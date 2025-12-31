Slovenija danes zaključuje dveletno članstvo v Varnostnem svetu OZN. Premier Robert Golob je ob tem ponosen na slovensko diplomacijo in našo Stalno misijo pri OZN v New Yorku. Zahvalil se jim je za uspešno delo.

"Ob današnjem zaključku nestalnega članstva Slovenije v VS OZN bi se rad iskreno zahvalil slovenski diplomaciji in še posebej naši Stalni misiji pri OZN v New Yorku za izjemno uspešno delo," je ob tej priložnosti uvodoma dejal premier Robert Golob.

Golob: Pokazali ste veliko profesionalnost

Kot je dejal, so v teh dveh letih, polnih zahtevnih izzivov, pokazali veliko profesionalnost, prizadevnost, predanost osrednjim načelom sodobne mednarodne skupnosti. "Slovenijo ste postavili v sam vrh mednarodnega delovanja. S svojim delom in pogosto proaktivnim pristopom ste svetu pokazali, da je slovenska zunanja politika načelna, humana, brez dvojnih standardov, spoštljiva do najbolj ranljivih delov svetovnega prebivalstva."

Kot osrednja vodila je izpostavil zavzemanje za mir, reševanje in preprečevanje konfliktov, iskanje diplomatskih rešitev in soglasja med državami. "Ponosen sem na vas in verjamem, da boste bogate izkušnje VS OZN znali uporabiti pri soočanju z nadaljnjimi mednarodnimi izzivi ter ohranili Slovenijo na piedestalu mednarodnega delovanja," je sklenil premier.