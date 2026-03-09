Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
16.38

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,76

Natisni članek

Natisni članek
vojna Bližnji vzhod Donald Trump

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 16.38

45 minut

Trump na Bližnji vzhod poslal "letala sodnega dne", strahovi pred 3. svetovno vojno naraščajo

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,76
Donald Trump, predsednik ZDA | Foto Reuters

Foto: Reuters

ZDA so na Bližnji vzhod poslale specializirana vojaška letala, tako imenovana letala sodnega dne, ki so namenjena poveljevanju jedrskim silam v primeru globalne vojne ali uničenja komunikacijskih sistemov. Poteza je sprožila številne špekulacije in strahove pred morebitno širšo vojno, poroča britanski Daily Mail.

Letala, ki so bila opažena na poti proti regiji, so Boeing E-6B Mercury, posebej predelana vojaška letala, ki lahko v primeru jedrskega konflikta prenašajo ukaze ameriškemu jedrskemu orožju, vključno z balističnimi raketami in jedrskimi podmornicami. Zasnovana so kot poveljniška točka v zraku v primeru vsesplošne jedrske vojne, katastrofe ali drugega obsežnega konflikta. 

Letala za jedrsko poveljevanje

Ta letala so ključni del ameriškega sistema jedrskega poveljevanja in nadzora. Njihova naloga je zagotoviti, da lahko ameriški predsednik in vojaški vrh še vedno komunicirata z jedrskimi silami tudi v primeru popolnega uničenja kopenskih komunikacij. 

E-6B Mercury opravlja misijo, imenovano TACAMO (Take Charge And Move Out), pri kateri s pomočjo zelo nizkofrekvenčnih radijskih signalov komunicira z balističnimi jedrskimi podmornicami globoko pod morsko gladino. Letalo ima tudi sistem, ki lahko deluje kot zračni nadzorni center za izstrelitev medcelinskih balističnih raket, če bi bili kopenski centri uničeni, poročajo pri Daily Mailu.

Zaradi možnosti dolgotrajnega letenja in komunikacije z vsemi vejami ameriških jedrskih sil so ključni del ameriške strategije jedrskega odvračanja. 

Donald Trump | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Povečanje napetosti na Bližnjem vzhodu

Razporeditev teh letal prihaja v času, ko se napetosti med ZDA in Iranom povečujejo, ameriška vojska pa že mesece krepi svojo prisotnost v regiji z dodatnimi ladjami, letali in vojaško opremo. 

V preteklem letu so ZDA skupaj z Izraelom izvedle napade na iranske jedrske objekte, kar je močno zaostrilo odnose med državama in povečalo nevarnost širšega konflikta. 

Strahovi pred 3. svetovno vojno

Opazovalci vojaškega letalstva in analitiki so hitro opazili nenavadne premike teh letal. Pri Daily Mailu še navajajo, da je to na družbenih omrežjih sprožilo špekulacije, da bi lahko šlo za priprave na večji vojaški konflikt.

Vojaški strokovnjaki pa medtem poudarjajo, da takšne misije niso nujno znak takojšnje vojne, saj se ta letala pogosto uporabljajo tudi za vaje ali kot preventivni ukrep za ohranjanje pripravljenosti.

vojna Bližnji vzhod Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.