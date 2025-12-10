Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

V ZDA bi pred vstopom preverjali družbena omrežja turistov

Ameriške oblasti bi od turistov po novem zahtevale, da v sistem ESTA predložijo še druge osebne podatke, kot na primer telefonske številke, ki so jih uporabljali v zadnjih petih letih, elektronske naslove iz zadnjega desetletja, osebne podatke družinskih članov in biometrične podatke.

Ameriške oblasti bi od turistov po novem zahtevale, da v sistem ESTA predložijo še druge osebne podatke, kot na primer telefonske številke, ki so jih uporabljali v zadnjih petih letih, elektronske naslove iz zadnjega desetletja, osebne podatke družinskih članov in biometrične podatke.

Foto: Reuters

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa namerava od tujih turistov zahtevati, da pred vstopom v ZDA razkrijejo svoje aktivnosti na družbenih omrežjih v zadnjih petih letih, kaže predlog, ki je bil v torek objavljen v zveznem registru, poročajo tuji mediji.

Novo pravilo, ki ga je po poročanju britanskega BBC predlagala ameriška agencija za carine in zaščito meje (CBP), bi veljalo za turiste iz okoli 40 držav, tudi Slovenije, ki trenutno ne potrebujejo vizuma za vstop v ZDA in se morajo zgolj prijaviti v elektronski sistem za avtorizacijo potovanja ESTA.

Če bo predlagano pravilo začelo veljati, bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razkritje podatkov o zgodovini na družbenih omrežjih postalo obvezen del vlog za sistem ESTA.

Nadaljnja erozija svobode

Ameriške oblasti bi od turistov po novem zahtevale, da v sistem ESTA predložijo še druge osebne podatke, kot na primer telefonske številke, ki so jih uporabljali v zadnjih petih letih, elektronske naslove iz zadnjega desetletja, osebne podatke družinskih članov in biometrične podatke.

Odkar je Trump januarja prevzel oblast, je njegova administracija zaostrila pogoje za vstop v ZDA v želji po utrditvi ameriških meja in zajezitvi migracij.

ZDA prihodnje leto zaradi svetovnega nogometnega prvenstva, ki ga skupaj gostijo ZDA, Kanada in Mehika, pričakujejo veliko turistov, v letu 2028 pa zaradi poletnih olimpijskih iger v Los Angelesu.

