D.K., STA

V Londonu v ponedeljek srečanje Zelenskega, Starmerja, Merza in Macrona

Volodimir Zelenski in Emmanuel Macron

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo v ponedeljek v Londonu sešel z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Kot je danes na družbenem omrežju X sporočil Macron, bodo na pogovorih ocenili pogajanja za končanje vojne v Ukrajini pod vodstvom ZDA.

"V ponedeljek bom odpotoval v London, kjer se bom srečal z ukrajinskim predsednikom, britanskim premierjem in nemškim kanclerjem, da bi ocenili stanje in pogajanja, pri katerih posredujejo ZDA," je zapisal Emmanuel Macron na X. Ob tem je bil kritičen do Rusije, češ da stopnjuje konflikt v Ukrajini in si ne prizadeva za mir.

"Nadaljevati moramo pritisk na Rusijo in jo prisiliti, da izbere mir," je poudaril francoski predsednik.

"Ukrajina lahko računa na našo neomajno podporo," je še zagotovil. Kot je dodal, je to pravzaprav namen prizadevanj, ki so jih sprejeli v okviru koalicije voljnih. "Ta prizadevanja bomo nadaljevali skupaj z Američani, da bi Ukrajini zagotovili varnostna jamstva, brez katerih trden in trajen mir ne bo mogoč," je izpostavil in pojasnil, da je v Ukrajini na kocki tudi varnost celotne Evrope.

Delegaciji ZDA in Ukrajine naj bi danes v Miamiju tretji dan nadaljevali pogajanja o mirovnem sporazumu. Pred tem se je ameriška delegacija, ki jo sestavljata posebni odposlanec predsednika Donalda Trumpa Steven Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner, ta teden v Moskvi pogovarjala z rusko stranjo, tudi s predsednikom Vladimirjem Putinom.

Zelenski z ameriškima pogajalcema o mirovnem načrtu

Zelenski je danes sporočil, da je po telefonu z ameriškima pogajalcema Witkoffom in Kushnerjem razpravljal o mirovnem načrtu za svojo državo. Pogovora sta se udeležila tudi ukrajinska pogajalca Rustem Umerov in Andrij Hnatov, je zapisal Zelenski na družbenem omrežju X.

Kot je pojasnil Zelenski, so preučili ključne točke, ki lahko zagotovijo konec prelivanja krvi v Ukrajini in odpravijo nevarnost nove ruske invazije ter tveganje, da Rusija ne bo izpolnila svojih obljub, kot se je v preteklosti že večkrat zgodilo. Podrobnosti ni navedel.

Ukrajina bo še naprej zaupno sodelovala z ameriško stranjo, ki si resno prizadeva za mir, je dejal ukrajinski predsednik. Zahvalil se je ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za njegovo zavzemanje za končanje vojne v Ukrajini.

