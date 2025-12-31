Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Sreda,
31. 12. 2025,
13.34

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
Robert Golob Robert Golob Varnostni svet ZN

Sreda, 31. 12. 2025, 13.34

1 ura, 18 minut

Golob ob zaključku članstva v Varnostnem svetu OZN: Pokazali ste veliko profesionalnost

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04
Robert Golob | "Ponosen sem na vas in verjamem, da boste bogate izkušnje VS OZN znali uporabiti pri soočanju z nadaljnjimi mednarodnimi izzivi ter ohranili Slovenijo na piedestalu mednarodnega delovanja," je sklenil premier. | Foto STA

"Ponosen sem na vas in verjamem, da boste bogate izkušnje VS OZN znali uporabiti pri soočanju z nadaljnjimi mednarodnimi izzivi ter ohranili Slovenijo na piedestalu mednarodnega delovanja," je sklenil premier.

Foto: STA

Slovenija danes zaključuje dveletno članstvo v Varnostnem svetu OZN. Premier Robert Golob je ob tem ponosen na slovensko diplomacijo in našo Stalno misijo pri OZN v New Yorku. Zahvalil se jim je za uspešno delo.

"Ob današnjem zaključku nestalnega članstva Slovenije v VS OZN bi se rad iskreno zahvalil slovenski diplomaciji in še posebej naši Stalni misiji pri OZN v New Yorku za izjemno uspešno delo," je ob tej priložnosti uvodoma dejal premier Robert Golob

Golob: Pokazali ste veliko profesionalnost 

Kot je dejal, so v teh dveh letih, polnih zahtevnih izzivov, pokazali veliko profesionalnost, prizadevnost, predanost osrednjim načelom sodobne mednarodne skupnosti. "Slovenijo ste postavili v sam vrh mednarodnega delovanja. S svojim delom in pogosto proaktivnim pristopom ste svetu pokazali, da je slovenska zunanja politika načelna, humana, brez dvojnih standardov, spoštljiva do najbolj ranljivih delov svetovnega prebivalstva."

Kot osrednja vodila je izpostavil zavzemanje za mir, reševanje in preprečevanje konfliktov, iskanje diplomatskih rešitev in soglasja med državami. "Ponosen sem na vas in verjamem, da boste bogate izkušnje VS OZN znali uporabiti pri soočanju z nadaljnjimi mednarodnimi izzivi ter ohranili Slovenijo na piedestalu mednarodnega delovanja," je sklenil premier. 

Modras
Novice Po ugrizu modrasa: našli so jo nezavestno
Robert Golob, Janez Janša
Novice V leto 2026 brez presenečenj: SDS in Svoboda ostajata najmočnejša igralca
Robert Golob
Novice Golob v novoletni poslanici: Kot narod smo na pravi poti
Sojenje Janez Janša
Novice Od spodletelega poskusa psihoterapije Janeza Janše do družinskega nasilja
Robert Golob
Novice Golob: Te vrednote so nas držale pokonci in nas povezujejo

Robert Golob Robert Golob Varnostni svet ZN
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.