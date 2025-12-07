Donald Trump mlajši: Moj oče bo končal vojno v Ukrajini

Donald Trump mlajši, sin ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je nastopil na forumu v Dohi, ki velja za enega najpomembnejših globalnih dogodkov na področju geopolitike in ekonomije. V svojem govoru je poudaril očetovo odločnost, da konča vojno v Ukrajini, in kritiziral dosedanjo politiko Zahoda.

Donald Trump mlajši je na forumu, ki je ta konec tedna potekal v Dohi v Katarju, dejal, da je njegov oče "edini svetovni voditelj, ki ima dovolj poguma in vpliva, da ustavi konflikt med Rusijo in Ukrajino". Dodal je, da bo Trumpova administracija "dala prednost mirovnim pogajanjem pred neskončnim financiranjem vojne" in da je cilj doseči dogovor, ki bo "rešil življenja, ne pa podaljševal trpljenja", poroča bruseljski portal Politico.

Ob tem je kritiziral evropske države, ki po njegovem mnenju "pričakujejo, da bodo ZDA plačevale račun za njihovo varnost", in poudaril, da bo nova strategija ZDA temeljila na "pravični porazdelitvi bremen med zavezniki".

Očetu pripisal odločilno vlogo

"Moj oče je že večkrat dokazal, da zna sklepati dogovore. Če bi bil predsednik od začetka, te vojne sploh ne bi bilo," je prepričan Trump mlajši.

S tem je ponovil stališče, ki ga je Donald Trump izrazil že med predvolilno kampanjo, da bi konflikt končal v 24 urah s pogajanji med Moskvo in Kijevom.

"Dobro in edinstveno pri mojem očetu je, da ne veste, kaj bo storil," je dodal. "Dejstvo, da ni predvidljiv, sili vse, da dejansko ravnajo intelektualno pošteno," je dejal.

Predsednik Trump ima že dolgo težaven odnos z Ukrajino in zlasti z Zelenskim, saj pogosto izkazuje simpatije do Rusije in ruskega voditelja Vladimirja Putina. Trumpova administracija obe državi pritiska k podpisu mirovnega sporazuma, vendar za zdaj neuspešno.

"Želimo si miru. Želimo ustaviti smrt," je dejal Trump mlajši.

Nova varnostna strategija

Izjava prihaja po tem, ko je Trumpova administracija predstavila novo nacionalno varnostno strategijo, ki postavlja mirovne pogovore o Ukrajini med ključne prioritete. Strategija predvideva zmanjšanje vojaške pomoči in večji poudarek na diplomaciji ob hkratnem pritisku na Rusijo z ekonomskimi sankcijami, če ne bo pristala na dogovor.

Analitiki opozarjajo, da bi lahko Trumpova politika pomenila prelom z dosedanjo podporo Ukrajini, kar sproža pomisleke med evropskimi zavezniki. Po drugi strani pa nekateri vidijo priložnost za prekinitev dolgotrajnega konflikta, ki je doslej zahteval na tisoče življenj in povzročil gospodarsko škodo po vsem svetu.