Agencija za atomsko energijo: Zaščitna konstrukcija jedrske elektrarne v Černobilu je bila močno poškodovana

Zaščitna konstrukcija v zapuščeni jedrski elektrarni v Černobilu, ki naj bi preprečevala širjenje radioaktivnih snovi, zaradi škode, ki jo je v začetku letošnjega leta povzročil napad z brezpilotnim letalom, ne more več izpolnjevati svoje varnostne funkcije, je v petek sporočila Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA).

Pregled zadrževalne strukture, ki ga je prejšnji teden izvedla IAEA, je pokazal, da je napad brezpilotnih letal februarja povzročil propadanje strukture, je sporočila agencija.

14. februarja je dron prebil zunanjo lupino zaščitne strukture in povzročil požar. Ukrajinske oblasti so nato sporočile, da je napad izvedla Rusija, kar je Moskva zanikala.

Zadrževalna struktura je izgubila svoje "primarne zaščitne funkcije", vključno s funkcijo zadrževanja radioaktivnega materiala, vendar ni bilo trajnih poškodb nosilne strukture ali krmilnih sistemov, je v izjavi zapisala agencija.

Potrebna je celovita prenova

Na strehi so že izvedli začasna popravila, je povedal vodja agencije Rafael Grossi in poudaril, da je za preprečitev nadaljnjega propadanja in zagotovitev dolgoročne jedrske varnosti potrebna celovita prenova.

Na podlagi preiskave IAEA priporoča nadaljnjo obnovo in zaščito strukture ter posodobitev sistemov za spremljanje vlage in korozije ter drugih programov spremljanja, je zapisano v izjavi.

IAEA ima v Černobilu stalno ekipo strokovnjakov in bo še naprej storila vse, kar je v njeni moči, da bi podprla obnovitev popolne jedrske varnosti v Černobilu, je poudaril vodja agencije. Hkrati z inšpekcijskim pregledom Černobila je IAEA izvedla tudi raziskavo o škodi na električnih postajah po vsej Ukrajini.

Sevanje je ostalo na normalni ravni

Černobilska nesreča se je zgodila aprila 1986. Sovjetski inženirji so okoli reaktorja zgradili sarkofag, ki so ga kasneje nadomestili z novo konstrukcijo. To so okoli reaktorja štiri namestili leta 2019, da bi preprečili nadaljnje uhajanje sevanja v okolje.

Združeni narodi so februarja sporočili, da je po napadu z dronom sevanje ostalo na normalni in stabilni ravni, poročil o uhajanju sevanja pa ni bilo.