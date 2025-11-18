EU pozdravila sprejetje resolucije VS ZN o Gazi

Evropska unija je danes pozdravila sprejetje resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov, ki podpira mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Gazo. Prepričana je, da gre za pomemben korak v smeri končanja konflikta v Gazi. Vse strani je pozvala, naj spoštujejo določbe resolucije.

"Sprejetje resolucije (...) je pomemben korak pri izvajanju celovitega načrta za končanje konflikta v Gazi. Utrjuje prekinitev ognja, omogoča humanitarni dostop v velikem obsegu in odpira pot za hitro obnovo, rekonstrukcijo in institucionalne reforme v Gazi," je dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije Anouar El Anouni.

Zagotovil je, da bo EU še naprej tesno sodelovala z ZN in regionalnimi partnerji ter podprla izvajanje resolucije v skladu z mednarodnim pravom. "Prav tako smo pripravljeni prispevati k oživitvi političnega procesa za trajni mir, ki temelji na rešitvi dveh držav, kot je navedeno v resoluciji Varnostnega sveta ZN," je dodal.

V imenu Unije je vse strani pozval, naj spoštujejo določbe resolucije in brez odlašanja izvedejo mirovni načrt.

Varnostni svet ZN je v ponedeljek sprejel resolucijo, ki podpira Trumpov mirovni načrt za Gazo. Ta med drugim predvideva ustanovitev mednarodnega Odbora za mir pod njegovim vodstvom in mednarodnih stabilizacijskih sil, nakazuje pa tudi možnost ustanovitve samostojne palestinske države.

Palestinsko gibanje Hamas je resolucijo že zavrnilo, češ da ta ne izpolnjuje političnih in humanitarnih zahtev Palestincev. Kot je izpostavilo, resolucija uvaja mednarodni nadzorni mehanizem nad Gazo, kar zavračajo. Izrael je medtem danes pozdravil Trumpov mirovni načrt in izrazil pričakovanje, da bo ta prinesel mir in blaginjo.