Avtorji:
D.K., STA

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
21.42

Osveženo pred

41 minut

vojna Iran Donald Trump

Za Trumpa je vojna proti Iranu bolj ali manj končana

Donald Trump | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Predsednik ZDA Donald Trump je v pogovoru za CBS danes izjavil, da je vojna proti Iranu bolj ali manj končana. Za televizijo Fox pa je že v nedeljo dejal, da ni zadovoljen z novim iranskim vrhovnim voditeljem Modžtabom Hamenejem. Trump ima nocoj sicer napovedano še novinarsko konferenco o vojni, je sporočila Bela hiša.

"Mislim, da je vojna zelo pri koncu, bolj ali manj. Nimajo mornarice, nič komunikacij, nimajo zračnih sil," je za CBS izjavil Donald Trump, pri čemer je spopad z Iranom ponovno označil za vojno, za katero pa ni dobil kongresnega pooblastila, kot to zahteva ameriška ustava.

Za CBS je med drugim še dejal, da so ZDA daleč pred predvidenim časovnim okvirom vojne, ki je bil štiri ali pet tednov, pa tudi, da nima nobenega sporočila za novega iranskega voditelja Modžtabo Hameneja. Dejal je, da ima v mislih nekoga, ki bi ga lahko nadomestil, vendar ni povedal, koga.

Donald Trump, predsednik ZDA
Novice Trump na Bližnji vzhod poslal "letala sodnega dne", strahovi pred 3. svetovno vojno naraščajo

Za televizijo Fox News je ameriški predsednik, ki pravi, da mora biti vpleten v izbiro novega iranskega vodstva, že v nedeljo dejal, da z novim voditeljem ni zadovoljen.

Mojtaba Hamenej
Novice Izrael novega iranskega vrhovnega voditelja označil za tirana
vojna Iran Donald Trump
