Izraelske oblasti so v petek uradno priznale Somaliland kot neodvisno in suvereno državo. S tem je Izrael postala prva država, ki je priznala to pokrajino, ki je neodvisnost od Somalije razglasila pred več kot tremi desetletji. V Somalilandu so odločitev Izraela pozdravili, Somalija pa jo je označila za nameren napad na njeno suverenost.

"Želim, da veste, da prav v tem trenutku podpisujem uradno priznanje Somalilanda s strani Izraela. (...) Zelo sem vesel in ponosen na ta dan in želim vam in prebivalcem Somalilanda vse najboljše," je v petkovem pogovoru s predsednikom Somalilanda Abdirahmanom Mohamedom Abdulahijem povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu.

Ob tem je dodal, da bo predsedniku ZDA Donaldu Trumpu sporočil, da se je Somaliland pripravljen pridružiti Abrahamovim sporazumom za normalizacijo odnosov z Izraelom. Prav tako je Abdulahija povabil na obisk v Izrael, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podpisan sporazum o vzpostavitvi polnih diplomatskih odnosov

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je medtem dejal, da sta Izrael in Somaliland podpisala sporazum o vzpostavitvi polnih diplomatskih odnosov, vključno z imenovanjem veleposlanikov in odprtjem veleposlaništev v obeh državah. Abdulahi je kmalu po priznanju pozdravil potezo Izraela in poudaril, da ta zaznamuje začetek strateškega partnerstva. "To je zgodovinski trenutek," je zapisal na omrežju X in dodal, da se je Somaliland pripravljen pridružiti Abrahamovim sporazumom.

Somaliland je svojo neodvisnost razglasil leta 1991, ko so v Somaliji spopadi med rivalskimi klani prerasli v državljansko vojno. Odtlej si intenzivno prizadeva za mednarodno priznanje, kar je Abdulahi od prevzema položaja lani tudi postavil za svojo glavno prioriteto.

Somaliland je svojo neodvisnost razglasil leta 1991. Foto: Shutterstock

Izrael je postala prva država na svetu, ki je uradno priznala Somaliland. Za odločitvijo bi sicer lahko stali zlasti varnostni interesi Izraela, poroča AFP. Kot je namreč prejšnji mesec navedel Inštitut za nacionalne varnostne študije v Tel Avivu, Izrael potrebuje zaveznike na območju Rdečega morja iz številnih strateških razlogov, med drugim zaradi možnosti prihodnje kampanje proti jemenskim hutijevcem. Izraelsko priznanje Somalilanda so sicer že obsodili tako Somalija kot nekatere druge države, denimo Turčija in Egipt.

Vmešavanje v notranje zadeve Somalije?

Somalija je odločitev Izraela označila za nameren napad na njeno suverenost. "Nezakonita dejanja te vrste resno ogrožajo regionalni mir in stabilnost ter zaostrujejo politične in varnostne napetosti," je še sporočilo somalijsko zunanje ministrstvo.

Turško zunanje ministrstvo je medtem priznanje označilo za nadaljevanje izraelske ekspanzionistične politike in dodalo, da se Izrael s tem odkrito vmešava v notranje zadeve Somalije. V Egiptu pa so ob obsodbi poudarili polno podporo enotnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Somalije. Kritična je bila tudi Afriška unija, ki je opozorila, da bi to lahko ustvarilo "nevaren precedens z daljnosežnimi posledicami za mir in stabilnost na celotnem kontinentu".

Predsednik ZDA Donald Trump pa je v intervjuju za New York Post dejal, da nasprotuje priznanju Somalilanda s strani ZDA.