajo nujno najti.

Kljub obsežnim preiskavam vzdolž avtoceste in bližnjega gozda preiskovalci niso našli nobenih drugih delov telesa. Tožilci niso hoteli razkriti natančnega števila najdenih delov telesa, so pa preiskovalci že kmalu po odkritju odrezanih rok izključili prometno nesrečo in poškodbe opisali kot namerne.

Eritreja azilni dom preiskava samostan dojenček roke telo odkritje Nemčija
