Domen Prevc po sanjski sezoni opozarja: Bika lahko hitro izgubiš

Domen Prevc je sezono 2025/26 končal kot prvi obraz skakalne zime. Zmagoval je, pobiral največje lovorike in s svojo prevlado tekmece pogosto puščal brez odgovora. Po zadnjem dejanju v Planici je spregovoril o vrhuncih zime, reševanju sobotnih težav v Planici, občutku, ko mu je veliki kristalni globus izročil brat Peter Prevc, in predvsem o opomniku za prihodnost. "V trenutku, ko misliš, da si osvojil vse znanje in da bika držiš za rogove, se moraš zavedati, da lahko tega bika hitro izgubiš," opozarja Domen.

Po petkovi zmagi v Planici je Domen Prevc še enkrat potrdil, da je bil letos razred zase. V sezoni je nanizal kar 14 zmag, med vsemi vrhunci pa mu največ pomeni prav skupna zmaga na novoletni turneji. "Moj najljubši trenutek je zagotovo zlati orel. Vse tekme tam. Kako se stvari odvijajo, koliko je pritiska. Da vse to izpelješ in se ti stvari poklopijo … Predvsem Bischofshofen je bil težka preizkušnja. Na novoletni turneji je bilo ob vsem pompu in kolobocijah najtežje. Poleg tega je bila to prva lovorika v sezoni. Ko sem tam naredil kljukico, je bilo vse drugo le še smetana na torti. Ko je bil orel osvojen, se je breme odvalilo in je bila sezona precej lažja," je razložil Domen.

"Vse trenerje je bilo strah zame"

V Planici pa ni šlo povsem brez preizkušnje. Na sobotni ekipni tekmi se je dvakrat lovil po zraku, zato je bil po nedeljski posamični tekmi še posebej zadovoljen, da je znova našel pravi občutek. Ob tem je razkril, da pomoči niso ponudili le slovenski trenerji.

Foto: Reuters "Predvsem je bilo veliko trenerjev, ki so povedali, kaj delam narobe in so mi dali usmeritve. Zanimivo mi je bilo, da to niso bili le slovenski. Mislim, da je bilo vse trenerje strah zame. To nato kar nekako ponotranjiš. Danes mi je uspelo izpeljati, si zaupati in oddelati, kot se zagre." Priznal je tudi, da po prvem poletu še ni bil povsem miren: "Nervozen sem bil, še posebej prvi skok je bil ... Po včerajšnjem zaključku sem si rekel, ali bom preživel ali bom spet imel takšen dan kot včeraj. A že prvi skok je bil tak, v redu, umiri se, samo iz tega nadaljuj."

Poseben trenutek, ko je globus prejel iz Petrovih rok

Hvalevredno zimo je Domen ob zlatem orlu zaokrožil še z velikim kristalnim globusom, malim kristalnim globusom v poletih, olimpijskim zlatom na veliki skakalnici, zlatom na tekmi mešanih ekip in naslovom svetovnega prvaka v poletih. Posebno noto je imela tudi podelitev v Planici, kjer mu je glavno lovoriko v roke predal brat Peter Prevc. "Je nekaj posebnega. Veš, da je predsednik OK Planica, a ko gredo stvari zares, gredo zares. Ko ti Peter to da v roke, je še nekaj ekstra," je z nasmeškom razlagal Domen.

Slovenski as je pod Poncami dobil prav posebne smuči od Slatnarjeve ekipe. Foto: Reuters

Ob vsem, kar je dosegel, se že ponuja vprašanje, koliko prostora sploh še ima za napredek. V nedeljo je priznal, da ga tudi primerjave s Petrovimi rekordi (15 zmag proti 14 zmag, 2.303 točke proti 2.148 točk) ne pustijo ravnodušnega, a da je pred njim še precej dela. "Za 15 zmag se mora sestaviti veliko stvari. Velikokrat so se mi. A po včerajšnjem dnevu danes nisem pričakoval stopničk, želel sem le preživeti. A kot sem dejal, imam rezerve pri ravnotežju, potisku, izkoristku. Malenkosti, ki se jih da lepo natrenirati. To si bom vzel čez poletje."

Že zdaj ga opozarja mali škrat

Čeprav je letos skakal v svoji ligi in si nabral ogromno prednost pred tekmeci, se Domen dobro zaveda, kako hitro se lahko v smučarskih skokih vse obrne. Zato ga tudi po takšni sezoni notranji glas že opozarja, da bo treba ostati prizemljen. "Ravno to, da zdržim fokus. V trenutku, ko misliš, da si osvojil vse znanje in da bika držiš za rogove, se moraš zavedati, da tega bika lahko hitro izgubiš. Samega sebe moraš brzdati, da se zaveš, kaj te je pripeljalo sem in da ne izgubiš kompasa. Predvsem pa, da 1. maja prideš nazaj na treninge z mislijo, da boš drugo leto še boljši."

Domen Prevc je po zadnjem dejanju zime spregovoril o vrhuncu sezone in opomniku za prihodnost. Foto: Guliverimage

Od skokov se še ne bo mogel takoj povsem odklopiti. Po Planici ga čaka še revijalna tekma v Zakopanah, ob tem pa tudi nekaj medijskih in sponzorskih obveznosti. "Najprej moram spakirati stvari za domov in za Zakopane, nato me čaka še nekaj medijskih in sponzorskih obveznosti. Žal ne bo časa, da bi šel v ponedeljek v hribe, bo pa tako v četrtek, ko se bom odklopil, sam s sabo pogovoril in užival. Mi pa ni hudo oditi na takšen dogodek. Po takšni sezoni se veselim tega."