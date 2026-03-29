Dirka snetih verig! Odstop največjih tekmecev, a Gajser tega ni izkoristil.

Dirkaška nedelja v Frauenfeldu v Švici se je za Slovence začela zelo dobro: 14-letni Alex Novak je v drugi vožnji EMX125 osvojil 14. mesto in prve točke v evropskem prvenstvu. Precej kaotična pa je bila prva vožnja v svetovnem prvenstvu MXGP. V blatu in globokih kanalih se je veriga snela najboljšima s kvalifikacij Lucasu Coenenu in Jeffreyju Herlingsu. Tim Gajser ni dirkal najhitreje, naredil še eno napako in bil deveti. Vožnjo je dobil Tom Vialle. Jan Pancar je bil 11. Odločilna druga vožnja sledi ob 17.10.

VN Švice, tretja letošnja dirka svetovnega prvenstva MXGP, je bila več kot dramatična. Tim Gajser (Yamaha) je štartno rampo izbiral kot tretji. Na sobotnih kvalifikacijah je zaostal samo za zmagovalcema prvih dveh dirk letošnje sezone Jeffreyjem Herlingsom (Honda) in Lucasom Coenenom (KTM), a za vsega štiri oziroma dve sekundi. Tako hiter na Yamahi še ni bil. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je imel težje delo, saj je rampo izbiral kot 33. Na kvalifikacijah je namreč odstopil, potem ko mu je v verigo priletel kamen in jo strgal.

Kaotična prva vožnja snetih verig, Gajser deveti

Lucas Coenen Foto: KTM Gajser za razliko od Herlingsa in Coenena v prvi vožnji ni izbral povsem notranje štartne rampe in to ni bilo najbolje, saj je slabo potegnil, pred ozkim in počasnim prvim zavojem pa so ga še zaprli. Iz njega je zapeljal šele na 12. mestu. Še bolj zadaj pa Pancar. Povedel je Tom Vialle (Honda), pred Coenenom in Herlingsom. A že nekaj zavojev pozneje se je Coenenu snela veriga. Bil je besen kot ris. Sicer je nadaljeval z dirkanjem, a so mu varnostniki ob progi pomagali natakniti verigo nazaj. Takšna pomoč je prepovedana, zato je bil diskvalificiran. Gajser je bil po prvem krogu že osmi, Pancar pa 12.

Sredi vožnje, ko je imel Vialle lepo prednost pred Herlingsom, pa nova drama. Veriga se je snela še Herlingsu. Ta je kljub pomoči varnostnikov ni mogel natakniti nazaj in Nizozemec je odstopil. Medtem je napako naredil tudi Gajser. Izgubil je pol minute in nazadoval na 11. mesto, tik pred Pancarja. Pred koncem dirke se je veriga snela še Andrei Adamu (KTM). Ta jo je uspel sam nadeti, pri čemer je izgubil minuto, po eno mesto sta pridobila oba slovenska voznika. Vožnjo je tako dobil Vialle, drugi je bil Maxime Renaux (Yamaha), tretji Ruben Fernandez (Honda), četrti pa aktualni prvak Romain Febvre (Kawasaki). Gajser, ki ni bil hiter, kot je lahko, je z minuto zaostanka končal na devetem mestu. Pancar je bil 11.

MXGP Švice, prva vožnja:



1. Tom Vialle (Honda)

2. Maxime Renaux (Yamaha)

3. Ruben Fernandez (Honda)

4. Romain Febvre (Kawasaki)

5. Kay de Wolf (Husqvarna)

6. Alberto Forato (Fantic)

…

9. Tim Gajser (Yamaha)

11. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Odstop: Jeffrey Herlings (Honda)

Diskvalifikacija: Lucas Coenen (KTM)



MXGP, skupni seštevek po prvi vožnji (2/19):



1. Tom Vialle (Honda) 114 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 111

3. Jeffrey Herlings (Honda) 104

4. Maxime Renaux (Yamaha) 103

5. Romain Febvre (Kawasaki) 97

6. Tim Gajser (Yamaha) 94

…

18. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 23

Prva vožnja v MX2 aktualnemu prvaku

Razmere v Frauenfeldu so precej zahtevne. Na klasični trdi progi so se po dežju naredili kanali in številne grbine. A dirkanje v blatu je pravi motokros, bi rekli številni. Za kakšen izziv gre je sredi prve vožnje v šibkejšem razredu MX2 izkusil Mathis Valin (Kawasaki). Vodil je z veliko prednostjo, nakar se mu je snela veriga in vožnje je bilo zanj konec. Po slabem štartu se je napaka zgodila zmagovalcu prejšnje dirke in vodilnemu v prvenstvu Camdenu McLellanu (Triumph). Z minuto zaostanka je bil osmi. Prvo vožnjo je s preudarno vožnjo dobil aktualni prvak Simon Längenfelder (KTM).

Druga vožnja v MX2 sledi ob 16.10, v MXGP pa ob 17.10.

Lep dosežek 14-letnega Alexa Novaka v EMX125

Alex Novak v cilju po 14. mestu. Foto: AMX Racing Team Alex Novak (AMX Racing Team Yamaha), ki bo poleti dopolnil 15 let, je pred tednom dni v Almonteju v Andaluziji debitiral na evropskem prvenstvu na 125-kubičnem motorju. Proti leto in dve starejšim ter glavo in dve višjim fantom se na zahtevni peščeni progi ni uvrstil na dirko najboljše štirideseterice. To soboto mu je na njemu bolj domači trdni podlagi to uspelo. Bil je 20. v svoji skupini vožnje na čas. Nato je v prvi vožnji končal na 36. mestu. Drugo vožnjo so odpeljali v nedeljo zjutraj, na razmočeni in blatni progi. V takih razmerah je mladi Brežičan veliko treniral in to se mu je zdaj obrestovalo. Osvojil je 14. mesto in s tem prve točke v evropskem prvenstvu. S sedmimi točkami je na drugi dirki sezone EMX125 končal na 23. mestu. Zmagal je Avstrijec Ricardo Bauer (47 točk).