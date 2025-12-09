Trump: Evropa propada

Ameriški predsednik Donald Trump v daljšem intervjuju za Politico ponavlja skrajno desničarska svarila migrantski krizi v Evropi in pritiska na ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj sprejme njegov mirovni načrt, po katerem bi Ukrajina Rusiji prepustila zajeten kos ozemlja.

Donald Trump je v intervjuju za Politico namignil, da bi lahko odrekel podporo Ukrajini, in ponovil nedavne kritike svoje administracije do Evrope, ki jo je označil za "šibko" in "razpadajočo" ter zatrdil, da se stara celina "uničuje sama" z imigracijo.

Trump je pozval ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, naj sprejme njegov predlog o predaji ozemlja Rusiji, pri čemer je zatrdil, da ima Moskva "premoč" in da mora ukrajinska vlada "igrati po pravilih".

V svojih pogosto oklevajočih izjavah je Trump prehajal od teme do teme, medtem ko je ponavljal znane zamere in zarote. Prav tako je večkrat zavrnil možnost pošiljanja ameriških vojakov v Venezuelo kot del svojih prizadevanj za strmoglavljenje predsednika Nicolása Madura ."Nočem se vmešavati ali izključevati. O tem ne govorim," je dejal Trump in dodal, da ne želi govoriti o vojaški strategiji.

Trump: Evropski voditelji so res neumni

Trump je večkrat opisal evropske probleme s priseljevanjem, evropske voditelje pa je označil za "res neumne".

"Če bo šlo tako naprej, Evrope ne bo več ... po mojem mnenju ... mnoge od teh držav ne bodo preživele. Njihova imigracijska politika je katastrofa. Kar počnejo z imigracijo, je katastrofa. Tudi pri nas smo drveli v katastrofo, a sem jo uspel ustaviti."

Intervju je sledil objavi nove ameriške strategije nacionalne varnosti, v kateri je navedeno, da se Evropa zaradi množičnih migracij sooča s "civilizacijskim izbrisom", kar je teorija, ki gre v prid skrajno desničarskim strankam.

Predsednik Evropskega sveta António Costa je v ponedeljek dejal, da je niti ne tako tiha podpora Washingtona evropskim nacionalističnim strankam nesprejemljiva in dodal: "Česar ne moremo sprejeti, je grožnja z vmešavanjem v evropsko politiko."

"V Evropo prihajajo z vseh delov sveta"

Ko je komentiral spremembe, ki se po njegovih besedah ​​dogajajo v velikih evropskih mestih, kot sta London in Pariz, je Trump jasno povedal, da je po njegovem mnenju problem v tem, da postajajo manj bela. Ponovno je kritiziral Sadiqa Khana, prvega muslimanskega župana Londona.

Foto: Reuters „In Evropa je ... če pogledate Pariz, je to precej drugačen kraj. Oboževal sem Pariz. Je precej drugačen kraj, kot je bil. Če pogledate London, imate župana po imenu Khan.“

„Je grozen župan. Je nesposoben župan, ampak je grozen, zloben, odvraten župan. Mislim, da je opravil grozno delo. London je drugačen kraj. Obožujem London. Obožujem London. In sovražim, da se to dogaja. Veste, moje korenine so v Evropi, kot veste.“

"V Evropo prihajajo z vseh delov sveta. Ne samo z Bližnjega vzhoda, prihajajo tudi iz Konga, ogromno število ljudi prihaja iz Konga. In še huje, prihajajo iz zaporov v Kongu in mnogih drugih državah.“

Bodo evropske države še zaveznice?

Na vprašanje, ali smer razvoja evropskih držav pomeni, da ne bodo več zaveznice ZDA, je Trump odgovoril: "Ali pa bodo ... no, odvisno. Veste, odvisno. Seveda bodo spremenile svojo ideologijo, ker imajo ljudje, ki prihajajo, popolnoma drugačno ideologijo. Ampak to jih bo naredilo veliko šibkejše. Veliko ... veliko šibkejše bodo in zelo drugačne."

Madžarski predsednik Viktor Orban je v tesnih odnostih z Donaldom Trumpom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Foto: Reuters Čeprav je zanikal, da ima posebno vizijo za Evropo, se je Trump strinjal, da je "podpiral ljudi, ki jih veliko Evropejcev ne mara", vključno z madžarskim Viktorjem Orbánom.

"Nimam vizije za Evropo. Vse, kar želim videti, je močna Evropa. Poglejte, najprej imam vizijo za Združene države Amerike. To je 'Naredimo Ameriko spet veliko,' je dejal in dodal: "Moral bi biti zelo pameten človek, lahko ... Imam oči. Imam ušesa. Imam znanje. Imam ogromno znanja. Vidim, kaj se dogaja. Dobivam poročila, ki jih vi ne boste nikoli videli. In mislim, da je grozno, kar se dogaja Evropi."