St. M., STA

Sreda,
14. 1. 2026,
19.26

Sreda, 14. 1. 2026, 19.26

12 minut

Bližnji vzhod

Witkoff napovedal začetek druge faze mirovnega načrta za Gazo

St. M., STA

Steve Witkoff | Pri demilitarizaciji gre po navedbah Witkoffa primarno za "razorožitev vsega nepooblaščenega osebja", ni pa omenil popolnega umika izraelskih sil iz enklave, ki je prav tako predviden v okviru mirovnega načrta. | Foto Reuters

Pri demilitarizaciji gre po navedbah Witkoffa primarno za "razorožitev vsega nepooblaščenega osebja", ni pa omenil popolnega umika izraelskih sil iz enklave, ki je prav tako predviden v okviru mirovnega načrta.

Foto: Reuters

Ameriški posebni odposlanec Steve Witkoff je danes napovedal začetek druge faze mirovnega načrta za Gazo, ki med drugim predvideva razorožitev palestinskega gibanja Hamas in vzpostavitev tehnokratske uprave v Gazi. Witkoff je med drugim omenil še popolno demilitarizacijo enklave, ne pa tudi umika izraelskih sil, ki je prav tako del načrta.

"Danes v imenu predsednika Trumpa napovedujemo začetek druge faze njegovega načrta v 20 točkah za končanje konflikta v Gazi, vključno s prehodom od premirja k demilitarizaciji, tehnokratskemu upravljanju in obnovi," je na omrežju X sporočil posebni odposlanec predsednika ZDA.

Dodal je, da druga faza predvideva vzpostavitev prehodne tehnokratske palestinske uprave v Gazi ter začetek popolne demilitarizacije in nato obnove Gaze.

Pri demilitarizaciji gre po navedbah Witkoffa primarno za "razorožitev vsega nepooblaščenega osebja", ni pa omenil popolnega umika izraelskih sil iz enklave, ki je prav tako predviden v okviru mirovnega načrta.

Witkoff je poudaril še, da mora Hamas Izraelu vrniti posmrtne ostanke zadnjega talca. Palestinsko gibanje je v tednih po sklenitvi dogovora v začetku oktobra lani postopoma izpustilo vse še žive izraelske talce, z izjemo enega pa je izročilo tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev.

Posebni odposlanec ZDA se je ob tem v zapisu na X zahvalil še Egiptu, Turčiji in Katarju za "nepogrešljiva posredniška prizadevanja, ki so omogočila dozdajšnji napredek".

Hamas brez komentarja

Posredniki v Egiptu so medtem ravno danes dosegli dogovor s palestinskimi gibanji in frakcijami o sestavi 15-članske palestinske tehnokratske uprave, ki bo v skladu z načrtom skrbela za vsakdanje življenjske zadeve in osnovne storitve v Gazi.

Palestinsko gibanje Hamas, ki do zdaj ni eksplicitno pristalo na razorožitev, se na Witkoffovo napoved še ni odzvalo, sicer pa je od oktobra lani večkrat obsodilo izraelske kršitve prekinitve ognja v Gazi.

Izraelska vojska je po poročanju tujih tiskovnih agencij po sklenitvi dogovora več kot tisočkrat prekršila premirje in v Gazi izvedla številne napade, v katerih je bilo ubitih več sto Palestincev, ob tem pa je Izrael še naprej zadrževal dostave humanitarne pomoči za prebivalce enklave.

