Trump na Bližnji vzhod poslal "letala sodnega dne", strahovi pred 3. svetovno vojno naraščajo

ZDA so na Bližnji vzhod poslale specializirana vojaška letala, tako imenovana letala sodnega dne, ki so namenjena poveljevanju jedrskim silam v primeru globalne vojne ali uničenja komunikacijskih sistemov. Poteza je sprožila številne špekulacije in strahove pred morebitno širšo vojno, poroča britanski Daily Mail.

Letala, ki so bila opažena na poti proti regiji, so Boeing E-6B Mercury, posebej predelana vojaška letala, ki lahko v primeru jedrskega konflikta prenašajo ukaze ameriškemu jedrskemu orožju, vključno z balističnimi raketami in jedrskimi podmornicami. Zasnovana so kot poveljniška točka v zraku v primeru vsesplošne jedrske vojne, katastrofe ali drugega obsežnega konflikta.

Letala za jedrsko poveljevanje

Ta letala so ključni del ameriškega sistema jedrskega poveljevanja in nadzora. Njihova naloga je zagotoviti, da lahko ameriški predsednik in vojaški vrh še vedno komunicirata z jedrskimi silami tudi v primeru popolnega uničenja kopenskih komunikacij.

E-6B Mercury opravlja misijo, imenovano TACAMO (Take Charge And Move Out), pri kateri s pomočjo zelo nizkofrekvenčnih radijskih signalov komunicira z balističnimi jedrskimi podmornicami globoko pod morsko gladino. Letalo ima tudi sistem, ki lahko deluje kot zračni nadzorni center za izstrelitev medcelinskih balističnih raket, če bi bili kopenski centri uničeni, poročajo pri Daily Mailu.

Zaradi možnosti dolgotrajnega letenja in komunikacije z vsemi vejami ameriških jedrskih sil so ključni del ameriške strategije jedrskega odvračanja.

Foto: Guliverimage

Povečanje napetosti na Bližnjem vzhodu

Razporeditev teh letal prihaja v času, ko se napetosti med ZDA in Iranom povečujejo, ameriška vojska pa že mesece krepi svojo prisotnost v regiji z dodatnimi ladjami, letali in vojaško opremo.

V preteklem letu so ZDA skupaj z Izraelom izvedle napade na iranske jedrske objekte, kar je močno zaostrilo odnose med državama in povečalo nevarnost širšega konflikta.

Strahovi pred 3. svetovno vojno

Opazovalci vojaškega letalstva in analitiki so hitro opazili nenavadne premike teh letal. Pri Daily Mailu še navajajo, da je to na družbenih omrežjih sprožilo špekulacije, da bi lahko šlo za priprave na večji vojaški konflikt.

Vojaški strokovnjaki pa medtem poudarjajo, da takšne misije niso nujno znak takojšnje vojne, saj se ta letala pogosto uporabljajo tudi za vaje ali kot preventivni ukrep za ohranjanje pripravljenosti.